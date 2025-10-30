Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

Το νέο ηλεκτρικό van, PV5 Cargo, της Kia σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αφού διένυσε 693,38 χλμ. με μία μόνο φόρτιση

Όταν η Kia έλεγε πως το νέο ηλεκτρικό van θα έχει αυτονομία περίπου 415 χλμ., πολλοί ίσως δεν πίστευαν πως το PV5 Cargo θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτήν την υπόσχεση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως μιλάμε για ένα αρκετά βαρύ αυτοκίνητο, του οποίου το τετράγωνο σχήμα το κάνει σχεδόν όσο αεροδυναμικό όσο κι ένα… τούβλο.

Ωστόσο, οι Κορεάτες φρόντισαν να «βουλώσουν» στόματα, με το νέο ηλεκτρικό van να «γράφει» σχεδόν… τα διπλάσια χλμ.!

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό ρεκόρ

Το νέο ηλεκτρικό van της Kia σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ, με το όνομά του να γράφεται στο βιβλίο Guinness. Το PV5 Cargo διένυσε σχεδόν 700 χλμ. (693,38) με μονάχα μια φόρτιση, κι αυτό το κατάφερε μάλιστα όντας φορτωμένο με το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο, δηλαδή περίπου 800 (790) κιλά!

Το εν λόγω ρεκόρ δεν πραγματοποιήθηκε σε κάποια κλειστή δομή και δεν αποτελεί παράγωγο κάποιου πονηρού κόλπου, αλλά έγινε στον πραγματικό κόσμο στα βόρεια της Φρανκφούρτης, αντιμετωπίζοντας πραγματικές συνθήκες που θα αντιμετώπιζε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο διανομής σε μια εργάσιμη μέρα.

Πίσω από το τιμόνι του PV5 βρισκόταν ο δημοσιογράφος εμπορικών οχημάτων, George Barrow, και ο Christian Nigemeier, μηχανικός στο Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe.

700 χλμ. σε μια ημέρα

Κατά τη διάρκεια της απόπειρας ρεκόρ, οι δύο οδηγοί ολοκλήρωσαν 12 γύρους σε μια διαδρομή μήκους 58,2 χλμ. με φανάρια, κυκλικούς κόμβους και υψομετρική διαφορά 370 μέτρων. Το Kia PV5 Cargo ήταν σε εργοστασιακή μορφή, όντας εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη από τις δύο διαθέσιμες μπαταρίες, με απόδοση 71,2 kWh.

Υπάρχει επίσης η επιλογή μιας μικρότερης μπαταρίας, 51,5 kWh, η οποία -σύμφωνα με την Kia- υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία περίπου 300 χλμ.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το ηλεκτρικό van της Kia χρειάζεται 16,2 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα, με την έκδοση με μπαταρία 71,2 kWh να ρίχνει αυτόν τον χρόνο στα 12,4 δευτερόλεπτα.

Το PV5 είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας Platform Beyond Vehicle (PBV) της Kia, βασισμένο στη νέα αρχιτεκτονική E-GMP.S της μάρκας, την έκδοση για επαγγελματικά οχήματα της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται σε επιβατικά όπως τα EV6 και EV9.

Το PV5 έχει σχεδιαστεί για αρθρωτή ευελιξία και μπορεί να παραγγελθεί ως panel van, chassis cab ή minivan.

