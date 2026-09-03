Το Kia PV5 έγινε το ηλεκτρικό van με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη

Με 13.116 ταξινομήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και μερίδιο 37% στην κατηγορία των ηλεκτρικών van μεσαίου μεγέθους, το Kia PV5 έχει πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή αγορά

Η Kia μπήκε σχετικά πρόσφατα στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων με τη νέα οικογένεια PBV, όμως το πρώτο της μοντέλο δείχνει ήδη να αποκτά σημαντικό προβάδισμα. Το Kia PV5 αναδείχθηκε στο ηλεκτρικό van με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας συνολικά 13.116 μονάδες.

Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η συνολική ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών van παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 37,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να φτάνουν πλέον στο 13,9% της αγοράς, έναντι 10,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Μερίδιο 37% στην κατηγορία του

Το PV5 συγκέντρωσε περίπου το 37% των πωλήσεων ηλεκτρικών van της κατηγορίας C στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερο από ένα στα τρία αντίστοιχα ηλεκτρικά επαγγελματικά που ταξινομήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο ήταν Kia.

Το μοντέλο κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του σε 12 ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δύο από τις σημαντικότερες αγορές επαγγελματικών οχημάτων της Ευρώπης. Στη Γερμανία καταγράφηκαν 2.206 πωλήσεις, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τις 3.361 μονάδες.

Σε ορισμένες χώρες η παρουσία του ήταν ακόμη ισχυρότερη. Το μερίδιό του μεταξύ των ηλεκτρικών van της κατηγορίας C έφτασε το 63% στη Δανία, το 62% στην Ιρλανδία, το 59% στη Σουηδία, το 58% στη Φινλανδία και το 54% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε τέσσερις αγορές το PV5 δεν ήταν πρώτο μόνο μεταξύ των ηλεκτρικών μοντέλων. Ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης, αναδείχθηκε στο van της κατηγορίας C με τις περισσότερες πωλήσεις στη Δανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Ένα van σχεδιασμένο εξαρχής ως ηλεκτρικό

Σε αντίθεση με επαγγελματικά μοντέλα που προέρχονται από πλατφόρμες σχεδιασμένες αρχικά για κινητήρες εσωτερικής καύσης, το PV5 εξελίχθηκε εξαρχής ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα.

Βασίζεται στην ειδική πλατφόρμα E-GMP.S της Kia και αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας στρατηγικής PBV της κορεατικής εταιρείας. Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις Cargo, Passenger και Chassis Cab, καλύπτοντας από τις κλασικές επαγγελματικές μεταφορές μέχρι τη μεταφορά επιβατών και ειδικές μετατροπές.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην καθημερινή χρήση του οχήματος. Το χαμηλό ύψος φόρτωσης διευκολύνει τις συνεχείς φορτοεκφορτώσεις, ενώ η μικρή ακτίνα στροφής αποτελεί πλεονέκτημα σε αστικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, η αρθρωτή κατασκευή του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τόσο τις μετατροπές όσο και τις επισκευές.

Ρεκόρ αυτονομίας και νέες εκδόσεις

Το PV5 έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετές διακρίσεις πριν συμπληρώσει μεγάλο διάστημα στην αγορά. Η έκδοση PV5 Cargo κατέκτησε τον τίτλο International Van of the Year 2026, ενώ έχει καταγράψει και Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness, διανύοντας 693,38 χιλιόμετρα με μία φόρτιση υπό τις συνθήκες της συγκεκριμένης δοκιμής.

Αντίστοιχα, το PV5 Passenger κατάφερε σε δοκιμή στη Νορβηγία να διανύσει 420 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας την επίσημη τιμή αυτονομίας WLTP της έκδοσης που συμμετείχε.

Η Kia διευρύνει παράλληλα τις διαθέσιμες διαμορφώσεις του μοντέλου. Η έκδοση Passenger προσφέρεται πλέον και με 6 ή 7 θέσεις, ενώ έχει παρουσιαστεί και ειδική έκδοση για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο, με πλευρική πρόσβαση.

Το PV5 είναι μόνο η αρχή

Για την Kia, το PV5 αποτελεί το πρώτο βήμα μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας στον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων.

Η στρατηγική PBV – Platform Beyond Vehicle δεν περιορίζεται στην κατασκευή διαφορετικών van, αλλά βασίζεται στη δυνατότητα δημιουργίας πολλών διαφορετικών αμαξωμάτων και εφαρμογών επάνω σε κοινή ηλεκτρική αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με ψηφιακές υπηρεσίες και λογισμικό.

Η γκάμα πρόκειται να μεγαλώσει με το Kia PV7 το 2027 και το μεγαλύτερο PV9 το 2029, ενώ ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει περισσότερους από 40 διαφορετικούς τύπους αμαξώματος και διαμορφώσεων.

Με τις επιδόσεις του PV5 στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Kia δείχνει πάντως ότι δεν αντιμετωπίζει την είσοδό της στα ηλεκτρικά επαγγελματικά ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα. Το 37% της ευρωπαϊκής αγοράς στην κατηγορία του μέσα σε λίγους μήνες αποτελεί ήδη μια ιδιαίτερα ισχυρή δήλωση παρουσίας.

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