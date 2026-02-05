quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ηλεκτρικό που εξερράγη σαν πυροτέχνημα – Τι απάντησε ο κατασκευαστής; (Video)

ΠΕΜΠΤΗ | 05.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-ilektriko-pou-exerragi-san-pyrotechnima-ti-apantise-o-kataskevastis-video-792146

Η επίσημη εξήγηση για το περιστατικό ανάφλεξης  ηλεκτρικού της σεντάν, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω των εκρήξεων που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της φωτιάς

Έντονη συζήτηση προκάλεσε στην Κίνα ένα περιστατικό φωτιάς σε ηλεκτρικό σεντάν Xiaomi SU7, κυρίως λόγω των «εκρηκτικών» ήχων που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και έμοιαζαν με πυροτεχνήματα. Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Γινγκού, στην επαρχία Λιαονίνγκ, στη βόρεια Κίνα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Xiaomi Auto, η φωτιά εκδηλώθηκε την 1η Φεβρουαρίου και ξεκίνησε από την περιοχή του καθίσματος του οδηγού. Όπως επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, η αιτία δεν σχετιζόταν με το ηλεκτρικό σύστημα ή την μπαταρία, αλλά με εστία φωτιάς που υπήρχε ήδη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και ήρθε σε επαφή με εύφλεκτα υλικά.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποια ήταν η αρχική πηγή της φωτιάς, ωστόσο ξεκαθάρισε ρητά ότι η μπαταρία του οχήματος δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι «εκρήξεις» δεν είχαν σχέση με την μπαταρία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι δυνατοί κρότοι που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της φωτιάς, με αρκετούς χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να κάνουν λόγο για εκρήξεις. Η Xiaomi διευκρίνισε ότι οι ήχοι αυτοί οφείλονταν στην ενεργοποίηση των αερόσακων, διαδικασία που μπορεί να συνοδεύεται από έντονους θορύβους όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα, η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο στην Κίνα

Η Xiaomi επισημαίνει ότι παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλα ηλεκτρικά οχήματα στην Κίνα, με κοινό παρονομαστή την ύπαρξη εύφλεκτων αντικειμένων στο εσωτερικό της καμπίνας. Ενδεικτικά, τον Οκτώβριο του 2024, ένα Avatr 06 στην επαρχία Φουτζιάν, καταστράφηκε λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε από την συγκέντρωση δεσμών του ηλίου πάνω στο κάθισμα (φαινόμενο μεγεθυντικού φακού) που αποδόθηκε σε αξεσουάρ τοποθετημένα στην κεντρική κονσόλα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ένα Geely EX2 (Xingyuan) υπέστη επίσης ανάφλεξη, με τις αρχές να αποδίδουν το συμβάν σε εύφλεκτη πηγή εντός του θαλάμου επιβατών.

Η εικόνα των EV και ο ρόλος της ανθρώπινης αμέλειας

Τα περιστατικά αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τις εταιρείες να τονίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η αιτία δεν είναι η τεχνολογία των μπαταριών, αλλά η ανθρώπινη αμέλεια και η παρουσία επικίνδυνων αντικειμένων στο εσωτερικό του οχήματος. Η αλήθεια είναι ότι οι φωτιές σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναδεικνύονται περισσότερο, λόγω προκατάληψης, ενώ αυτές που εκδηλώνονται σε συμβατικά (και είναι στατιστικά περισσότερες) δεν τραβούν το ενδιαφέρον.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Φωτιά
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

taxi-pote-xekina-i-nea-48ori-apergia-synechizetai-i-antistasi-stin-ilektrokinisi-729661

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.02.2026

Ταξί: Πότε ξεκινά η νέα 48ωρη απεργία – Συνεχίζεται η αντίσταση στην ηλεκτροκίνηση
graftike-istoria-to-revma-xeperase-ti-venzini-se-poliseis-stin-evropi-772763

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Γράφτηκε ιστορία: Το ρεύμα ξεπέρασε τη βενζίνη σε πωλήσεις στην Ευρώπη
to-revma-xeperase-ti-venzini-se-poliseis-ochi-den-prokeitai-gia-skandinaviki-chora-768031

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.01.2026

Το ρεύμα ξεπέρασε τη βενζίνη σε πωλήσεις – Όχι δεν πρόκειται για Σκανδιναβική χώρα
ee-skepseis-gia-arsi-ton-dasmon-sta-aftokinita-apo-kina-alla-min-perimenete-prosites-times-716293

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.01.2026

ΕΕ: Σκέψεις για άρση των δασμών στα αυτοκίνητα από Κίνα, αλλά μην περιμένετε προσιτές τιμές…
apergia-cheirofreno-gia-48-ores-travane-ta-taxi-stin-athina-o-logos-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.01.2026

Απεργία: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβάνε τα ταξί στην Αθήνα – Ο λόγος
chalane-ta-ilektrika-aftokinita-sto-kryo-thymomaste-to-persino-fiasko-tis-arachovas-kai-ti-mathame-apo-afto-745574

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.12.2025

«Χαλάνε» τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο κρύο; – Θυμόμαστε το περσινό «φιάσκο» της Αράχωβας και τι μάθαμε από αυτό

Πρόσφατες Ειδήσεις