To ιπτάμενο Τelsa Roadster παρουσιάστηκε, «πέταξε» και έκανε ακροβατικά στον αέρα! (Video)

Με thrusters της SpaceX, δυνατότητα ανάποδης οδήγησης αλά Spider-Man και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο: Τι από όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα στην έκδοση παραγωγής του Tesla Roadster;

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη ανακοίνωση του 2017, η Tesla παρουσίασε επιτέλους τη δεύτερη γενιά του Roadster στις 15 Οκτωβρίου 2026. Η εκδήλωση έγινε σε εγκατάσταση της SpaceX στο Τέξας και είχε περισσότερο χαρακτήρα εντυπωσιακού tech demo παρά κλασικής αυτοκινητιστικής αποκάλυψης.

Το πρωτότυπο πραγματοποίησε ζωντανά μια σειρά από ακραία stunts μπροστά στο κοινό και στο livestream: ανέβηκε σε μια τεράστια καμπυλωτή ράμπα και παράμεινε «κολλημένο» ανάποδα χάρη στο σύστημα αναρρόφησης, στη συνέχεια χρησιμοποίησε cold-gas thrusters της SpaceX για να απογειωθεί, να κάνει flips και kickflips στον αέρα και να προσγειωθεί ελεγχόμενα, ενώ σε άλλη φάση πέταξε για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από άλλα οχήματα της Tesla (Cybertruck, Semi, Cybercab και άλλα).

Τα πλάνα είναι εντυπωσιακά και δείχνουν ξεκάθαρα τις δυνατότητες του συστήματος όταν χρησιμοποιούνται οι πιο ακραίες ρυθμίσεις. Όμως ακριβώς αυτό το σημείο χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Τα stunts που είδαμε δεν αντιπροσωπεύουν την έκδοση που θα κυκλοφορεί κανονικά στον δρόμο. Η Tesla παρουσίασε τρεις διαφορετικές παραλλαγές και ξεκαθάρισε ότι μόνο μία από αυτές είναι «road ready».

Η κανονική έκδοση για τον δρόμο: Performance

Η βασική και μοναδική έκδοση που χαρακτηρίζεται επίσημα ως κατάλληλη για δημόσιους δρόμους είναι η Performance. Δεν διαθέτει thrusters. Αντίθετα, στηρίζεται σε δύο βασικά τεχνολογικά συστήματα που την κάνουν εξαιρετικά γρήγορη και σταθερή:

Active aerodynamics : Κινητές αεροδυναμικές επιφάνειες (φτερά και στοιχεία που προσαρμόζονται δυναμικά) οι οποίες αλλάζουν θέση ανάλογα με την ταχύτητα, τις στροφές και τις συνθήκες οδήγησης. Στόχος είναι η μέγιστη πρόσφυση και η σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες.

Multi-mode suction system : Ισχυρά ηλεκτρικά fans τοποθετημένα στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου που «ρουφάνε» τον αέρα και δημιουργούν τεράστιο downforce ακόμα και όταν το αυτοκίνητο είναι σχεδόν ακίνητο. Αυτό του επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να μένει κολλημένο ακόμα και ανάποδα στη ράμπα, όπως είδαμε στην παρουσίαση.

Roadster transforms in Track Mode These aero features aren’t just for looks: they provide the best passive downforce package of any road car (approaching F1 levels!) with wing actuation driven by the @Tesla_Optimus actuator system https://t.co/AqrC4qUga9 — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Tesla, η Performance έχει:

Δύο θέσεις

Επιτάχυνση 0-60 mph (0-96,5 χλμ/ωρα) σε κάτω από 1,6 δευτερόλεπτα

Τελική ταχύτητα πάνω από 230 mph (370 χλμ/ωρα!)

