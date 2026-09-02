Το ίδιο crossover της Renault σε μία χώρα κοστίζει 13.800 ευρώ και σε άλλη 4.050 ευρώ

H Renault ανανέωσε το θερμικό «αδερφάκι» του Dacia Spring, με την τεράστια διαφορά τιμής ανάμεσα σε δύο αγορές να ξεχωρίζει

Η Renault παρουσίασε εκτεταμένο facelift για το Kwid στη νοτιοαμερικανική αγορά. Το βενζινοκίνητο αδερφάκι του ηλεκτρικού Dacia Spring αποκτά πιο σύγχρονη εμφάνιση και καλύτερο εξοπλισμό στην καμπίνα, χωρίς όμως καμία αλλαγή στα μηχανικά μέρη. Νέο μπροστινό μέρος και οθόνη 10,1 ιντσών εκσυγχρονίζουν το μικρό hatchback, όμως ο κινητήρας 1.0 λίτρου και η πλατφόρμα του 2015 παραμένουν αναλλοίωτα.

Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει πραγματικά είναι η εντυπωσιακή διαφορά τιμής ανάμεσα στις αγορές της Βραζιλίας και της Ινδίας, με ακριβώς το ίδιο Renault Kwid να κοστίζει 4.700 δολάρια (περίπου 4.050 ευρώ) στην Ινδία και 16.000 (περίπου 13.800 ευρώ) στη Βραζιλία.

Δεύτερο facelift από το 2016

Η ανανέωση αποτελεί το δεύτερο σημαντικό facelift του Renault Kwid από την πρώτη εμφάνισή του το 2016. Το νέο μπροστινό μέρος του προφυλακτήρα με περισσότερα πλαστικά προστατευτικά, οι επανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα, η πιο λεπτή μάσκα και το νέο skid plate φέρνουν το μοντέλο πιο κοντά στη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Renault, ενώ οι προβολείς, το προφίλ και το πίσω μέρος αλλάζουν ελάχιστα.

Η κορυφαία έκδοση, Outsider, προσθέτει μπάρες οροφής, επιπλέον προστατευτικά στα πλαϊνά και ζάντες αλουμινίου 14 ιντσών.

Στο εσωτερικό η αναβάθμιση είναι πιο ουσιαστική σε σχέση με το ήπιο facelift που έλαβε πρόσφατα η ινδική έκδοση. Το ταμπλό φιλοξενεί πλέον οθόνη αφής 10,1 ιντσών μαζί με ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών. Τα στόμια του κλιματισμού έχουν μετακινηθεί και το τιμόνι φέρει το νέο λογότυπο της Renault. Η βασική έκδοση, Evolution, ωστόσο, παραμένει χωρίς οθόνη (στη θέση της υπάρχει πλαστικό κάλυμμα) και χωρίς τα χρωματικά τονίσματα των μεσαίων Techno και κορυφαίων Outsider.

Κάτω από το αμάξωμα το βραζιλιάνικο Kwid συνεχίζει να βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-A του 2015, την ίδια βάση που χρησιμοποιείται και από το κινεζικής κατασκευής Dacia Spring. Ο κινητήρας παραμένει ο ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος 1.0 λίτρου με δυνατότητα flex-fuel. Αυτός αποδίδει 68 ίππους με βενζίνη και 71 ίππους με αιθανόλη, ενώ η κίνηση περνά αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων.

Η διαφορά τιμής

Το βραζιλιάνικο Kwid κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Ayrton Senna Complex της Renault στη Βραζιλία. Η τιμή ξεκινά από R$ 82.790 (περίπου 16.000 δολάρια / 13.800 ευρώ) για την Evolution και φτάνει τα R$ 91.890 (περίπου 17.800 δολάρια / 15.300 ευρώ) για την Outsider.

Αντίστοιχα, η ινδική έκδοση που έλαβε ηπιότερες αλλαγές νωρίτερα φέτος κυμαίνεται από Rs 4,53 λάκχ (περίπου 4.700 δολάρια / 4.050 ευρώ) έως Rs 5,61 λάκχ (περίπου 5.900 δολάρια / 5.100 ευρώ), χάρη στην τοπική παραγωγή στο Chennai.