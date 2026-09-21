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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

To ηλεκτρικό VW ID. Buzz έκανε τον γύρο του κόσμου σε 445 μέρες – Η υγεία της μπαταρίας μετά από 100.000 km

ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.09.2026
Autotypos Team
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Ένα εργοστασιακό VW ID. Buzz Pro διέσχισε 92 χώρες και 6 ηπείρους, διανύοντας 99.767 χλμ. χωρίς ούτε μια τεχνική βλάβη

Το ηλεκτρικό van της Volkswagen μπήκε στο βιβλίο Guiness, αφού πλέον είναι το αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία που επισκέπτεται τις περισσότερες χώρες σε ένα ταξίδι. Ο μαραθωνοδρόμος των μεγάλων αποστάσεων, Rainer Zietlow, επέστρεψε στο Αννόβερο της Γερμανίας στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, κλείνοντας το ταξίδι που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025 από το ίδιο κέντρο όπου κατασκευάζεται το μοντέλο.

Το ID. Buzz Pro ήταν σε εργοστασιακή μορφή και κατάφερε να διανύσει 99.767 χλμ. χωρίς καμία τεχνική βλάβη, ενώ η υγεία της μπαταρίας μετά το ταξίδι μετρήθηκε στο 95,75%. Πρόκειται για το ένατο ρεκόρ Guinness που κατακτά ο Zietlow με όχημα της Volkswagen.

Απροβλημάτιστο για 16 μήνες

Το ταξίδι περιλάμβανε περισσότερες από 300 στάσεις φόρτισης και 16 θαλάσσιες μεταφορές με containership. Σύμφωνα με τη Volkswagen, το ID. Buzz ολοκλήρωσε ολόκληρη τη διαδρομή χωρίς καμία τεχνική βλάβη, στοιχείο που ο ίδιος ο Zietlow χαρακτηρίζει ως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της αποστολής. Ο γερμανικός οργανισμός TÜV Nord επιθεώρησε το όχημα πριν και μετά το ταξίδι και πιστοποίησε την κατάσταση υγείας της μπαταρίας υψηλής τάσης στο 95,75% μετά την επιστροφή.

«Δεν είχα κανένα τεχνικό πρόβλημα. Για μένα αυτό είναι το καθοριστικό σημείο», δήλωσε ο Zietlow σε συνέντευξή του στην IAA Transportation.

Πρόσθεσε ότι η απουσία κινδύνων μόλυνσης καυσίμου και υπερθέρμανσης που συνδέονται με πετρελαιοκινητήρες έκανε το ηλεκτρικό van πιο εύκολο στη χρήση σε απρόβλεπτα εδάφη. Το ρεκόρ κατέκτησε ένα ID. Buzz Pro με μακρύ μεταξόνιο και μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 86 kWh, που προσφέρει αυτονομία περίπου 500 km (WLTP). Η ισχύς ταχείας φόρτισης DC φτάνει τα 200 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 10% έως 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Τι έμαθε για τα δίκτυα φόρτισης

Οι 92 χώρες και οι πάνω από 300 στάσεις φόρτισης έδωσαν στον Zietlow μια ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο άνισα έχει αναπτυχθεί η υποδομή των ηλεκτρικών οχημάτων.

«Σε χώρες όπως η Ζάμπια ή η Τανζανία απλά δεν υπήρχε τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής αναγκάστηκε να φορτίζει σε εθνικούς υποσταθμούς υπό επίβλεψη. Αντίθετα, η Νότια Αφρική, το Μαρόκο και η Ρουάντα διαθέτουν ήδη λειτουργικά δίκτυα φόρτισης. Στη Σαουδική Αραβία η κατάσταση άλλαξε ραγδαία: «Πριν από τρία χρόνια δεν υπήρχαν πολλές θέσεις φόρτισης. Σήμερα η εικόνα θυμίζει τη Γερμανία».

Στη Νότια Αμερική, η Βραζιλία και η Χιλή προχωρούν γρήγορα, ενώ η Κίνα βρίσκεται «σε άλλη κατηγορία», όπου η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας. Συνολικά, χαρακτήρισε την εικόνα «πολύ μικτή», αλλά με γρήγορη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Zietlow εκτιμά ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα επιταχυνθεί περαιτέρω με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπαταριών. «Αν κάποια στιγμή έρθει η μπαταρία στερεάς κατάστασης μαζί με πολύ γρήγορη hyper-φόρτιση, τότε θα ανοίξουν πολλές περισσότερες δυνατότητες», κατέληξε.

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Tags
#van#Volkswagen#Volkswagen ID. Buzz#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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