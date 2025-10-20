Το hypercar που το φανάρι του κοστίζει όσο μία Lamborghini

Ο Mat Armstrong, Youtuber γνωστός για τις επισκευές-«διασώσεις» τρακαρισμένων supercar και hypercar, μάλλον έφαγε μεγάλη… μπουκιά

Ο βρετανός, Mat Armstrong, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Youtubers που ασχολούνται με τις επισκευές πολυτελών supercar & hypercar, με το κανάλι του στο Youtube να ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια συνδρομητές. Σε αυτό μπορούμε να δούμε δεκάδες ενδιαφέροντα βίντεο με επισκευές αυτοκινήτων όπως, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin και Porsche, τα οποία συνήθως αγοράζει σε άσχημη κατάσταση και τα επαναφέρει σε αυτήν του τους αξίζει.

Για τον ίδιο λόγο, ο Mat ταξίδεψε πρόσφατα στην Αμερική για να δει από κοντά μια τρακαρισμένη Bugatti Chiron.

Τιμές που κόβουν την ανάσα

Ο Mat ταξίδεψε στο Μαϊάμι με σκοπό να πάρει τα κλειδιά μιας τρακαρισμένης Bugatti Chiron Pur Sport, ενός εξαιρετικά σπάνιου και ισχυρού hypercar που κυκλοφόρησε σε μόλις 60 μονάδες. Το εν λόγω hypercar ανήκει σε έναν άλλον Youtuber, τον Alex G, ο οποίος το τράκαρε σε ένα… αγροτικό, προσκαλώντας μεγάλες ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

Η Bugatti Chiron Pur Sport είναι η έκδοση της Chiron για πίστα και είναι ακόμα πιο ακραία από την «απλή» Chiron, έχοντας επιπλέον δύναμη και ένα τεράστιο σταθερό φτερό στο πίσω μέρος, ενώ το κόστος της είναι πέριξ των… τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά από μια γρήγορη επιθεώρηση, ο Mat θεωρεί πως η ζημιά μπορεί να επισκευαστεί και ξεκινά να αναζητά τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Ωστόσο, το κόστος των ανταλλακτικών για το επιβλητικό γαλλικό hypercar ξεπερνούν πραγματικά κάθε όριο, ακόμα και στα μάτια του Mat, ενός ανθρώπου που έχει συνηθίσει να ψάχνει ανταλλακτικά για να επισκευάσει πανάκριβα αυτοκίνητα.

Τα μπροστά φανάρια για μια Chiron έχουν κοντά στα… 150.000 ευρώ, όπως και τα carbon φτερά. Ένα κομμάτι του carbon καπό κοστίζει κοντά στα 50.000 ευρώ, ενώ η μάσκα κοστίζει κοντά στα… 80 χιλιάρικα!

Με λίγα λόγια, ο Mat θα μπορούσε, αντί για φανάρια Chiron να αγοράσει μια καινούργια… Lamborghini Huracan!!!

Η Bugatti θέλει να το επισκευάσει η ίδια

Παρά το εξωπραγματικό κόστος των ανταλλακτικών, ο Mat δείχνει διατεθειμένος να επισκευάσει την Chiron, αλλά μαθαίνει πως η Bugatti έχει ήδη δει το αυτοκίνητο -το οποίο η ασφαλιστική θεωρεί «τελειωμένο»- και δεν προτίθεται να πουλήσει ανταλλακτικά σε κανέναν για την επισκευή του, την οποία θέλει να πραγματοποιήσει η ίδια στη Γαλλία.

Το αυτοκίνητο οδεύει πως δημοπρασία και ο Armstrong ρωτά το κοινό του αν αξίζει να το «κυνηγήσει», με τους περισσότερους να του γράφουν στα σχόλια πως κάτι τέτοιο δεν θα άξιζε τον κόπο του.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη της ιστορίας γι’ αυτήν την υπέροχη αλλά λαβωμένη Bugatti: θα αφεθεί στην τύχη της ή θα γίνει ακόμα ένα εντυπωσιακό hypercar που «σώζεται» από τον Mat;

Τι κρατάμε:

Ο Mat Armstrong προτίθεται να επισκευάσει μια «λαβωμένη» Bugatti, η γαλλική μάρκα όμως δεν συνεργάζεται

Το κόστος των ανταλλακτικών είναι πραγματικά… εκτός λογικής, με τα φανάρια να κοστίζουν όσο μια καινούργια Lamborghini

Ο γνωστός Youtuber όμως δεν τα παρατάει κι απομένει να δούμε ποια θα είναι η μοίρα της άτυχης Bugatti

