Το ηλεκτρικό που εξερράγη σαν πυροτέχνημα – Τι απάντησε ο κατασκευαστής; (Video)

Η επίσημη εξήγηση για το περιστατικό ανάφλεξης ηλεκτρικού της σεντάν, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω των εκρήξεων που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της φωτιάς

Έντονη συζήτηση προκάλεσε στην Κίνα ένα περιστατικό φωτιάς σε ηλεκτρικό σεντάν Xiaomi SU7, κυρίως λόγω των «εκρηκτικών» ήχων που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και έμοιαζαν με πυροτεχνήματα. Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Γινγκού, στην επαρχία Λιαονίνγκ, στη βόρεια Κίνα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Xiaomi Auto, η φωτιά εκδηλώθηκε την 1η Φεβρουαρίου και ξεκίνησε από την περιοχή του καθίσματος του οδηγού. Όπως επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, η αιτία δεν σχετιζόταν με το ηλεκτρικό σύστημα ή την μπαταρία, αλλά με εστία φωτιάς που υπήρχε ήδη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και ήρθε σε επαφή με εύφλεκτα υλικά.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποια ήταν η αρχική πηγή της φωτιάς, ωστόσο ξεκαθάρισε ρητά ότι η μπαταρία του οχήματος δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.

Οι «εκρήξεις» δεν είχαν σχέση με την μπαταρία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι δυνατοί κρότοι που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της φωτιάς, με αρκετούς χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να κάνουν λόγο για εκρήξεις. Η Xiaomi διευκρίνισε ότι οι ήχοι αυτοί οφείλονταν στην ενεργοποίηση των αερόσακων, διαδικασία που μπορεί να συνοδεύεται από έντονους θορύβους όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα, η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο στην Κίνα

Η Xiaomi επισημαίνει ότι παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλα ηλεκτρικά οχήματα στην Κίνα, με κοινό παρονομαστή την ύπαρξη εύφλεκτων αντικειμένων στο εσωτερικό της καμπίνας. Ενδεικτικά, τον Οκτώβριο του 2024, ένα Avatr 06 στην επαρχία Φουτζιάν, καταστράφηκε λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε από την συγκέντρωση δεσμών του ηλίου πάνω στο κάθισμα (φαινόμενο μεγεθυντικού φακού) που αποδόθηκε σε αξεσουάρ τοποθετημένα στην κεντρική κονσόλα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ένα Geely EX2 (Xingyuan) υπέστη επίσης ανάφλεξη, με τις αρχές να αποδίδουν το συμβάν σε εύφλεκτη πηγή εντός του θαλάμου επιβατών.

Η εικόνα των EV και ο ρόλος της ανθρώπινης αμέλειας

Τα περιστατικά αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τις εταιρείες να τονίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η αιτία δεν είναι η τεχνολογία των μπαταριών, αλλά η ανθρώπινη αμέλεια και η παρουσία επικίνδυνων αντικειμένων στο εσωτερικό του οχήματος. Η αλήθεια είναι ότι οι φωτιές σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναδεικνύονται περισσότερο, λόγω προκατάληψης, ενώ αυτές που εκδηλώνονται σε συμβατικά (και είναι στατιστικά περισσότερες) δεν τραβούν το ενδιαφέρον.