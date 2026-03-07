Το Jeep που ξεπουλάει στη γειτονική χώρα της Ελλάδας – Πόσο κοστίζει;

Το Avenger εξελίσσεται σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της αγοράς, αποδεικνύοντας ότι το μικρότερο Jeep μπορεί να γίνει εμπορικός πρωταγωνιστής

Η ιταλική αγορά αυτοκινήτου έχει έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή: το Jeep Avenger. Το μικρό SUV της Stellantis όχι μόνο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της κατηγορίας του, αλλά καταγράφει και εντυπωσιακές επιδόσεις στις συνολικές πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στη χώρα.

Τα στοιχεία των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι το Avenger καταφέρνει να ξεπεράσει παραδοσιακά δυνατά μοντέλα της αγοράς και να κατακτήσει θέσεις στην κορυφή των ταξινομήσεων.

Ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα της αγοράς

Τον Φεβρουάριο του 2026, το Jeep Avenger σημείωσε 5.893 πωλήσεις στην Ιταλία, κατακτώντας περίπου 3,7% του συνόλου της αγοράς νέων αυτοκινήτων.

Το αποτέλεσμα αυτό το έφερε στη δεύτερη θέση των συνολικών πωλήσεων για τον μήνα, πίσω μόνο από το Fiat Panda (Pandina στην Iταλία), το οποίο διατήρησε σημαντικό προβάδισμα με περισσότερες από 12.000 ταξινομήσεις.

Παράλληλα, το Avenger ξεπέρασε σε πωλήσεις αρκετά δημοφιλή μοντέλα της ιταλικής αγοράς, όπως το Fiat Grande Panda και το Leapmotor T03, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορική του δυναμική δεν είναι συγκυριακή.

Η επιτυχία δεν είναι συγκυριακή

Η δυναμική πορεία του Avenger δεν αποτελεί απλώς ένα καλό αποτέλεσμα ενός μήνα. Τα τελευταία χρόνια το μοντέλο έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα των πωλήσεων της Jeep στην Ευρώπη.

Στην Ιταλία, μάλιστα, το Avenger έχει αναδειχθεί το πιο δημοφιλές SUV της αγοράς τόσο το 2024 όσο και το 2025, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση του μοντέλου.

Το 2025 κατέγραψε πάνω από 5,5% μερίδιο στην αγορά SUV, ενώ στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό segment των B-SUV έφτασε περίπου το 11%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το Avenger δεν είναι απλώς ένα επιτυχημένο νέο μοντέλο, αλλά ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της Jeep στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ένα Jeep σχεδιασμένο για την Ευρώπη

Το Avenger είναι το μικρότερο SUV της μάρκας και σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Παρουσιάστηκε το 2022 και αποτελεί το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό Jeep που λανσαρίστηκε στην Ευρώπη, ενώ διατίθεται και με άλλες μορφές κινητήρων.

Το μοντέλο βασίζεται σε πλατφόρμα της Stellantis και κατασκευάζεται στην Πολωνία, ενώ η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός του πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Ιταλία.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για Jeep, δεν διατίθεται στη Βόρεια Αμερική, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο κυρίως για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Γιατί έχει τόσο μεγάλη απήχηση

Η επιτυχία του Avenger στην Ιταλία συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, η κατηγορία των μικρών SUV γνωρίζει μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη, καθώς συνδυάζει πρακτικότητα, σχετικά χαμηλό κόστος και χώρους / άνεση.

Από την άλλη, το Avenger καταφέρνει να διατηρεί τη χαρακτηριστική εικόνα της Jeep, προσφέροντας ταυτόχρονα διαστάσεις και τιμή που ταιριάζουν στις ανάγκες των ευρωπαϊκών πόλεων.

Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές εκδόσεις κινητήρων – από ηλεκτρικές μέχρι υβριδικές – ενισχύει επίσης τη δημοτικότητά του, καθώς επιτρέπει στους αγοραστές να προσαρμόσουν το μοντέλο στις δικές τους ανάγκες.

Η τιμή του στην Ελλάδα

Θυμίζουμε ότι το πολυπόθητο B-SUV της Jeep στη χώρα μας διατίθεται με τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις:

Βενζίνη 100 PS – Μηχανικό κιβώτιο, πλούσιος εξοπλισμός, 4 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια . Τιμή από 21.990 ευρώ.

e-Hybrid 110 PS – Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, οικονομία και άνεση. Τιμή από 25.190 €.

100% ηλεκτρικό 156 PS – Με αυτονομία έως και 400+ χλμ. και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας ή 160.000 km . Τιμή από 28.400 €.

4xe 145 PS – Νέα τετρακίνητη έκδοση με ηλεκτροκινητήρα 21 kW στον πίσω άξονα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πρόσφυση για εκτός δρόμου περιπέτειες χωρίς αυξημένη κατανάλωση. Τιμή από 29.990 €.

Τι κρατάμε;