Το κινεζικό αυτοκίνητο που σαρώνει με 800.000 πωλήσεις τον Οκτώβριο στην Ελλάδα – Πόσο θα κοστίζει;

Το Geely E2 έρχεται επίσημα στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, έχοντας ξεπεράσει τις 800.000 πωλήσεις. Τι γνωρίζουμε για την τιμή του.

Ένα από τα πλέον επιτυχημένα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της κινεζικής αγοράς ετοιμάζεται να έρθει και στην Ελλάδα. Η Geely επιβεβαίωσε ότι οι πωλήσεις του E2 στη χώρα μας θα ξεκινήσουν τον προσεχή Οκτώβριο, προσθέτοντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μοντέλο στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών.

Το Geely E2 δεν έρχεται πάντως ως ένας ακόμη άγνωστος νεοεισερχόμενος. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι παγκόσμιες πωλήσεις του έχουν ήδη ξεπεράσει τις 800.000 μονάδες σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ το 2025 ήταν το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως στις κατηγορίες A και B.

Το μεγάλο ερώτημα για την ελληνική αγορά είναι πλέον η τιμή. Η επίσημη τιμολόγηση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, όμως τα δεδομένα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μάς δίνουν ήδη μια αρκετά καλή εικόνα για το πού μπορεί να τοποθετηθεί.

Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι πωλήσεις στην Ελλάδα

Η ελληνική αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε πλέον το χρονοδιάγραμμα. Το Geely E2 θα είναι διαθέσιμο προς πώληση στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο, συνεχίζοντας την επέκταση της κινεζικής μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο με μήκος λίγο πάνω από τα 4,1 μέτρα, επομένως τοποθετείται ουσιαστικά στην καρδιά της κατηγορίας B. Η λογική του είναι περισσότερο αυτή ενός πρακτικού καθημερινού hatchback παρά ενός μικρού crossover, με πέντε θέσεις και αξιοποίηση της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής για καλύτερους εσωτερικούς χώρους.

Στην Κίνα το μοντέλο είναι γνωστό ως Xingyuan, ενώ σε άλλες διεθνείς αγορές χρησιμοποιείται και η ονομασία EX2. Για την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, θα διατίθεται ως Geely E2.

Πόσο αναμένεται να κοστίζει στην Ελλάδα

Η ελληνική τιμή δεν έχει ανακοινωθεί και επομένως οποιοδήποτε συγκεκριμένο ποσό σε αυτή τη φάση θα ήταν εκτίμηση. Υπάρχουν όμως δύο πολύ χρήσιμα σημεία αναφοράς. Στην Ιταλία η τιμή εκκίνησης έχει διαμορφωθεί στα 19.900 ευρώ, ενώ στη Γαλλία το βασικό E2 τοποθετείται στα 20.990 ευρώ.

Με βάση αυτές τις τιμές, είναι εύλογο να περιμένουμε ότι και στην Ελλάδα το E2 θα κινηθεί στην περιοχή των 20.000 ευρώ, ενδεχομένως λίγο υψηλότερα ανάλογα με την έκδοση, τον εξοπλισμό και την τελική εμπορική πολιτική της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Αυτό θα το τοποθετούσε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοχή της αγοράς, καθώς τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με τιμή κοντά στις 20.000 ευρώ παραμένουν περιορισμένα.

Στην κινεζική αγορά η αρχική τιμή του μοντέλου βρίσκεται πολύ χαμηλότερα, περίπου στα 7.900 ευρώ, χωρίς όμως αυτή η τιμή να μπορεί να συγκριθεί απευθείας με την ευρωπαϊκή. Φόροι, μεταφορικά, διαφορετικές προδιαγραφές ασφαλείας και εξοπλισμού, καθώς και οι εμπορικές συνθήκες κάθε αγοράς επηρεάζουν σημαντικά την τελική τιμή.

Δύο μπαταρίες και έως 344 km αυτονομίας

Στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές το E2 προσφέρεται με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί συσσωρευτή 35,4 kWh, με ηλεκτρική αυτονομία έως 252 km, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 47,1 kWh αυξάνει την αυτονομία έως τα 344 km.

Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στον πίσω άξονα, κάτι που σημαίνει ότι το E2 είναι πισωκίνητο. Ανάλογα με την έκδοση διαφοροποιείται και η απόδοση του ηλεκτρικού συστήματος.

Από πλευράς εξοπλισμού, ακόμη και οι βασικές εκδόσεις περιλαμβάνουν ψηφιακό πίνακα οργάνων, φωτιστικά σώματα LED και μεγάλο σύστημα infotainment. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ενώ διαθέσιμα είναι συστήματα υποβοήθησης όπως το Adaptive Cruise Control.

Πέντε αστέρια και στο νέο Euro NCAP

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει αναλυτικά, το E2 κατάφερε να αποσπάσει πέντε αστέρια στο Euro NCAP με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα του 2026, αλλά και την αντίστοιχη κορυφαία αξιολόγηση από το αυστραλιανό ANCAP.

Το μοντέλο διαθέτει επτά αερόσακους, συστήματα παρακολούθησης οδηγού και επιβατών και συνολικά 36 λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας, με πέντε ραντάρ και πέντε κάμερες να αποτελούν τη βάση του συστήματος υποβοήθησης.

Για τη Geely η επίδοση αυτή έχει πρόσθετη σημασία, καθώς το E2 είναι ένα μοντέλο που τοποθετείται στις μικρότερες και οικονομικότερες κατηγορίες και όχι ένα ακριβό SUV όπου ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι ευκολότερο να ενσωματωθεί χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο κόστος.

Τι κρατάμε;