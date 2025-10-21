Το ηλεκτρικό van της Renault που έχει χωρητικότητα 1.045 λίτρα και 375 κιλά ωφέλιμο φορτίο

Το ηλεκτρικό van της Renault έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες όπως, τεχνίτες και διανομείς – Προσφέρεται με 2 επιλογές κινητήρων & μπαταριών

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van, με έγκριση τύπου N1, διαθέτει έναν ειδικά διαμορφωμένο αποθηκευτικό χώρο, με ωφέλιμο φορτίο 375 κιλά, μήκος φόρτωσης 1,20 μέτρα και χωρητικότητα 1.045 λίτρα. Το ηλεκτρικό van της Renault είναι διαθέσιμο με δύο επιλογές κινητήρα και μπαταρίας, με την κορυφαία να διαθέτει μπαταρία 110 kW για 409 χλμ. αυτονομίας.

Πρακτικό και άνετο

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van συνδυάζει την εμφάνιση και την άνεση ενός επιβατικού αυτοκινήτου, με τις δυνατότητες ενός ηλεκτρικού van -ιδανικού παρτενέρ του κάθε επαγγελματία που μεταφέρει αντικείμενα και εξοπλισμό καθημερινά. Το νέο Electric Van συνεχίζει την παράδοση του εμβληματικού Renault 4, έκδοση F4, αυξάνοντας ωστόσο το ωφέλιμο φορτίο από τα 300 στα 375 κιλά.

Συγκεκριμένα, το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van αποτελεί ιδανική επιλογή για:

επαγγελματίες τεχνίτες,

οδηγούς διανομών σε αστικές περιοχές,

εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών και παροχής υπηρεσιών,

εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και

εταιρικούς στόλους.

Χώρος φόρτωσης 1.045 λίτρα

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van προσφέρεται στο επίπεδο εξοπλισμού Advance, με τα πίσω καθίσματα και τις ζώνες ασφαλείας να έχουν αντικατασταθεί από θερμοδιαμορφωμένο δάπεδο, με σύστημα συγκράτησης φορτίου και γάντζους πρόσδεσης.

Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 940 dm ³ (βάσει προτύπου VDA, δηλαδή 1.045 λίτρα), συμπεριλαμβανομένου καλυμμένου χώρου 36 dm ³ (55 λίτρα) – ιδανικού για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης.

(βάσει προτύπου VDA, δηλαδή 1.045 λίτρα), συμπεριλαμβανομένου καλυμμένου χώρου (55 λίτρα) – ιδανικού για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης. Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται στα 375 κιλά .

. Το μήκος φόρτωσης είναι 1,20 μέτρα .

. Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί διαχωριστικό πλέγμα, ανάμεσα στην καμπίνα επιβατών και το χώρο φόρτωσης.

Το όχημα μπορεί να διαθέτει κάλυμμα αποσκευών, αντιολισθητικό τάπητα ή δυνατότητα απενεργοποίησης ανοίγματος των πίσω παραθύρων και θυρών.

Υπεύθυνη για τη μετατροπή του οχήματος είναι η Qstomize, θυγατρική εταιρεία της Renault που εδρεύει στο εργοστάσιο Manufacture Ampere στη Maubeuge (ElectriCity), όπου κατασκευάζεται και το Renault 4 E-Tech Electric.

Η Qstomize δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, ενώ εξειδικεύεται στις προσαρμογές και μετατροπές οχημάτων για ειδικές ανάγκες λιανικής και επαγγελματικής χρήσης, όπως ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οχήματα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εκπαιδευτικά αυτοκίνητα, αστυνομικά οχήματα και άλλες εξειδικευμένες λύσεις.

Δύο επιλογές κινητήρα και μπαταρίας

Η έκδοση Van του Renault 4 E-Tech Electric προσφέρεται – ανάλογα τη χώρα – σε δύο εκδόσεις:

Με κινητήρα 90 kW (120 hp ) με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 308 χλμ. WLTP .

με μπαταρία και αυτονομία έως . Κινητήρας 110 kW (150 hp) με μπαταρία 52 kWh και αυτονομία έως 409 χλμ. WLTP.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν:

Ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW ( bi – directional )

Φορτιστή DC 80 kW (για την μπαταρία 40 kWh) ή 100 kW (για την μπαταρία 52 kWh).

Χρόνοι φόρτισης:

Από 15% έως 80% με AC 11 kW: 3 ώρες και 13 λεπτά (μπαταρία 52 kWh) 2 ώρες και 37 λεπτά (μπαταρία 40 kWh)

με AC 11 kW: Με DC ταχυφορτιστή: μόλις 30 λεπτά για οποιαδήποτε από τις δύο μπαταρίες.

Τι κρατάμε:

Το Renault 4 E-Tech Electric Van αποτελεί μια εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά ηλεκτρικά van

Με 1.045 λίτρα χωρητικότητας και ωφέλιμο φορτίο 375, το νέο ηλεκτρικό van της Renault είναι ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες

Προσφέρεται με δύο επιλογές κινητήρα και μπαταρίας, με μέγιστη αυτονομία 409 χλμ.

