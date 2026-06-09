Το ιδανικό crossover για την Ελλάδα: Αυτόματο με αυτονομία 1.500+ km και τιμή 20.600€

Η ελληνική αγορά έχει γεμίσει από νέα crossover, όμως τα περισσότερα ακολουθούν πλέον μια κοινή συνταγή: μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερη τεχνολογία αλλά τιμές που συχνά ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί συνεχίζουν να αναζητούν κάτι πολύ πιο απλό. Ένα αυτοκίνητο που να χωρά την οικογένεια, να παρκάρει εύκολα στην πόλη, να ταξιδεύει άνετα και κυρίως να μην αδειάζει το πορτοφόλι σε κάθε γέμισμα. Tο Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC ίσως δεν έχει την αίγλη ακριβότερων αντιπάλων, αλλά καταφέρνει να συγκεντρώνει περισσότερα πρακτικά πλεονεκτήματα απ’ όσα θα περίμενε κανείς από ένα αυτοκίνητο που κοστίζει μόλις 20.600 ευρώ. Γιατί όταν μιλάμε για ένα αυτόματο crossover με δυνατότητα να διανύσει πάνω από 1.500 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, πενταετή εργοστασιακή εγγύηση και κόστος χρήσης που θυμίζει μικρό αυτοκίνητο πόλης, τότε μιλάμε για μια πρόταση που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Sandero Stepway δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή αγοράς του. Βρίσκεται κυρίως στον κινητήρα Eco-G 120 και στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει τα δεδομένα στο καθημερινό κόστος μετακίνησης. Ο γνωστός τρικύλινδρος turbo κινητήρας των 1,2 λίτρων λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με LPG, αποδίδοντας έως 120 ίππους και συνεργαζόμενος με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η μετάβαση από το ένα καύσιμο στο άλλο γίνεται αυτόματα και σχεδόν ανεπαίσθητα, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να αλλάξει τις συνήθειές του. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το μοντέλο διαθέτει δύο ανεξάρτητα ρεζερβουάρ, ένα για βενζίνη και ένα για LPG. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 χιλιόμετρα, κάτι που ακόμη και αρκετά diesel δυσκολεύονται να πετύχουν.

Όσο εντυπωσιακή κι αν ακούγεται η αυτονομία, ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει το κόστος ανά χιλιόμετρο. Το LPG εξακολουθεί να είναι αισθητά φθηνότερο από τη βενζίνη, με αποτέλεσμα κάθε γέμισμα να κοστίζει σημαντικά λιγότερο. Προσθέστε σε αυτό τις εκπομπές CO2 των μόλις 115 g/km, που εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, και γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί το συγκεκριμένο Sandero αποτελεί μία από τις πιο συμφέρουσες επιλογές της αγοράς. Ειδικά για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο, η διαφορά στο συνολικό κόστος χρήσης μπορεί να φτάσει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγα χρόνια.

Η εικόνα της Dacia έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το νέο Sandero Stepway αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα. Η crossover εμφάνιση με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τις προστατευτικές ποδιές και τις χαρακτηριστικές ράγες οροφής του χαρίζει πολύ πιο ώριμη παρουσία στον δρόμο. Στο εσωτερικό, η κεντρική οθόνη των 10,1 ιντσών, η ασύρματη συνδεσιμότητα για Apple CarPlay και Android Auto, η κάμερα οπισθοπορείας και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού δημιουργούν μια εικόνα που απέχει πολύ από τα στερεότυπα του παρελθόντος. Αντίστοιχα, ο χώρος αποσκευών των 410 λίτρων και η δυνατότητα επέκτασης έως τα 1.455 λίτρα καλύπτουν με άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας ή ενός μεγάλου καλοκαιρινού ταξιδιού.

Η αγορά αυτοκινήτου έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι τιμές έχουν ανέβει, τα κόστη χρήσης αυξάνονται και η εύρεση ενός πραγματικά προσιτού οικογενειακού μοντέλου γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Το Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC ακολουθεί μια διαφορετική λογική. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολική ισχύ ή πολυτέλεια. Αντίθετα, εστιάζει σε όσα έχουν πραγματική αξία για τον μέσο οδηγό: χαμηλό κόστος αγοράς, ελάχιστα έξοδα χρήσης, μεγάλη αυτονομία, αυτόματο κιβώτιο και πρακτικότητα. Και γι’ αυτό ίσως αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και λογικά crossover που μπορεί να αγοράσει σήμερα κανείς στην Ελλάδα με περίπου 20.000 ευρώ.

Τι κρατάμε;