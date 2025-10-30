quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

ΠΕΜΠΤΗ | 30.10.2025
Autotypos Team
to-ilektriko-van-tis-kia-me-pragmatiki-aftonomia-pou-angizei-ta-700-km-episimi-dokimi-781222

Το νέο ηλεκτρικό van, PV5 Cargo, της Kia σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αφού διένυσε 693,38 χλμ. με μία μόνο φόρτιση

Όταν η Kia έλεγε πως το νέο ηλεκτρικό van θα έχει αυτονομία περίπου 415 χλμ., πολλοί ίσως δεν πίστευαν πως το PV5 Cargo θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτήν την υπόσχεση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως μιλάμε για ένα αρκετά βαρύ αυτοκίνητο, του οποίου το τετράγωνο σχήμα το κάνει σχεδόν όσο αεροδυναμικό όσο κι ένα… τούβλο.

Ωστόσο, οι Κορεάτες φρόντισαν να «βουλώσουν» στόματα, με το νέο ηλεκτρικό van να «γράφει» σχεδόν… τα διπλάσια χλμ.!

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό ρεκόρ

Το νέο ηλεκτρικό van της Kia σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ, με το όνομά του να γράφεται στο βιβλίο Guinness. Το PV5 Cargo διένυσε σχεδόν 700 χλμ. (693,38) με μονάχα μια φόρτιση, κι αυτό το κατάφερε μάλιστα όντας φορτωμένο με το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο, δηλαδή περίπου 800 (790) κιλά!

Το εν λόγω ρεκόρ δεν πραγματοποιήθηκε σε κάποια κλειστή δομή και δεν αποτελεί παράγωγο κάποιου πονηρού κόλπου, αλλά έγινε στον πραγματικό κόσμο στα βόρεια της Φρανκφούρτης, αντιμετωπίζοντας πραγματικές συνθήκες που θα αντιμετώπιζε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο διανομής σε μια εργάσιμη μέρα.

Πίσω από το τιμόνι του PV5 βρισκόταν ο δημοσιογράφος εμπορικών οχημάτων, George Barrow, και ο Christian Nigemeier, μηχανικός στο Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe.

700 χλμ. σε μια ημέρα

Κατά τη διάρκεια της απόπειρας ρεκόρ, οι δύο οδηγοί ολοκλήρωσαν 12 γύρους σε μια διαδρομή μήκους 58,2 χλμ. με φανάρια, κυκλικούς κόμβους και υψομετρική διαφορά 370 μέτρων. Το Kia PV5 Cargo ήταν σε εργοστασιακή μορφή, όντας εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη από τις δύο διαθέσιμες μπαταρίες, με απόδοση 71,2 kWh.

Διαβάστε επίσης: Νέα SEAT Ibiza και Arona: τι αλλάζει στα μοντέλα και πότε θα έρθουν Ελλάδα;

Υπάρχει επίσης η επιλογή μιας μικρότερης μπαταρίας, 51,5 kWh, η οποία -σύμφωνα με την Kia- υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία περίπου 300 χλμ.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το ηλεκτρικό van της Kia χρειάζεται 16,2 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα, με την έκδοση με μπαταρία 71,2 kWh να ρίχνει αυτόν τον χρόνο στα 12,4 δευτερόλεπτα.

Το PV5 είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας Platform Beyond Vehicle (PBV) της Kia, βασισμένο στη νέα αρχιτεκτονική E-GMP.S της μάρκας, την έκδοση για επαγγελματικά οχήματα της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται σε επιβατικά όπως τα EV6 και EV9.

Το PV5 έχει σχεδιαστεί για αρθρωτή ευελιξία και μπορεί να παραγγελθεί ως panel van, chassis cab ή minivan.

Τι κρατάμε:

  • Η Kia σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ ηλεκτρικής αυτονομίας με το ηλεκτρικό βαν PV5 Cargo
  • Η απόπειρα πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες, με το PV5 να κουβαλά έξτρα 790 κιλά
  • Δύο οδηγοί ολοκλήρωσαν ένα ταξίδι 22 ωρών σε πραγματικούς δρόμους με κίνηση

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή Audi Q5 2.0 TDI Quattro: Το (υβριδικό) ντίζελ… ζει και βασιλεύει!

Κατέρρευσαν τα ηλεκτρικά τον Οκτώβρη; – Εκτιμήσεις δείχνουν 60% πτώση στις πωλήσεις

Το πιο ελκυστικό μεσαίο SUV στην Ελλάδα – Αυτή είναι η φθηνότερη υβριδική του έκδοση

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Kia#van#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

kia-k4-fthinotero-apo-to-volkswagen-golf-stin-evropi-proti-timi-777534

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.10.2025

Kia K4: Φθηνότερο από το Volkswagen Golf στην Ευρώπη- Πρώτη τιμή
proti-timi-gia-to-neo-kia-stonic-fthinotero-apo-prin-to-gnosto-b-suv-777549

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.10.2025

Πρώτη τιμή για το νέο Kia Stonic – Φθηνότερο από πριν το γνωστό B-SUV
etsi-tha-pareis-to-monterno-b-suv-tis-kia-me-molis-295-evro-mina-715188

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.10.2025

Έτσι θα πάρεις το μοντέρνο B-SUV της Kia με μόλις 295 ευρώ/μήνα
kia-afto-einai-to-neo-oikogeneiako-pou-erchetai-stin-evropi-775651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.09.2025

Kia: Αυτό είναι το νέο οικογενειακό που έρχεται στην Ευρώπη
afto-einai-to-pio-polyteles-kia-stin-agora-simera-775368

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.09.2025

Αυτό είναι το πιο πολυτελές Kia στην αγορά σήμερα
i-kia-elave-pente-diakriseis-sta-vraveia-red-dot-design-concept-2025-768457

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.07.2025

Η Kia έλαβε πέντε διακρίσεις στα βραβεία Red Dot Design Concept 2025

Πρόσφατες Ειδήσεις