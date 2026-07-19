Το ιαπωνικό SUV που ξεπέρασε τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη

Aκόμα ένα σημαντικό ορόσημο για το δημοφιλές ιαπωνικό SUV, το οποίο ξεπέρασε τις 4 εκατ. πωλήσεις και συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία

Το Nissan Qashqai πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένα επίτευγμα που επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην κατηγορία των SUV και δικαιώνει την επιλογή της Nissan να επενδύσει, ήδη από το 2006, σε ένα μοντέλο που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των σύγχρονων crossovers.

Από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι σήμερα, το Qashqai έχει εξελιχθεί μέσα από τρεις γενιές, διατηρώντας τον συνδυασμό δυναμικής σχεδίασης, πρακτικότητας και προηγμένης τεχνολογίας που το έκανε ιδιαίτερα δημοφιλές σε εκατομμύρια οδηγούς.

Από πρωτοπόρο των crossover σε σημείο αναφοράς

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο του, το Qashqai εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Nissan. Η συνεχής εξέλιξή του συνοδεύτηκε από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, με κορυφαία την e-POWER, η οποία προσφέρει την αίσθηση της ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς να απαιτείται φόρτιση σε εξωτερική πηγή.

Η εμπορική επιτυχία του αντικατοπτρίζεται και στις διακρίσεις που έχει αποσπάσει όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι σήμερα, το Nissan Qashqai έχει κατακτήσει περισσότερα από 110 διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων 20 τίτλους “Car of the Year” σε διαφορετικές αγορές.

Νέα σειρά βίντεο για τους ιδιοκτήτες του Qashqai

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 4 εκατομμυρίων πωλήσεων, οι μηχανικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) δημιούργησαν μια νέα σειρά σύντομων βίντεο, με στόχο να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες του μοντέλου να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές του.

Η σειρά με τίτλο «Wait, My Qashqai Does What…?» παρουσιάζει λειτουργίες και χαρακτηριστικά που πολλοί οδηγοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι διαθέτει το αυτοκίνητό τους. Τα βίντεο καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την εξατομίκευση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, τις δυνατότητες που διευκολύνουν τη στάθμευση, την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου αποσκευών, καθώς και όλες τις λειτουργίες του Nissan Intelligent Key.

Ο Massimiliano Messina, Chairperson της Nissan AMIEO, δήλωσε: «Η επίτευξη των 4 εκατομμυρίων ικανοποιημένων πελατών στην Ευρώπη αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για το Qashqai και αντικατοπτρίζει την καινοτομία, την αφοσίωση και την τεχνογνωσία των ομάδων σχεδίασης, μηχανικής και παραγωγής της Nissan, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια. Το Qashqai εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οδηγών και των οικογενειών που το εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πελάτες έχουν επιλέξει το Qashqai και απολαμβάνουν την ασφάλεια, την άνεση και τις καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρει στην καθημερινότητά τους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη τεχνολογιών που κάνουν κάθε διαδρομή ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο απολαυστική για τους πελάτες μας». Από την πλευρά του, ο David Moss, Senior Vice President, Research & Development της Nissan AMIEO, ανέφερε: «Οι 4 εκατομμύρια πωλήσεις αποτελούν μια σπουδαία επιτυχία και επιβεβαιώνουν την καινοτομία, την ποιότητα και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα του Qashqai εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Στο Nissan Technical Centre Europe, οι μηχανικοί μας εργάζονται με πάθος για τη δημιουργία τεχνολογιών που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο ευχάριστη. Μέσα από αυτή τη νέα σειρά βίντεο, μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία τους απευθείας με τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν όλες τις δυνατότητες του Qashqai τους και να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο το αυτοκίνητό τους».

Με περισσότερες από 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, το Nissan Qashqai συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της γκάμας της ιαπωνικής εταιρείας, διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην κατηγορία των SUV και εξελισσόμενο διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

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