Αυτονομία πάνω από 300 μίλια (480+ χιλιόμετρα)

Πιο γωνιώδη και «αεροδιαστημικό» σχεδιασμό σε σχέση με το concept του 2017

Είναι, δηλαδή, ένα καθαρόαιμο ηλεκτρικό supercar με επιδόσεις και αεροδυναμικά βοηθήματα που «κοντράρουν» αυτά των πιο εξελιγμένων hypercars. Δεν είναι όμως ιπτάμενο όχημα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εν ολίγοις, αν θέλατε να εντυπωσιάσετε περνώντας μια Δευτερά πρωί, ιπτάμενοι, την γέφυρα της Κολοκυνθούς, ξεχάστε το. Οι κρατήσεις για αυτή την έκδοση είναι ήδη ανοιχτές (κατάθεση 50.000 δολαρίων, επιστρεφόμενη), ενώ η τελική τιμή αγοράς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η έναρξη παραγωγής τοποθετείται στο 2028.

Οι εκδόσεις με thrusters και γιατί δεν κυκλοφορούν όλες στον δρόμο

Η Tesla παρουσίασε δύο ακόμα παραλλαγές:

Thrust (περιορισμένης παραγωγής): Προσθέτει πίσω cold-gas thrusters για ακόμα πιο ακραία επιτάχυνση (0-60 mph κάτω από 0,9 δευτ.), ωστόσο δεν προορίζεται για κυκλοφορία στο δρόμο και μάλλον (υποθέτουμε) θα είναι μόνο γα πίστα και αυτό υπό συνθήκες.

Rocket (για λίγους…): Η πλήρως ιπτάμενη έκδοση με 10 thrusters τοποθετημένους γύρω από το αυτοκίνητο. Αυτή είναι που έκανε τα εντυπωσιακά flips, τις σύντομες πτήσεις και τα ακροβατικά της παρουσίασης. Η Tesla αναφέρει ρητά ότι δεν είναι εγκεκριμένη για δημόσιους δρόμους και μάλλον θα απτελεί ένα συλλεκτικό κομμάτι, με πολλούς περιορισμούς στο που, πως κα πότε μπορεί να λειτουργήσει.

Ο Elon Musk είπε ότι «θα υπάρχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο που κάποιος θα μπορεί να έχει», αλλά παραδέχτηκε ότι ίσως να μην είναι νόμιμο σε όλες τις χώρες και δικαιοδοσίες. (Τι μου λες!;)

Τι άλλαξε σε σχέση με το 2017 και γιατί καθυστέρησε τόσο

Όταν ανακοινώθηκε / παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017, το Roadster υποσχόταν 0-60 σε περίπου 1,9 δευτερόλεπτα, τελική πάνω από 250 mph, αυτονομία περίπου 620 μίλια, τέσσερις θέσεις και παράδοση το 2020.

Σήμερα οι προδιαγραφές έχουν μειωθεί αισθητά (αυτονομία ~300+ μίλια, κυρίως δύο θέσεις), ενώ η παραγωγή μετατέθηκε για το 2028. Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στο ότι η Tesla έδωσε προτεραιότητα σε άλλα μοντέλα (Model 3, Model Y, Cybertruck) και σε τεχνολογίες όπως η αυτόνομη οδήγηση και τα ρομπότ.

Το νέο Roadster παραμένει πάντως ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα και χωρίς καμία αμφιβολία, θα αποτελέσει το «halo car», στην γκάμα της Tesla. Η κανονική του έκδοση για τον δρόμο (Performance) είναι εξαιρετικά γρήγορη και φέρει προηγμένα αεροδυναμικά βοηθήματα αλλά και σύστημα αναρρόφησης που δημιουργεί τεράστιο downforce.

Τα thrusters και οι πτήσεις ανήκουν σε ειδικές, περιορισμένες εκδόσεις που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Αν τελικά η «πολιική έκδοση» κυκλοφορήσει το 2028 όπως υπόσχεται η Tesla, θα είναι ένα από τα πιο ακραία ηλεκτρικά supercars που έχουν φτιαχτεί ποτέ. Aπλά όχι ιπτάμενο…