quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το κάμπριο των 1.000 ίππων που θυμίζει Maserati αλλά κοστίζει 6 φορές λιγότερο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.04.2026
Autotypos Team
Καθηλωτικό supercar με απόδοση 1.000 ίππων, παρουσιαστικό Ιταλίδας καλλονής και τιμή όσο ένα Toyota GR Yaris

Η Denza, η premium μάρκα που ανήκει στον όμιλο BYD, παρουσίασε την έκδοση παραγωγής του νέου Denza Z στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου. Το μοντέλο σχεδιάστηκε με κύριο στόχο τις εξαγωγές και θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: κουπέ, convertible (με μαλακή οροφή) και μια πιο σκληροπυρηνική έκδοση που εστιάζει στην πίστα.

Το νέο Denza Z συνδυάζει κομψή εμφάνιση, κορυφαίες επιδόσεις από ένα πανίσχυρο κινητήριο σύνολο και προηγμένη τεχνολογία.

Σχεδιασμός

Το Denza Z είναι ένα έργο του Wolfgang Egger, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Audi, ο οποίος σήμερα είναι υπεύθυνος για το design των μαρκών Denza, Fang Cheng Bao και YangWang του ομίλου BYD. Σε σχέση με την κλειστή έκδοση, το Denza Z Convertible δείχνει πιο κομψό και ισορροπημένο. Με την αφαίρεση της οροφής αποκαλύπτεται μια τετραθέσια καμπίνα, ενώ το πίσω μέρος έχει ανασχεδιαστεί ώστε να βελτιωθούν οι αναλογίες του αυτοκινήτου.

Το Denza Z παρουσιάστηκε στο Πεκίνο σε ένα όμορφο γαλαζοπράσινο μεταλλικό χρώμα με σατινέ φινίρισμα και τρίχρωμο εσωτερικό, δίνοντας έντονα vibes πολυτελείας που «μυρίζουν» έντονα Maserati.

Κινητήρας κι επιδόσεις

Το Denza Z τροφοδοτείται από τρεις ηλεκτροκινητήρες και διαθέτει τετρακίνηση (AWD), ενώ η συνδυαστική ισχύς ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται επίσης με την ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση DiSus-M της BYD, ενώ διαθέτει και το πιο πρόσφατο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης «Eye of the God». Η μπαταρία που χρησιμοποιεί είναι συμβατή με την τεχνολογία ultra-fast charging του κινεζικού κολοσσού.

Στην Κίνα, οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμή του Denza Z Convertible κυμαίνονται μεταξύ 400.000 και 500.000 γουάν (μεταξύ περίπου 58.600 – 73.200 ευρώ).


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Πρόκειται για σημαντικά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα με αυτοκίνητα όπως η Masetati GranCabrio Folgore, με την οποία μοιάζει αρκετά σχεδιαστικά. Το εν λόγω μοντέλο της ιταλικής φίρμας ξεκινά από τα περίπου 2,438,000 γουάν (περίπου 356.700 ευρώ) στην Κίνα, δηλαδή περίπου 6 φορές(!) περισσότερο.

Η Denza δίνει προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς αγορές πριν από την επίσημη κυκλοφορία του νέου της μοντέλου στην Κίνα. Μετά το ντεμπούτο στο Πεκίνο, το Denza Z Convertible θα συμμετάσχει στο φετινό Goodwood Festival of Speed στη Μεγάλη Βρετανία.

Tι κρατάμε:

  • Η Denza παρουσίασε το νέο Z Convertible στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου
  • Εκδόσεις κουπέ, convertible και μια πιο σκληροπυρηνική έκδοση πίστας με στόχο τις εξαγωγές
  • Τρεις ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύς που ξεπερνά τους 1.000 ίππους
  • Κομψή εμφάνιση, κορυφαίες επιδόσεις και προηγμένη τεχνολογία με τιμή περίπου 65.000 ευρώ
car-prices
google-news
Tags
#BYD#Denza#Denza Z#Maserati#Maserati GranCabrio
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

o-kinezos-antagonistis-tis-porsche-911-synergazetai-me-ton-james-bond-797723

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.03.2026

Ο Κινέζος ανταγωνιστής της Porsche 911 συνεργάζεται με τον James Bond
to-denza-z9gt-erchetai-stin-evropi-me-1-156-ippous-kai-fortisi-se-9-lepta-799276

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.04.2026

Το DENZA Z9GT έρχεται στην Ευρώπη: Με 1.156 ίππους και φόρτιση σε 9 λεπτά
byd-sealion-05-dm-i-to-plug-in-hybrid-suv-pou-dinei-eos-305-km-ilektriki-aftonomia-799000

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.04.2026

BYD Sealion 05 DM-i: Το plug-in hybrid SUV που δίνει έως 305 km ηλεκτρική αυτονομία
to-byd-atto-2-dm-i-stin-ellada-times-super-hybrid-suv-pou-kaiei-18-lt-100km-798347

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.04.2026

Το BYD Atto 2 DM-i στην Ελλάδα (Τιμές) – Super Hybrid SUV που καίει 1,8 lt/100km
i-manchester-city-molis-ekleise-synergasia-me-dimofili-kineziki-marka-aftokiniton-erchetai-kai-stin-ellada-793050

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.02.2026

Η Manchester City μόλις έκλεισε συνεργασία με δημοφιλή κινεζική μάρκα αυτοκινήτων – Έρχεται και στην Ελλάδα
to-super-hybrid-oikogeneiako-suv-tis-byd-irthe-stin-ellada-kaiei-molis-21-lt-100km-me-6-chronia-engyisi-791451

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.01.2026

Το Super Hybrid οικογενειακό SUV της BYD ήρθε στην Ελλάδα – Καίει μόλις 2,1 lt/100km με 6 χρόνια εγγύηση

Πρόσφατες Ειδήσεις