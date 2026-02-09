quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ηλεκτρικό των 500.000 ευρώ που χάλασε σε 4 μήνες – Ο κατασκευαστής δεν το έχει φτιάξει ακόμα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-ilektriko-ton-500-000-evro-pou-chalase-se-4-mines-o-kataskevastis-den-to-echei-ftiaxei-akoma-751056

Πανάκριβο και πολυτελές ηλεκτρικό παραμένει ακινητοποιημένο επί μήνες, τεράστιο πλήγμα για το όνομα και το γόητρο της εταιρείας

Μια υπόθεση που δύσκολα περνά απαρατήρητη έχει βάλει στο στόχαστρο τη Rolls-Royce, την ώρα που η μάρκα προετοιμάζει τη διεύρυνση της ηλεκτρικής της γκάμας. Ιδιοκτήτρια στις ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό της μοντέλο παρουσίασε σοβαρή βλάβη μόλις λίγους μήνες μετά την παράδοση και έκτοτε παραμένει ακινητοποιημένο, χωρίς λύση.

Η υπόθεση αφορά ένα Rolls-Royce Spectre Black Badge του 2025, το οποίο – σύμφωνα με τη μήνυση – αντιμετωπίζει κρίσιμο πρόβλημα στο σύστημα της μπαταρίας, καθιστώντας το όχημα μη ασφαλές και μη λειτουργικό.

Πολυτελής αγορά, σύντομη χρήση

Σύμφωνα με τα έγγραφα της αγωγής, η αγοραστής κατέβαλε το ποσό των 546.385 δολαρίων για ένα εξατομικευμένο Spectre Black Badge, το οποίο παρέλαβε στα τέλη Ιουνίου του 2025. Ωστόσο, η εμπειρία ιδιοκτησίας αποδείχθηκε κάκιστη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τον Οκτώβριο, μόλις τέσσερις μήνες μετά την παράδοση, το ηλεκτρικό coupe φέρεται να παρουσίασε αιφνίδια και σοβαρή δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να σταλεί άμεσα στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο για έλεγχο.

Ακινησία χωρίς χρονοδιάγραμμα επισκευής

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, το όχημα παραδόθηκε στον αντιπρόσωπο, ο οποίος ενημέρωσε ότι απαιτούνται ανταλλακτικά που βρίσκονται σε αναμονή, χωρίς σαφή εκτίμηση για τον χρόνο παράδοσης. Οι εβδομάδες πέρασαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ενώ το αυτοκίνητο παρέμενε εκτός χρήσης.

Μετά από περισσότερες από 40 ημέρες ακινησίας, η ιδιοκτήτρια προχώρησε σε επίσημο αίτημα προς τη Rolls-Royce για επαναγορά του οχήματος και επιστροφή χρημάτων. Το αίτημα απορρίφθηκε, ενώ μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026 – σύμφωνα με τη δικογραφία – το όχημα εξακολουθούσε να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του dealer, χωρίς να έχει επισκευαστεί.

«Σοβαρό ελάττωμα μπαταρίας»

Η αγωγή κάνει λόγο για σοβαρό κατασκευαστικό πρόβλημα στο σύστημα της μπαταρίας, το οποίο καθιστά το όχημα μη ασφαλές για χρήση. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπος κατάφεραν να διαγνώσουν ή να επιλύσουν τη βλάβη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η πλευρά της ενάγουσας χαρακτηρίζει το Spectre ως «λεμόνι», μια λέξη που στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται για να περιγράψει ελαττωματικά προϊόντα, ενώ τονίζεται ότι το όχημα παραμένει δεσμευμένο στον dealer, την ώρα που η αξία του μειώνεται, χωρίς να απολαμβάνει η ιδιοκτήτρια τη χρήση για την οποία πλήρωσε.

Κατηγορίες για απόκρυψη πληροφοριών

Στη μήνυση περιλαμβάνεται και ένας επιπλέον ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο η Rolls-Royce φέρεται να γνώριζε ζητήματα αξιοπιστίας, χωρίς να τα έχει γνωστοποιήσει στον αγοραστή πριν την ολοκλήρωση της πώλησης.

Αν οι ισχυρισμοί αυτοί επιβεβαιωθούν, η υπόθεση αποκτά ευρύτερη διάσταση, ειδικά σε μια περίοδο που η μάρκα επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία της στον κόσμο των ηλεκτρικών πολυτελών οχημάτων.

Τι διεκδικεί η ιδιοκτήτρια

Η ενάγουσα ζητά οικονομική αποκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει πλήρη επαναγορά ή ακύρωση της πώλησης, αποζημίωση για απώλεια χρήσης και απόλαυσης του οχήματος, μείωση αξίας, καθώς και κάλυψη παρεπόμενων εξόδων, τόκων και δικαστικών δαπανών.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει προηγούμενο για την αντιμετώπιση πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων με σοβαρά τεχνικά προβλήματα.

Τι κρατάμε

  • Η αγωγή αφορά Rolls-Royce Spectre Black Badge του 2025

  • Η βλάβη εμφανίστηκε μόλις τέσσερις μήνες μετά την παράδοση

  • Το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο χωρίς επισκευή

  • Γίνεται λόγος για σοβαρό ελάττωμα μπαταρίας

  • Η υπόθεση πλήττει τη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Rolls-Royce

Tags
#Rolls-Royce#Rolls-Royce Black Badge Spectre
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
