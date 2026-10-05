Το Kia Seltos πάτησε Ελλάδα: Αναλυτικά οι τιμές για όλες τις εκδόσεις

Το νέο Kia Seltos είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα με βενζίνη και full hybrid σύνολα έως 180 PS, 2WD ή 4WD και τιμή από 28.990 ευρώ.

Το Kia Seltos έφτασε επίσημα στην Ελλάδα, προσθέτοντας ένα ακόμη SUV στη γκάμα της κορεατικής μάρκας και καλύπτοντας το κενό ανάμεσα στις μικρότερες προτάσεις της και το μεγαλύτερο Sportage. Με μήκος 4,43 μέτρα, μεγάλο πορτμπαγκάζ 536 λίτρων και μεταξόνιο 2,69 μέτρων, το νέο Seltos τοποθετείται στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των compact SUV, ποντάροντας στους χώρους, στον εξοπλισμό και σε μια γκάμα που περιλαμβάνει τόσο συμβατικό βενζινοκινητήρα όσο και full hybrid εκδόσεις.

Από 28.990 ευρώ το Kia Seltos στην Ελλάδα

Η βασική έκδοση του νέου SUV της Kia χρησιμοποιεί τον 1.6 turbo βενζινοκινητήρα των 180 PS, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση LX Platinum στα 28.990 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη EX Titanium κοστίζει 30.990 ευρώ.

Στις συγκεκριμένες βενζινοκίνητες εκδόσεις δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή κάποια έκπτωση λιανικής.

Έκδοση Τιμή Seltos 1.6T 180 6MT 2WD LX Platinum 28.990 € Seltos 1.6T 180 6MT 2WD EX Titanium 30.990 €

Ο τετρακύλινδρος turbo κινητήρας αποδίδει 180 PS και 265 Nm, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 9,2 sec Η μέση κατανάλωση WLTP αναφέρεται στα 6,8 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ 154 g/km.

Full Hybrid από 31.490 ευρώ

Η μεγαλύτερη γκάμα του Seltos αφορά τις full hybrid εκδόσεις, οι οποίες χωρίζονται σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες. Η βασική HEV πρόταση αποδίδει 154 PS και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Σε αντίθεση με τον απλό 1.6T, εδώ εφαρμόζεται έκπτωση 1.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η τιμή της βασικής Platinum να μειώνεται από 32.490 σε 31.490 ευρώ.

Έκδοση Αρχική τιμή Έκπτωση Τελική τιμή Seltos 1.6T 154 PS 6DCT 2WD HEV LX Platinum 32.490 € 1.000 € 31.490 € Seltos 1.6T 154 PS 6DCT 2WD HEV EX Titanium 34.490 € 1.000 € 33.490 € Seltos 1.6T 154 PS 6DCT 2WD HEV GT-Line 38.490 € 1.000 € 37.490 €

Το προσθιοκίνητο Seltos HEV αποδίδει 154 PS και 261 Nm, ολοκληρώνοντας το 0-100 km/h σε 10,4 sec. Η επίσημη μέση κατανάλωση WLTP είναι 5,4 lt/100 km, αρκετά χαμηλότερη δηλαδή από τα 6,8 lt/100 km της συμβατικής βενζινοκίνητης έκδοσης.

Και τετρακίνητο Seltos Hybrid με 178 PS

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τεχνικά παρουσιάζει η κορυφαία υβριδική έκδοση. Το Seltos HEV 4WD αποδίδει 178 PS και χρησιμοποιεί έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα για την κίνηση των πίσω τροχών. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει την υλοποίηση της τετρακίνησης χωρίς την κλασική μηχανική σύνδεση των δύο αξόνων, ενώ πρόκειται για λύση που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από την Kia σε μοντέλο της. Το Seltos 4WD Hybrid προσφέρεται αποκλειστικά στις εκδόσεις Titanium και GT-Line.

Έκδοση Αρχική τιμή Έκπτωση Τελική τιμή Seltos 1.6T 178 PS 6DCT 4WD HEV EX Titanium 36.490 € 1.000 € 35.490 € Seltos 1.6T 178 PS 6DCT 4WD HEV GT-Line 40.490 € 1.000 € 39.490 €

Η κορυφαία έκδοση παραμένει έτσι κάτω από το όριο των 40.000 ευρώ, μετά την εμπορική έκπτωση των 1.000 ευρώ.

