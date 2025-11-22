Το ηλεκτρικό van που κέρδισε τον τίτλο του “Van της Χρονιάς” έχει και ρεκόρ Guinness για την αυτονομία του

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό van της εταιρείας αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (IVOTY) σηματοδοτώντας μια ιστορική νίκη

Θρίαμβος για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό van της Kia. Το ειδικά σχεδιασμένο Kia PV5 κέρδισε τον τίτλο του «International Van of the Year 2026» (IVOTY), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη νίκη τόσο για την Kia όσο και για έναν Κορεάτη κατασκευαστή. Το βραβείο απονεμήθηκε στις 19 Νοεμβρίου κατά την ειδική τελετή Βραβείων IVOTY ύστερα από ψηφοφορία επιτροπής κορυφαίων δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από 26 χώρες.

Ένα ηλεκτρικό van για όλες τις χρήσεις

Το PV5 είναι βασισμένο στην πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S) και προσφέρει έως και 416 χλμ. αυτονομίας, φορτίζει από 10 σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα με ταχυφορτιστή DC και έχει ωφέλιμο φορτίο έως 790 κιλά. Λιγότερο από έναν μήνα μετά το λανσάρισμά του, το PV5 έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS™ για «τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van ελαφρού τύπου με μέγιστο φορτίο με μία μόνο φόρτιση», με επίδοση 693,38 χιλιομέτρων.

Ο Sangdae Kim, Executive Vice President and Head of PBV Division της Kia Corporation, πρόσθεσε: «Το 2022, η Kia δημιούργησε τη σειρά PBV με στόχο να επαναπροσδιορίσει την αγορά LCV μέσω της καινοτομίας – κάτι που ανέκαθεν χαρακτήριζε την Kia. Το Kia PV5 υλοποιεί αυτό το όραμα και η κατάκτηση του International Van of the Year με το πρώτο μας μοντέλο PBV να επιβεβαιώνει ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το PV5 αναπτύχθηκε ακούγοντας ενεργά τις ανάγκες των πελατών, με κάθε λεπτομέρεια προσεκτικά σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό το βραβείο αποτελεί σημαντικό ορόσημο, όμως η πορεία μας για να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους πελάτες συνεχίζεται καθώς επεκτείνουμε τη γκάμα PBV».

Το αμιγώς ηλεκτρικό PV5 της Kia αξιολογήθηκε μαζί με άλλα έξι μοντέλα που λανσαρίστηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον ηλεκτρικών van, υπογραμμίζοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της ηλεκτροκίνησης καθώς ο κλάδος οδεύει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Σε ένδειξη εκτίμησης γι’ αυτήν την αναγνώριση, ο Ho Sung Song, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Corporation, δήλωσε: «Η Kia βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στα ηλεκτρικά οχήματα και το PV5 μεταφέρει αυτή τη δυναμική στον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων. Αναπτύξαμε το PV5 ακούγοντας προσεκτικά τους επαγγελματίες πελάτες μας και εστιάζοντας στη δημιουργία ενός οχήματος εξαιρετικά πρακτικού, με εκλεπτυσμένη, σύγχρονη σχεδίαση και λειτουργικότητα που χαρακτηρίζει την Kia. Επιπλέον, το PV5 εισάγει καινοτομίες στην παραδοσιακή παραγωγή των LCV μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής μας με κυψέλες και ταινίες μεταφοράς, που επιτρέπει περιβαλλοντικές τροποποιήσεις. Το να επιλεγεί το PV5 ως Van της Χρονιάς 2026 στην πρώτη του εμφάνιση αποτελεί εξαιρετική τιμή. Ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η Kia μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον κλάδο και να συνεχίσει να διαμορφώνει το μέλλον της έξυπνης, βιώσιμης και ηλεκτρικής κινητικότητας για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.»

Τι κρατάμε:

Πρεμιέρα με νίκη για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό van της Kia

Το Kia PV5 κέρδισε τη σημαντικότερη διάκριση στον χώρο των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

Το PV5 αναδείχθηκε ‘International Van of the Year 2026’ από μια κριτική επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων που εκπροσωπούν 26 χώρες

Το PV5 Cargo Long απέδειξε επίσης την πρακτικότητά του σε πραγματικές συνθήκες, κερδίζοντας τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS™ για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van με πλήρες φορτίο με μία μόνο φόρτιση

