Το ισχυρότερο CUPRA Formentor έχει 635 ίππους και θα παραχθεί σε 30 μονάδες

Η ABT Sportsline αποφάσισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη για το CUPRA Formentor VZ5, παρουσιάζοντας μία νέα συλλεκτική έκδοση με την ονομασία ABT CUPRA Formentor VZ5 635

Το εντυπωσιακό SUV δημιουργήθηκε με αφορμή τα 130 χρόνια του γνωστού βελτιωτικού οίκου, ABT, με την παραγωγή του νέου ABT CUPRA Formentor VZ5 635 να περιορίζεται σε μόλις 30 μονάδες παγκοσμίως.

635 ίπποι και τελική 300 km/h

Στην «καρδιά» της επετειακής έκδοσης παραμένει ο γνώριμος turbo πεντακύλινδρος κινητήρας 2,5 λίτρων, ο οποίος μετά τις παρεμβάσεις της ABT αποδίδει πλέον 635 ίππους και 700 Nm ροπής. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 300 km/h, μετατρέποντας το συγκεκριμένο Formentor σε ένα από τα πιο ακραία SUV της κατηγορίας του.

Το πακέτο βελτίωσης περιλαμβάνει το σύστημα ABT Power R σε συνδυασμό με την τεχνολογία IWI (Indirect Water/Ethanol Injection), δηλαδή έμμεσο ψεκασμό νερού και αιθανόλης. Σύμφωνα με την ABT, το συγκεκριμένο σύστημα συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας, επιτρέποντας μεγαλύτερη παροχή αέρα και πιο σταθερή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες υψηλής καταπόνησης.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί νέο turbo και αναβαθμισμένο intercooler της εταιρείας.

«Στημένο» στο Nurburgring

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στον κινητήρα. Το ABT CUPRA Formentor VZ5 635 διαθέτει ρυθμιζόμενη ανάρτηση coilover ειδικά εξελιγμένη για το συγκεκριμένο setup, με δυνατότητα ρύθμισης σε συμπίεση και επαναφορά. Η ABT αναφέρει ότι η εξέλιξη του αυτοκινήτου έγινε με έμφαση στις απαιτήσεις της θρυλικής πίστας Nordschleife.

Εμφανισιακά, το μοντέλο ξεχωρίζει χάρη στα αεροδυναμικά βοηθήματα σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα. Νέες εισαγωγές αέρα, πρόσθετα στο πίσω μέρος και μεγάλη πίσω αεροτομή διαφοροποιούν αισθητά το επετειακό Formentor από την εργοστασιακή έκδοση, δίνοντας ακόμη πιο επιθετικό χαρακτήρα στο SUV της CUPRA.

Στο εσωτερικό υπάρχουν λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τον συλλεκτικό χαρακτήρα της έκδοσης, όπως ειδικά πατάκια με λογότυπο VZ5 635, διακοσμητικά ABT και αρίθμηση «Χ of 30»

Όπως ανακοίνωσε η ABT Sportsline, όλα τα αυτοκίνητα θα διατεθούν επίσημα μέσω του δικτύου της CUPRA σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.

