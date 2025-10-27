quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το diesel – Χρησιμοποιείται ήδη

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.10.2025
Στέλιος Παππάς
to-kafsimo-pou-tha-antikatastisei-to-diesel-chrisimopoieitai-idi-777583

HVO100: το “πράσινο” diesel της BMW με έως -90% CO₂ και πιλοτικές εφαρμογές σε στόλους Ευρώπης.

Η BMW ανοίγει τον δρόμο για μια «μετά-diesel» εποχή με το HVO100, ένα καύσιμο από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (Hydrotreated Vegetable Oil) που μπορεί να τροφοδοτεί απευθείας σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες. Στόχος; Να μειωθεί άμεσα το αποτύπωμα CO₂ του τεράστιου υπάρχοντος στόλου στην Ευρώπη, χωρίς αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ανεφοδιασμού.

περιβάλλον

Τι είναι το HVO100 και γιατί ενδιαφέρει τους στόλους

Το HVO100 είναι συνθετικό «βιο-ντίζελ» δεύτερης γενιάς, συμβατό με τους ήδη σε λειτουργία diesel κινητήρες (EN15940). Σύμφωνα με τη BMW, η χρήση του μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂e έως και 90% σε σχέση με το ορυκτό πετρέλαιο, ανάλογα με την πρώτη ύλη και την εφοδιαστική αλυσίδα. Επειδή τροφοδοτείται από κοινή αντλία και δεν απαιτεί μετατροπές, αποτελεί πρακτικό εργαλείο για άμεση απανθρακοποίηση μεγάλων στόλων.

Demo fleets με απόδειξη… αντλίας

Η BMW λανσάρει δοκιμαστικούς στόλους σε Γερμανία και Ιταλία (παράλληλα με εσωτερικό εταιρικό στόλο) και φέρνει κάτι κρίσιμο με στόχο τη διαφάνεια. Ένα σύστημα ελέγχου ανεφοδιασμών που διασταυρώνει τα δεδομένα του αυτοκινήτου με τα στοιχεία πληρωμών του διαχειριστή. Έτσι αποδεικνύεται ότι τα οχήματα τρέχουν αποκλειστικά με HVO100, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για «CNF-only» (Carbon Neutral Fuels only) στόλους και για θεσμική αναγνώριση των μειώσεων CO₂.

BMW X1

Κλειδί για τους fleet managers είναι η μετρήσιμη, επαληθεύσιμη χρήση ανανεώσιμου καυσίμου, ώστε τα κέρδη CO₂ να «μετρούν» σε στόχους και αναφορές βιωσιμότητας.

Γεμίζει με HVO100 πριν καν φτάσει στον έμπορο

Από τον Ιανουάριο 2025, όλα τα diesel BMW που παράγονται στη Γερμανία γεμίζουν στην πρώτη εκκίνηση με HVO100 (Neste MY Renewable Diesel™) στα εργοστάσια Μόναχου, Dingolfing, Regensburg, Leipzig (ποσότητα 5–8 λίτρα, ανάλογα με το μοντέλο). Είναι συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό βήμα με το οποίο η μάρκα δηλώνει έμπρακτα ότι η απανθρακοποίηση δεν αφορά μόνο τα νέα ηλεκτρικά, αλλά και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης όταν τροφοδοτούνται με ανανεώσιμα καύσιμα.

Πετρέλαιο κίνησης: «Πετάει» η τιμή του – Αύξηση 17% σε δύο βδομάδες

«Τεχνολογική ουδετερότητα»: από ηλεκτρικά έως e-fuels

Η στρατηγική της BMW είναι «options, not bans». Επενδύει σε αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in hybrid, κυψέλες υδρογόνου, αλλά και σε υψηλής απόδοσης θερμικά συμβατά με HVO, B10 και e-diesel (EN590), καθώς και E20/25 και e-gasoline (EN228) για βενζίνης. Η λογική έχει ως εξής: Ηλεκτροκίνηση όπου ταιριάζει, ανανεώσιμα καύσιμα όπου χρειάζεται (π.χ. μεγάλα ετήσια χιλιόμετρα, ρυμούλκηση, περιορισμένη υποδομή φόρτισης).

Το ρυθμιστικό κενό που ζητά να καλυφθεί

Η BMW καλεί την Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν φιλόδοξα τη RED III (τουλάχιστον -30% μείωση αερίων θερμοκηπίου στα καύσιμα έως το 2025) και να αναγνωρίσουν επίσημα στους εταιρικούς στόχους CO₂ τα οχήματα που λειτουργούν κατά κύριο λόγο με CNF. Με απλά λόγια τα καύσιμα υπάρχουν, απλά χρειάζεται γρήγορο, πρακτικό πλαίσιο ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύσουν και να κλιμακώσουν.

Τι σημαίνει για τον οδηγό και την αγορά

  • Άμεσο όφελος χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς: ίδιος ανεφοδιασμός, χαμηλότερο αποτύπωμα.
  • Συμβατότητα: πολλοί σύγχρονοι diesel κινητήρες της BMW είναι ήδη εγκεκριμένοι για HVO (EN15940).
  • Διαθεσιμότητα: η ανάπτυξη πρατηρίων HVO100 είναι ακόμη άνιση στην Ευρώπη—οι demo fleets βοηθούν να «τραβηχτεί» η αγορά.

Τι κρατάμε;

  • HVO100: συνθετικό diesel από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, έως -90% CO₂e «well-to-wheel».
  • BMW demo fleets: δυνατότητα CNF-only στόλων με επίσημα μειωμένο αποτύπωμα.
  • Πρώτο γέμισμα HVO100 σε όλα τα νέα BMW diesel που παράγονται στη Γερμανία από 1/2025.
  • Τεχνολογική πολυδιαδρομή: EV, PHEV, H₂, αλλά και θερμικά για HVO/e-fuels.
  • Αίτημα προς Ε.Ε.: γρήγορη, ρεαλιστική ρύθμιση (RED III, αναγνώριση CNF σε fleet νομοθεσία) για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση.

Όλες οι ειδήσεις

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

Suzuki Leasing: Δες το προνομιακό πρόγραμμα – Τα μοντέλα που αφορά

Αποστολή: Οδηγούμε στην Ελλάδα όλα τα μοντέλα της Zeekr

Tags
#BMW#diesel#Βιοκαύσιμα#Εναλλακτικά καύσιμα
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
