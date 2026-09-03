quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Kia PV5 έγινε το ηλεκτρικό van με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη

ΠΕΜΠΤΗ | 03.09.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-kia-pv5-egine-to-ilektriko-van-me-tis-perissoteres-poliseis-stin-evropi-815440
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με 13.116 ταξινομήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και μερίδιο 37% στην κατηγορία των ηλεκτρικών van μεσαίου μεγέθους, το Kia PV5 έχει πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή αγορά

Η Kia μπήκε σχετικά πρόσφατα στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων με τη νέα οικογένεια PBV, όμως το πρώτο της μοντέλο δείχνει ήδη να αποκτά σημαντικό προβάδισμα. Το Kia PV5 αναδείχθηκε στο ηλεκτρικό van με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας συνολικά 13.116 μονάδες.

Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η συνολική ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών van παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 37,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να φτάνουν πλέον στο 13,9% της αγοράς, έναντι 10,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Μερίδιο 37% στην κατηγορία του

Το PV5 συγκέντρωσε περίπου το 37% των πωλήσεων ηλεκτρικών van της κατηγορίας C στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερο από ένα στα τρία αντίστοιχα ηλεκτρικά επαγγελματικά που ταξινομήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο ήταν Kia.

Το μοντέλο κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του σε 12 ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δύο από τις σημαντικότερες αγορές επαγγελματικών οχημάτων της Ευρώπης. Στη Γερμανία καταγράφηκαν 2.206 πωλήσεις, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τις 3.361 μονάδες.

Σε ορισμένες χώρες η παρουσία του ήταν ακόμη ισχυρότερη. Το μερίδιό του μεταξύ των ηλεκτρικών van της κατηγορίας C έφτασε το 63% στη Δανία, το 62% στην Ιρλανδία, το 59% στη Σουηδία, το 58% στη Φινλανδία και το 54% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε τέσσερις αγορές το PV5 δεν ήταν πρώτο μόνο μεταξύ των ηλεκτρικών μοντέλων. Ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης, αναδείχθηκε στο van της κατηγορίας C με τις περισσότερες πωλήσεις στη Δανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Ένα van σχεδιασμένο εξαρχής ως ηλεκτρικό

Σε αντίθεση με επαγγελματικά μοντέλα που προέρχονται από πλατφόρμες σχεδιασμένες αρχικά για κινητήρες εσωτερικής καύσης, το PV5 εξελίχθηκε εξαρχής ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα.

Βασίζεται στην ειδική πλατφόρμα E-GMP.S της Kia και αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας στρατηγικής PBV της κορεατικής εταιρείας. Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις Cargo, Passenger και Chassis Cab, καλύπτοντας από τις κλασικές επαγγελματικές μεταφορές μέχρι τη μεταφορά επιβατών και ειδικές μετατροπές.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην καθημερινή χρήση του οχήματος. Το χαμηλό ύψος φόρτωσης διευκολύνει τις συνεχείς φορτοεκφορτώσεις, ενώ η μικρή ακτίνα στροφής αποτελεί πλεονέκτημα σε αστικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, η αρθρωτή κατασκευή του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τόσο τις μετατροπές όσο και τις επισκευές.

Ρεκόρ αυτονομίας και νέες εκδόσεις

Το PV5 έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετές διακρίσεις πριν συμπληρώσει μεγάλο διάστημα στην αγορά. Η έκδοση PV5 Cargo κατέκτησε τον τίτλο International Van of the Year 2026, ενώ έχει καταγράψει και Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness, διανύοντας 693,38 χιλιόμετρα με μία φόρτιση υπό τις συνθήκες της συγκεκριμένης δοκιμής.

Αντίστοιχα, το PV5 Passenger κατάφερε σε δοκιμή στη Νορβηγία να διανύσει 420 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας την επίσημη τιμή αυτονομίας WLTP της έκδοσης που συμμετείχε.

