Το κάμπριο των 1.000 ίππων που θυμίζει Maserati αλλά κοστίζει 6 φορές λιγότερο

Καθηλωτικό supercar με απόδοση 1.000 ίππων, παρουσιαστικό Ιταλίδας καλλονής και τιμή όσο ένα Toyota GR Yaris

Η Denza, η premium μάρκα που ανήκει στον όμιλο BYD, παρουσίασε την έκδοση παραγωγής του νέου Denza Z στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου. Το μοντέλο σχεδιάστηκε με κύριο στόχο τις εξαγωγές και θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: κουπέ, convertible (με μαλακή οροφή) και μια πιο σκληροπυρηνική έκδοση που εστιάζει στην πίστα.

Το νέο Denza Z συνδυάζει κομψή εμφάνιση, κορυφαίες επιδόσεις από ένα πανίσχυρο κινητήριο σύνολο και προηγμένη τεχνολογία.

Σχεδιασμός

Το Denza Z είναι ένα έργο του Wolfgang Egger, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Audi, ο οποίος σήμερα είναι υπεύθυνος για το design των μαρκών Denza, Fang Cheng Bao και YangWang του ομίλου BYD. Σε σχέση με την κλειστή έκδοση, το Denza Z Convertible δείχνει πιο κομψό και ισορροπημένο. Με την αφαίρεση της οροφής αποκαλύπτεται μια τετραθέσια καμπίνα, ενώ το πίσω μέρος έχει ανασχεδιαστεί ώστε να βελτιωθούν οι αναλογίες του αυτοκινήτου.

Το Denza Z παρουσιάστηκε στο Πεκίνο σε ένα όμορφο γαλαζοπράσινο μεταλλικό χρώμα με σατινέ φινίρισμα και τρίχρωμο εσωτερικό, δίνοντας έντονα vibes πολυτελείας που «μυρίζουν» έντονα Maserati.

Κινητήρας κι επιδόσεις

Το Denza Z τροφοδοτείται από τρεις ηλεκτροκινητήρες και διαθέτει τετρακίνηση (AWD), ενώ η συνδυαστική ισχύς ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται επίσης με την ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση DiSus-M της BYD, ενώ διαθέτει και το πιο πρόσφατο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης «Eye of the God». Η μπαταρία που χρησιμοποιεί είναι συμβατή με την τεχνολογία ultra-fast charging του κινεζικού κολοσσού.

Στην Κίνα, οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμή του Denza Z Convertible κυμαίνονται μεταξύ 400.000 και 500.000 γουάν (μεταξύ περίπου 58.600 – 73.200 ευρώ).

Πρόκειται για σημαντικά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα με αυτοκίνητα όπως η Masetati GranCabrio Folgore, με την οποία μοιάζει αρκετά σχεδιαστικά. Το εν λόγω μοντέλο της ιταλικής φίρμας ξεκινά από τα περίπου 2,438,000 γουάν (περίπου 356.700 ευρώ) στην Κίνα, δηλαδή περίπου 6 φορές(!) περισσότερο.

Η Denza δίνει προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς αγορές πριν από την επίσημη κυκλοφορία του νέου της μοντέλου στην Κίνα. Μετά το ντεμπούτο στο Πεκίνο, το Denza Z Convertible θα συμμετάσχει στο φετινό Goodwood Festival of Speed στη Μεγάλη Βρετανία.

