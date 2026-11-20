Το νέο Hyundai IONIQ 3 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα προσφέροντας πρακτικότητα, τεχνολογία και ασφάλεια σε προσιτή τιμή

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο τοποθετείται στην κατηγορία Β και αποτελεί την πιο προσιτή πρόταση της οικογένειας IONIQ, συνδυάζοντας μεγάλη αυτονομία, πρακτικότητα και τεχνολογίες που συναντάμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το IONIQ 3 έχει ήδη συμπεριληφθεί στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027», ενώ μετά την πρώτη πανελλαδική του εμφάνιση στην Auto Athina 2026 είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Έως 497 χλμ. αυτονομίας και φόρτιση σε 29 λεπτά

Το νέο IONIQ 3 προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας. Η Standard Range των 42,2 kWh αποδίδει 147 PS και προσφέρει αυτονομία έως 344 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP, η οποία στην πόλη φτάνει τα 465 χλμ. Η Long Range των 61 kWh αποδίδει 135 PS και εξασφαλίζει έως 497 χλμ. μικτής αυτονομίας ή 687 χλμ. σε αστικές συνθήκες.

Και στις δύο περιπτώσεις η ροπή φτάνει τα 250 Nm, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 170 χλμ./ώρα. Χάρη στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V της πλατφόρμας E-GMP, η φόρτιση από το 10% στο 80% μέσω ταχυφορτιστή DC διαρκεί μόλις 29 λεπτά.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής AC 22 kW, αντί του στάνταρ των 11 kW, καθώς και δυνατότητες V2L/V2X για την παροχή ενέργειας εντός και εκτός του αυτοκινήτου. Παράλληλα, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, χειριστήρια paddles στο τιμόνι και λειτουργία i-Pedal.

Πρακτικότητα, τεχνολογία & ασφάλεια

Με σχεδιαστική φιλοσοφία «Aero Hatch» και αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,263, το IONIQ 3 συνδυάζει την πρακτικότητα ενός hatchback με ιδιαίτερη έμφαση στην αεροδυναμική. Το μήκος του φτάνει τα 4.155 χλστ. (4.170 χλστ. στην N Line), ενώ το μεταξόνιο των 2.680 χλστ. συμβάλλει στην ευρυχωρία της καμπίνας. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 441 λίτρων και περιλαμβάνει επιπλέον το Megabox των 119 λίτρων, έναν ανεξάρτητο αποθηκευτικό χώρο. Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία «Furnished Space» δίνει έμφαση στην εργονομία και στη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος για τους επιβάτες.

Το IONIQ 3 κάνει ευρωπαϊκή πρεμιέρα με το νέο σύστημα πολυμέσων PLEOS Connect, το οποίο υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA). Η οθόνη έχει διαγώνιο 12,9 ιντσών από την έκδοση Premium και φτάνει τις 14,6 ίντσες στην N Line, όπου προστίθεται και ο φωνητικός βοηθός Gleo AI. Παράλληλα, διατηρούνται φυσικά κουμπιά για τις βασικές λειτουργίες.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επτά αερόσακους και συστήματα υποβοήθησης όπως τα FCA 2, BCA, SCC με Stop & Go, LFA 2 και ISLA, μαζί με κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω. Στην έκδοση N Line προσφέρεται και το Memory Reverse Assist, το οποίο μπορεί να αναπαράγει αυτόματα έως και 50 μέτρα της τελευταίας διαδρομής προς τα πίσω, με τον οδηγό να ελέγχει το φρένο.

Τρεις εκδόσεις εξοπλισμού και πέντε συνδυασμοί

Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Premium, Distinctive και N Line. Η Premium διαθέτει, μεταξύ άλλων, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, Full LED φωτιστικά σώματα, Smart Key, ζάντες 16 ιντσών και οθόνη πολυμέσων 12,9 ιντσών. Η Distinctive προσθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 9,9 ιντσών, σύστημα θέρμανσης μπαταρίας, ασύρματη φόρτιση κινητού, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αισθητήρα βροχής, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ζάντες 17 ιντσών.

Στην κορυφή βρίσκεται η N Line, η οποία διατίθεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία των 61 kWh. Ξεχωρίζει με σπορ σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ζάντες 18 ιντσών, επενδύσεις suede και υφάσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, καθώς και επιπλέον συστήματα υποβοήθησης και άνεσης, όπως τα HDA 2, NSCC Urban, κάμερες περιμετρικής θέασης 360°, BVM, RSPA και MRA.

Ανάλογα με την έκδοση, διατίθενται επίσης προαιρετικά πακέτα με φορτιστή AC 22 kW και V2L/V2X, αντλία θερμότητας, ηχοσύστημα BOSE, Digital Key 2, προβολείς Matrix LED, καθίσματα relaxation με θέρμανση και αερισμό, καθώς και διχρωμία αμαξώματος.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Το νέο μοντέλο διατίθεται σε πέντε συνδυασμούς έκδοσης και μπαταρίας. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 25.990 ευρώ, με τον συνδυασμό Hyundai Green Bonus και επιδότησης ΚΗ3, ενώ η κορυφαία έκδοση N Line Long Range κοστίζει 34.490 ευρώ με τις αντίστοιχες παροχές.