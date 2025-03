Το Ινστιτούτο “Πάνος Μυλωνάς” στην 4η Παγκόσμια Διυπουργική Διάσκεψη για την οδική ασφάλεια

Στο Μαρακές (Μαρόκο) πραγματοποιήθηκε από 18-20 Φεβρουαρίου η 4η Παγκόσμια Διυπουργική Διάσκεψη για την οδική ασφάλεια με κεντρικό μήνυμα «δέσμευση για τη ζωή».

Η διάσκεψη είχε ως στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του παγκόσμιου σχεδίου για την οδική ασφάλεια 2021-2030 κατά την πρώτη πενταετία και να ενισχύσει την υποστήριξη για το όραμα ασφαλούς και βιώσιμης μετακίνησης.

Η διάσκεψη διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του υπουργείου Μεταφορών και Logistics του Μαρόκου με συμμετοχή πλέον των 4.000 συνέδρων και εμπειρογνωμόνων της οδικής ασφάλειας από 193 χώρες. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρό του, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά και τον αντιπρόεδρο του ΔΣ και γενικό εκτελεστικό διευθυντή της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, Δημήτρη Γκατσώνη.

Δεδομένου ότι η χώρα μας κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά σε θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία με μοτοσικλέτες, η κ. Δανέλλη-Μυλωνά, μαζί με τον διεθνή εμπειρογνώμονα σε θέματα ασφάλειας κράνους, Terry Smith, συντόνισαν από κοινού τη συνεδρία «Head to Head», που διοργάνωσε η Global Alliance of NGOs for Road Safety στο πλαίσιο της διάσκεψης και της παρουσίασης της έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

