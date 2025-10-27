Το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το diesel – Χρησιμοποιείται ήδη

HVO100: το “πράσινο” diesel της BMW με έως -90% CO₂ και πιλοτικές εφαρμογές σε στόλους Ευρώπης.

Η BMW ανοίγει τον δρόμο για μια «μετά-diesel» εποχή με το HVO100, ένα καύσιμο από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (Hydrotreated Vegetable Oil) που μπορεί να τροφοδοτεί απευθείας σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες. Στόχος; Να μειωθεί άμεσα το αποτύπωμα CO₂ του τεράστιου υπάρχοντος στόλου στην Ευρώπη, χωρίς αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ανεφοδιασμού.

Τι είναι το HVO100 και γιατί ενδιαφέρει τους στόλους

Το HVO100 είναι συνθετικό «βιο-ντίζελ» δεύτερης γενιάς, συμβατό με τους ήδη σε λειτουργία diesel κινητήρες (EN15940). Σύμφωνα με τη BMW, η χρήση του μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂e έως και 90% σε σχέση με το ορυκτό πετρέλαιο, ανάλογα με την πρώτη ύλη και την εφοδιαστική αλυσίδα. Επειδή τροφοδοτείται από κοινή αντλία και δεν απαιτεί μετατροπές, αποτελεί πρακτικό εργαλείο για άμεση απανθρακοποίηση μεγάλων στόλων.

Demo fleets με απόδειξη… αντλίας

Η BMW λανσάρει δοκιμαστικούς στόλους σε Γερμανία και Ιταλία (παράλληλα με εσωτερικό εταιρικό στόλο) και φέρνει κάτι κρίσιμο με στόχο τη διαφάνεια. Ένα σύστημα ελέγχου ανεφοδιασμών που διασταυρώνει τα δεδομένα του αυτοκινήτου με τα στοιχεία πληρωμών του διαχειριστή. Έτσι αποδεικνύεται ότι τα οχήματα τρέχουν αποκλειστικά με HVO100, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για «CNF-only» (Carbon Neutral Fuels only) στόλους και για θεσμική αναγνώριση των μειώσεων CO₂.

Κλειδί για τους fleet managers είναι η μετρήσιμη, επαληθεύσιμη χρήση ανανεώσιμου καυσίμου, ώστε τα κέρδη CO₂ να «μετρούν» σε στόχους και αναφορές βιωσιμότητας.

Γεμίζει με HVO100 πριν καν φτάσει στον έμπορο

Από τον Ιανουάριο 2025, όλα τα diesel BMW που παράγονται στη Γερμανία γεμίζουν στην πρώτη εκκίνηση με HVO100 (Neste MY Renewable Diesel™) στα εργοστάσια Μόναχου, Dingolfing, Regensburg, Leipzig (ποσότητα 5–8 λίτρα, ανάλογα με το μοντέλο). Είναι συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό βήμα με το οποίο η μάρκα δηλώνει έμπρακτα ότι η απανθρακοποίηση δεν αφορά μόνο τα νέα ηλεκτρικά, αλλά και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης όταν τροφοδοτούνται με ανανεώσιμα καύσιμα.

«Τεχνολογική ουδετερότητα»: από ηλεκτρικά έως e-fuels

Η στρατηγική της BMW είναι «options, not bans». Επενδύει σε αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in hybrid, κυψέλες υδρογόνου, αλλά και σε υψηλής απόδοσης θερμικά συμβατά με HVO, B10 και e-diesel (EN590), καθώς και E20/25 και e-gasoline (EN228) για βενζίνης. Η λογική έχει ως εξής: Ηλεκτροκίνηση όπου ταιριάζει, ανανεώσιμα καύσιμα όπου χρειάζεται (π.χ. μεγάλα ετήσια χιλιόμετρα, ρυμούλκηση, περιορισμένη υποδομή φόρτισης).

Το ρυθμιστικό κενό που ζητά να καλυφθεί

Η BMW καλεί την Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν φιλόδοξα τη RED III (τουλάχιστον -30% μείωση αερίων θερμοκηπίου στα καύσιμα έως το 2025) και να αναγνωρίσουν επίσημα στους εταιρικούς στόχους CO₂ τα οχήματα που λειτουργούν κατά κύριο λόγο με CNF. Με απλά λόγια τα καύσιμα υπάρχουν, απλά χρειάζεται γρήγορο, πρακτικό πλαίσιο ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύσουν και να κλιμακώσουν.

Τι σημαίνει για τον οδηγό και την αγορά

Άμεσο όφελος χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς : ίδιος ανεφοδιασμός, χαμηλότερο αποτύπωμα.

: ίδιος ανεφοδιασμός, χαμηλότερο αποτύπωμα. Συμβατότητα : πολλοί σύγχρονοι diesel κινητήρες της BMW είναι ήδη εγκεκριμένοι για HVO (EN15940).

: πολλοί σύγχρονοι diesel κινητήρες της BMW είναι ήδη εγκεκριμένοι για HVO (EN15940). Διαθεσιμότητα: η ανάπτυξη πρατηρίων HVO100 είναι ακόμη άνιση στην Ευρώπη—οι demo fleets βοηθούν να «τραβηχτεί» η αγορά.

Τι κρατάμε;

HVO100 : συνθετικό diesel από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, έως -90% CO₂e «well-to-wheel».

: συνθετικό diesel από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, έως -90% CO₂e «well-to-wheel». BMW demo fleets : δυνατότητα CNF-only στόλων με επίσημα μειωμένο αποτύπωμα.

: δυνατότητα CNF-only στόλων με επίσημα μειωμένο αποτύπωμα. Πρώτο γέμισμα HVO100 σε όλα τα νέα BMW diesel που παράγονται στη Γερμανία από 1/2025.

Τεχνολογική πολυδιαδρομή : EV, PHEV, H₂, αλλά και θερμικά για HVO/e-fuels.

: EV, PHEV, H₂, αλλά και θερμικά για HVO/e-fuels. Αίτημα προς Ε.Ε.: γρήγορη, ρεαλιστική ρύθμιση (RED III, αναγνώριση CNF σε fleet νομοθεσία) για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση.

