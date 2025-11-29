quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το καύσιμο που έπεσαν οι πωλήσεις του στην Ευρώπη κατά 22% μόνο τον Οκτώβριο

ΣΑΒΒΑΤΟ | 29.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-kafsimo-pou-epesan-oi-poliseis-tou-stin-evropi-kata-22-mono-ton-oktovrio-784753

Τα νούμερα του Οκτωβρίου αποκάλυψαν κάτι που φαινόταν εδώ και καιρό: ένα από τα πιο δημοφιλή καύσιμα της Ευρώπης χάνει με ταχείς ρυθμούς την άλλοτε κυρίαρχη θέση του, σημειώνοντας πτώση 22% μέσα σε έναν μόλις μήνα.

Κάποτε, το ντίζελ ήταν το αυτονόητο καύσιμο για όποιον έκανε πολλά χιλιόμετρα, είχε άφθονη ροπή και χαμηλή κατανάλωση. Από τα μικρά hatchback μέχρι τα premium SUV, η «μαύρη αντλία» κυριαρχούσε. Σήμερα όμως, η εικόνα έχει αντιστραφεί πλήρως.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), οι ταξινομήσεις diesel επιβατικών στην Ευρώπη σημείωσαν πτώση 21,9% τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρσι. Αν μεταφράσουμε το ποσοστό αυτό σε αριθμούς, σημαίνει δεκάδες χιλιάδες λιγότερα αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται πλέον σε υβριδικά και ηλεκτρικά.

Οι λόγοι της πτώσης

Η πτώση του diesel δεν είναι στιγμιαία αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας. Η αρχή έγινε με το Dieselgate το 2015, που άλλαξε ριζικά την εικόνα του πετρελαίου στην κοινή γνώμη και στις πολιτικές αποφάσεις. Από τότε, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί έγιναν αυστηρότεροι, οι φόροι αυξήθηκαν και αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι και η Ρώμη, ανακοίνωσαν απαγόρευση κυκλοφορίας για πετρελαιοκίνητα. Παράλληλα, οι σύγχρονες υβριδικές τεχνολογίες προσφέρουν αντίστοιχα χαμηλή κατανάλωση, χωρίς την πολυπλοκότητα και το κόστος των συστημάτων καθαρισμού ρύπων (AdBlue/DPF). Έτσι, ακόμη και σε παραδοσιακές “diesel” αγορές, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, οι πωλήσεις μειώνονται σταθερά κάθε χρόνο.

Το νέο τοπίο της αγοράς

Την ίδια στιγμή που το συγκεκριμένο καύσιμο βουλιάζει, τα ηλεκτρικά οχήματα συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Το μερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά έφτασε το 16,4% τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας για ακόμη μια φορά το diesel. Αν προστεθούν και τα plug-in υβριδικά, το ποσοστό των «εξηλεκτρισμένων» οχημάτων αγγίζει σχεδόν το 25%. Οι βενζινοκίνητες εκδόσεις παραμένουν πρώτες, με μερίδιο περίπου 32%, ενώ τα υβριδικά (HEV) έχουν πλέον καθιερωθεί με 35%, κυριαρχώντας στα charts των περισσότερων χωρών. Η τάση είναι ξεκάθαρη: οι αγοραστές στρέφονται σε λύσεις μειωμένων εκπομπών και τα εργοστάσια ακολουθούν, με όλο και λιγότερες νέες πλατφόρμες να υποστηρίζουν κινητήρες diesel.

diesel

Ποιες μάρκες επηρεάζονται περισσότερο

Οι εταιρείες που επένδυσαν για δεκαετίες στα diesel είναι εκείνες που βλέπουν τώρα το μεγαλύτερο πλήγμα. Όμιλοι όπως η Stellantis, η Volkswagen και η BMW έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν σημαντικά την παραγωγή πετρελαιοκίνητων εκδόσεων. Αντίθετα, μάρκες όπως η Toyota ή η Hyundai, που κινήθηκαν νωρίς προς τα υβριδικά, βλέπουν τα μερίδιά τους να αυξάνονται σταθερά.

Τι σημαίνει αυτό για τον οδηγό

Στην πράξη, το συγκεκριμένο καύσιμο εξακολουθεί να έχει νόημα μόνο για πολύ υψηλά ετήσια χιλιόμετρα ή βαριές μεταφορές. Όμως ακόμη και εκεί, οι σύγχρονες plug-in ή full hybrid λύσεις καλύπτουν το ίδιο προφίλ με μικρότερο λειτουργικό κόστος. Επιπλέον, η μεταπωλητική αξία των πετρελαιοκίνητων πέφτει συνεχώς, καθώς οι περιορισμοί στις πόλεις επεκτείνονται και η αγορά μεταχειρισμένων προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Το VW Touareg με τον θρυλικό diesel V10

Τι κρατάμε

  • Το diesel συνεχίζει την καθοδική του πορεία, με -21,9% πτώση σε ένα μόλις μήνα
  • Το μερίδιο αγοράς του είναι πλέον μικρότερο από των ηλεκτρικών
  • Οι περιορισμοί ρύπων και η τεχνολογική στροφή των εταιρειών επιταχύνουν το τέλος του
  • Η επόμενη δεκαετία θα καθοριστεί από την εξάπλωση των υβριδικών και BEV, αφήνοντας το πετρέλαιο οριστικά στο παρελθόν

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Tags
#diesel
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