Με 178 PS και 261 Nm, η τετρακίνητη έκδοση ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 9,7 sec, ενώ η μέση κατανάλωση WLTP διαμορφώνεται στα 5,8 lt/100 km.

Όλες οι τιμές του Kia Seltos

Συνολικά, η ελληνική γκάμα αποτελείται από επτά διαφορετικές εκδόσεις.

Έκδοση Κίνηση Ισχύς Τελική τιμή 1.6T 6MT LX Platinum 2WD 180 PS 28.990 € 1.6T 6MT EX Titanium 2WD 180 PS 30.990 € 1.6T HEV 6DCT LX Platinum 2WD 154 PS 31.490 € 1.6T HEV 6DCT EX Titanium 2WD 154 PS 33.490 € 1.6T HEV 6DCT EX Titanium 4WD 178 PS 35.490 € 1.6T HEV 6DCT GT-Line 2WD 154 PS 37.490 € 1.6T HEV 6DCT GT-Line 4WD 178 PS 39.490 €

Οι τιμές των HEV στον παραπάνω πίνακα περιλαμβάνουν την τρέχουσα έκπτωση των 1.000 ευρώ.

Πού τοποθετείται το Seltos στην γκάμα της Kia

Το Seltos έρχεται να καλύψει ένα αρκετά συγκεκριμένο κενό στην γκάμα της Kia. Με μήκος 4.430 mm, είναι μεγαλύτερο από τα Stonic και XCeed, αλλά παραμένει μικρότερο από το Sportage. Το μεταξόνιο των 2.690 mm έχει επιτρέψει στην Kia να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους των επιβατών, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 536 λίτρα.

Διαστάσεις και χώροι Kia Seltos Μήκος 4.430 mm Μεταξόνιο 2.690 mm Χώρος αποσκευών 536 lt Μέγιστος χώρος με πεσμένα καθίσματα 1.494 lt

Οι διαστάσεις αυτές το φέρνουν ουσιαστικά στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV, δίνοντας όμως έμφαση στην πρακτικότητα και στους διαθέσιμους εσωτερικούς χώρους.

Δύο οθόνες 12,3 ιντσών

Το νέο Seltos ακολουθεί και στο εσωτερικό τη νεότερη σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia. Ανάλογα με την έκδοση, ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, ενώ αντίστοιχη διάσταση έχει και η κεντρική οθόνη του infotainment.

Στις πλουσιότερες εκδόσεις περιλαμβάνονται στοιχεία όπως σύστημα πλοήγησης, ασύρματη φόρτιση smartphone και πληρέστερο πακέτο τεχνολογιών άνεσης και υποβοήθησης. Η GT-Line βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας, προσθέτοντας και τις χαρακτηριστικές αισθητικές διαφοροποιήσεις που συνοδεύουν τις πιο δυναμικές εκδόσεις της Kia.

Βενζίνη ή Hybrid;

Η τιμολογιακή τοποθέτηση δημιουργεί ένα ενδιαφέρον δίλημμα. Η βασική βενζινοκίνητη έκδοση με 180 PS κοστίζει 28.990 ευρώ, ενώ για το πρώτο Seltos Hybrid των 154 PS απαιτούνται 31.490 ευρώ μετά την έκπτωση. Η διαφορά είναι επομένως 2.500 ευρώ.

Από την άλλη, το HEV προσθέτει αυτόματο κιβώτιο και σημαντικά χαμηλότερη επίσημη κατανάλωση, από 6,8 σε 5,4 lt/100 km. Για κάποιον που θέλει τετρακίνηση, η επιλογή είναι αποκλειστικά υβριδική και ξεκινά από 35.490 ευρώ.

Έτσι, η Kia έχει διαμορφώσει τη γκάμα ώστε ο απλός 1.6T να αποτελεί την πιο προσιτή και ισχυρή επιλογή, το προσθιοκίνητο HEV να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία και την καθημερινή άνεση και το 178 PS 4WD HEV να βρίσκεται στην κορυφή για όσους θέλουν περισσότερη πρόσφυση και πληρέστερο τεχνολογικό πακέτο.

Τι κρατάμε;