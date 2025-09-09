Το ηλεκτρικό πόλης που απέσπασε 5 αστέρια στο Euro NCAP – Κοστίζει 17.290 ευρώ

Το μικρό ηλεκτρικό απέδειξε πως η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια με 5 αστέρια από τον Euro NCAP.

Το BYD DOLPHIN SURF έχει ήδη αναδειχθεί World Urban Car of the Year

Τώρα σημείωσε μια εξαιρετική επίδοση στο Euro NCAP

Το DOLPHIN SURF αξιολογήθηκε σε τέσσερις βασικούς τομείς και τα πήγε περίφημα σε όλους

Το BYD DOLPHIN SURF, που έχει ήδη αναδειχθεί World Urban Car of the Year, σημείωσε εξαιρετική επίδοση στις πρόσφατες δοκιμές του Euro NCAP, αποσπώντας την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστεριών. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της BYD ξεχώρισε στην κατηγορία των compact EVs, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια μπορεί να συνδυάζεται με προσιτή τιμή και προηγμένη τεχνολογία.

Εξαιρετική επίδοση και στους τέσσερις βασικούς τομείς

Το αυτοκίνητο αξιολογήθηκε σε τέσσερις βασικούς τομείς και τα πήγε περίφημα σε όλους. Ειδικά στην προστασία ενήλικων επιβατών, συγκέντρωσε σκορ 82%, ενώ στην προστασία παιδιών ανέβηκε ακόμη ψηλότερα, στο 86%. Η δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης, τόσο με μπαριέρα όσο και με στύλο, ανέδειξε την εξαιρετική σχεδίαση του DOLPHIN SURF, που κατέγραψε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε αυτόν τον τομέα.

Στο πεδίο των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, το μοντέλο απέσπασε βαθμολογία 77%. Το αυτόματο σύστημα πέδησης (AEB) έδειξε καλή ανταπόκριση σε διάφορα σενάρια, αναγνωρίζοντας εγκαίρως ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές και άλλα οχήματα. Παράλληλα, η τεχνολογία παρακολούθησης οδηγού και η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας αξιολογήθηκαν θετικά.

Το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμής ενισχύει περαιτέρω τη θέση της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου δραστηριοποιείται από το 2022. Το DOLPHIN SURF είναι το όγδοο κατά σειρά μοντέλο της μάρκας που λαμβάνει 5 αστέρια από τον Euro NCAP, ακολουθώντας τα DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, TANG και SEALION 7. Μάλιστα, το SEALION 7 κατέχει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα βαθμολογία στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, τονίζει ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο των ακριβών οχημάτων. Όπως σημείωσε, «το DOLPHIN SURF είναι απόδειξη πως μπορούμε να προσφέρουμε ένα προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στην τεχνολογία, τον εξοπλισμό ή την ασφάλεια».

Το DOLPHIN SURF διατίθεται με τιμή εκκίνησης στα 17.290 ευρώ, κάνοντάς το μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία του – όχι μόνο λόγω τιμής, αλλά και χάρη στη συνολική του απόδοση.

Τι κρατάμε:

Εξαιρετική επίδοση για το BYD DOLPHIN SURF στις δοκιμές του Euro NCAP

Με το SURF, η BYD επιβεβαίωσε ότι η ασφάλεια μπορεί να συνδυάζεται με προσιτή τιμή και προηγμένη τεχνολογία

Το DOLPHIN SURF είναι το όγδοο κατά σειρά μοντέλο της μάρκας που λαμβάνει 5 αστέρια

