Το Hyundai των 650 ίππων που νίκησε μέχρι και την BMW M2 CS

Καθολική κυριαρχία των ηλεκτρικών και νέος τίτλος για τη Hyundai, της οποίας το κορυφαίο μοντέλο ξεπέρασε και την BMW M2 CS

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μονοπώλησαν στα World Car Awards του 2026, κυριαρχώντας απόλυτα σε όλες τις κατηγορίες. Η πιο ενδιαφέρουσα και πολυσυζητημένη στιγμή της βραδιάς ήταν στην κατηγορία World Performance Car, όπου το Hyundai Ioniq 6 N κατέκτησε τον τίτλο κόντρα σε ανταγωνιστές όπως η BMW M2 CS και η Chevrolet Corvette E-Ray, και ανακηρύχθηκε το World Performance Car of the Year 2026.

Ενώ ο θρίαμβος του Ioniq 6 N χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως αρκετά αμφιλεγόμενη, αξίζει να αναφερθεί πως κανένα μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης δεν κατάφερε να πάρει έστω ένα βραβείο.

Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία:

World Car of the Year 2026: BMW iX3 – κόντρα στο ανανεωμένο Hyundai Palisade και το Nissan Leaf

World Electric Vehicle 2026: BMW iX3 – νίκησε το Nissan Leaf και τη Mercedes CLA

Η BMW iX3 ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια της βραδιάς, καθώς κέρδισε δύο βραβεία συνολικά

World Luxury Car 2026: Lucid Gravity – κέρδισε την Cadillac Vistiq και το Volvo ES90

Το Lucid Gravity ξεχωρίζει με αυτονομία που φτάνει έως τα 724 χιλιόμετρα

World Performance Car 2026: Hyundai Ioniq 6 N – Νίκησε την BMW M2 CS η οποία αποδίδει 523 ίππους, επιταχύνει από 0-100 χλμ/ώρα σε 3,7 δευτερόλεπτα και έχει ολοκληρώσει γύρο στο Nurburgring Nordschleife σε χρόνο 7:25.534

Το τρίτο μοντέλο που συμμετείχε ήταν η Chevrolet Corvette E-Ray με συνδυαστική ισχύ 655 ίππων, τετρακίνηση και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

World Urban Car 2026: Nio Firefly – νίκησε το Hyundai Venue και το Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV

World Car Design of the Year 2026: Mazda 6e / EZ-6 – νίκησε το Kia PV5 και το Volvo ES90

Η κυριαρχία των ηλεκτρικών μοντέλων δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, ωστόσο, η νίκη του Ioniq 6 N στην κατηγορία επιδόσεων έναντι καθαρόαιμων σπορ μοντέλων όπως η BMW M2 CS προκάλεσε αρκετή «μουρμούρα».