Η Kia διευρύνει παράλληλα τις διαθέσιμες διαμορφώσεις του μοντέλου. Η έκδοση Passenger προσφέρεται πλέον και με 6 ή 7 θέσεις, ενώ έχει παρουσιαστεί και ειδική έκδοση για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο, με πλευρική πρόσβαση.

Το PV5 είναι μόνο η αρχή

Για την Kia, το PV5 αποτελεί το πρώτο βήμα μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας στον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων.

Η στρατηγική PBV – Platform Beyond Vehicle δεν περιορίζεται στην κατασκευή διαφορετικών van, αλλά βασίζεται στη δυνατότητα δημιουργίας πολλών διαφορετικών αμαξωμάτων και εφαρμογών επάνω σε κοινή ηλεκτρική αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με ψηφιακές υπηρεσίες και λογισμικό.

Η γκάμα πρόκειται να μεγαλώσει με το Kia PV7 το 2027 και το μεγαλύτερο PV9 το 2029, ενώ ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει περισσότερους από 40 διαφορετικούς τύπους αμαξώματος και διαμορφώσεων.

Με τις επιδόσεις του PV5 στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Kia δείχνει πάντως ότι δεν αντιμετωπίζει την είσοδό της στα ηλεκτρικά επαγγελματικά ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα. Το 37% της ευρωπαϊκής αγοράς στην κατηγορία του μέσα σε λίγους μήνες αποτελεί ήδη μια ιδιαίτερα ισχυρή δήλωση παρουσίας.

Τι κρατάμε

  • Το Kia PV5 κατέγραψε 13.116 πωλήσεις στην Ευρώπη στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
  • Απέκτησε μερίδιο 37% στα ηλεκτρικά van της κατηγορίας C.
  • Βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατηγορίας του σε 12 ευρωπαϊκές χώρες.
  • Σε Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Σουηδία ήταν πρώτο ακόμη και απέναντι σε van με συμβατικούς κινητήρες.
  • Η οικογένεια PBV θα επεκταθεί με τα PV7 το 2027 και PV9 το 2029.
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Kia#KIA PV5
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

to-suv-tis-kia-pou-poulise-42-365-aftokinita-mesa-ston-avgousto-oles-oi-times-stin-ellada-797110

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.09.2026

Το SUV της Kia που πούλησε 42.365 αυτοκίνητα μέσα στον Αύγουστο – Όλες οι τιμές στην Ελλάδα
to-kia-ev2-stin-ellada-aftes-einai-oi-times-kai-oi-ekdoseis-tou-fthinoterou-ilektrikou-tis-markas-809831

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.07.2026

Το KIA EV2 στην Ελλάδα: Αυτές είναι οι τιμές και οι εκδόσεις του φθηνότερου ηλεκτρικού της μάρκας
to-suv-tis-kia-pou-erchetai-stin-evropi-me-stocho-to-volkswagen-t-roc-800064

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.04.2026

Το SUV της Kia που έρχεται στην Ευρώπη με στόχο το Volkswagen T-Roc
to-4wd-yvridiko-kia-sportage-pou-ekapse-pragmatika-3-lt-100km-sti-diadromi-grafeio-spiti-timi-795761

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.03.2026

Το 4WD υβριδικό Kia Sportage που έκαψε πραγματικά 3 lt/100km στη διαδρομή γραφείο-σπίτι – Τιμή
gallia-chamos-se-venzinadiko-pou-kollise-to-logismiko-kai-chreone-1-lepto-tou-evro-to-litro-795362

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.03.2026

Γαλλία: Χαμός σε βενζινάδικό που κόλλησε το λογισμικό και χρέωνε 1 λεπτό του ευρώ το λίτρο
pou-kataskevazontai-ta-elastika-pou-foroun-markes-opos-hyundai-kia-kai-volkswagen-group-792932

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.02.2026

Πού κατασκευάζονται τα ελαστικά που φορούν μάρκες όπως Hyundai, Kia και Volkswagen Group;

Πρόσφατες Ειδήσεις