To ιαπωνικό compact SUV που μπορεί να κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα με ένα ντεπόζιτο

Προσφέρει τα καλύτερα των δύο κόσμων, συνδυάζοντας την ομαλή αίσθηση ενός ηλεκτρικού με την πρακτικότητα ενός θερμικού

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πια κάτι περίπλοκο, χάρη σε μοντέλα όπως το Nissan Qashqai e-POWER. H Nissan φέρνει την εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης πιο κοντά στην καθημερινότητα, με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού. Πρόκειται για την τρίτη γενιά της τεχνολογίας e-POWER, σχεδιασμένη ώστε να συνδυάζει την ήρεμη, ομαλή και εκλεπτυσμένη αίσθηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την πρακτικότητα και την ευκολία που προσφέρει ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Φτιαγμένο για κάθε είδος διαδρομής

Το Qashqai e-POWER είναι φτιαγμένο για κάθε είδους διαδρομή – από τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη μέχρι τα μεγάλα ταξίδια. Το σημαντικό είναι ότι επιτρέπει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να απαιτεί αλλαγές στις συνήθειες του οδηγού. Δεν χρειάζεται αναζήτηση φορτιστή ή χρόνος αναμονής για φόρτιση.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά συστήματα, εδώ οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν συμμετέχει στην κίνηση, αλλά λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι εξασφαλίζεται άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, αλλά χωρίς περιορισμούς σε φόρτιση ή αυτονομία.

Με αυτόν τον τρόπο, η εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης γίνεται απλή και προσιτή, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Χαμηλή κατανάλωση χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση

Με μέγιστη ισχύ 204 PS, το μοντέλο προσφέρει δυναμική και άμεση επιτάχυνση, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλή κατανάλωση και υψηλή αυτονομία. Η δεξαμενή καυσίμου των 55 λίτρων επιτρέπει αυτονομία έως 1.222 χλμ. (βάσει WLTP), επίδοση που ξεπερνά ακόμη και πολλά diesel οχήματα. Ένα μόνο γέμισμα αρκεί για άνετες μετακινήσεις και ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Σε πραγματικές δοκιμές της Nissan, το Qashqai e-POWER κάλυψε συνολικά 1.508 χιλιόμετρα με ένα μόνο ρεζερβουάρ βενζίνης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-POWER. Στα ελληνικά δεδομένα, μια τέτοια αυτονομία αρκεί για τη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη–Αθήνα χωρίς ανεφοδιασμό.

Ασφάλεια και κορυφαία συνδεσιμότητα

Παράλληλα, το όχημα εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση, καθώς και με κορυφαία συνδεσιμότητα μέσω της ενσωματωμένης σουίτας Google. Ο οδηγός έχει άμεση πρόσβαση σε Google Assistant, Google Maps και Google Play, διατηρώντας το αυτοκίνητο πλήρως συνδεδεμένο με τον ψηφιακό κόσμο.

Με το Qashqai e-POWER, η Nissan δείχνει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να γίνει χωρίς δυσκολίες. Η ηλεκτρική εμπειρία γίνεται μέρος της καθημερινότητας, με ευκολία, αυτονομία και σιγουριά. Όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά την οδηγική εμπειρία του Qashqai e-POWER μπορούν να πραγματοποιήσουν test drive στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan, καθώς και να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας της μάρκας.

Τι κρατάμε: