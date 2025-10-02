Το κινεζικό SUV που έρχεται στην Ελλάδα, έπιασε τα 5 αστέρια στο Euro NCAP – Τι τιμή έχει;

Το κινέζικο ηλεκτρικό μεσαίο SUV απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία στο Euro NCAP αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για την ασφάλεια.

Την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων απέσπασε το αμιγώς ηλεκτρικό κινέζικο SUV, Zeekr 7X, από τον οργανισμό Euro NCAP. Αυτό είναι το τρίτο μοντέλο της εταιρείας που αποσπά τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία από έναν εκ των πιο αναγνωρισμένων θεσμών αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων, μετά τα Zeekr 001 και Zeekr X.

Πλέον, όλα τα μοντέλα της Zeekr που διατίθενται στην Ευρώπη διαθέτουν αξιολόγηση 5 αστέρων στο Euro NCAP.

Μια γκάμα 5 αστέρων στην ασφάλεια

Το Zeekr 7X πέτυχε επίδοση 91% στην Προστασία Ενηλίκων και 90% στην Προστασία Παιδιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της κινέζικης μάρκας για την ασφάλεια κάθε μέλους της οικογένειας. Η νέα επιτυχία για το ηλεκτρικό κινέζικο SUV ακολουθεί τις αντίστοιχες των, Zeekr 001 Shooting Brake και Zeekr X compact SUV, τα οποία έλαβαν επίσης 5 αστέρια στο Euro NCAP το 2024.

Το Zeekr X κέρδισε επίσης το βραβείο Best in Class για την κατηγορία Μικρό SUV και Αμιγώς Ηλεκτρικά Οχήματα

Αυτό είναι το Zeekr 7X

Όπως και τα Zeekr 001 και Zeekr X, το Zeekr 7X βασίζεται στη σύγχρονη πλατφόρμα SEA modular vehicle architecture, αξιοποιώντας έναν έξυπνο συνδυασμό υλικών, όπως χάλυβα υπερ-υψηλής αντοχής για τη καλύτερη δυνατή προστασία των επιβατών. Μοναδικό χαρακτηριστικό του Zeekr 7X είναι το πίσω υποπλαίσιο, κατασκευασμένο από μία ενιαία χυτή αλουμινένια δομή, αντί για συναρμολογούμενα τμήματα, μια καινοτομία που αυξάνει τη στιβαρότητα του αμαξώματος και, κατ’ επέκταση, την ασφάλεια.

Στην ήδη υψηλή παθητική ασφάλεια προστίθεται μια πλήρης σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), όπως:

Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης με ανίχνευση πεζών & ποδηλατών

Προσαρμοζόμενο Cruise Control

Αυτόματη Αλλαγή Λωρίδας

3D Ψηφιακή Πανοραμική Κάμερα

Προειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας εμπρός & πίσω

Προβολή Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Head-up Display

Σύστημα Ελέγχου Επαγρύπνησης Οδηγού

Ανίχνευση Παρουσίας Παιδιού

Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρουσης, το σύστημα πέδησης ενεργοποιείται αυτόματα για την αποφυγή δευτερογενούς πρόσκρουσης.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας

Το Zeekr 7X εισάγει και ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ασφάλειας: έναν αυτόματο θραυστήρα παραθύρου, σχεδιασμένο να διευκολύνει την έξοδο των επιβατών από το όχημα αν αυτό εγκλωβιστεί σε νερό. Αυτό ενεργοποιείται μηχανικά μέσω ενός μοχλού που βρίσκεται κάτω από το υποβραχιόνιο του οδηγού και δεν κάνει χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργεία σε όλες τις συνθήκες.

Εκτός από τη μέγιστη αξιολόγηση ασφαλείας στο Euro NCAP, το νέο κινέζικο SUV διαθέτει κι άλλα στοιχεία που το καθιστούν μια άκρως ελκυστική επιλογή στην κατηγορία του. Το Zeekr 7X προσφέρεται με έναν ηλεκτροκινητήρα και κίνηση στους πίσω τροχούς, ή με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, με μέγιστη αυτονομία έως και 615 χλμ. Αυτό χάρη στην τεχνολογία 800V, με δυνατότητα ταχείας φόρτισης από 10 μέχρι 80% σε μόλις 13 λεπτά.

Οι τιμές του Zeekr 7X στην Ελλάδα

Το Zeekr 7X τοποθετείται στην κατηγορία των μεσαίων SUV και στοχεύει όσους αναζητούν ευρυχωρία και άνεση ταξιδιού. Η βασική έκδοση Core RWD, με μπαταρία 75 kWh, ξεκινά από 54.990 ευρώ. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 421 PS, ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 5,8 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 480 km.

Η ενδιάμεση έκδοση Long Range RWD, με τη μεγαλύτερη μπαταρία 100 kWh, κοστίζει 59.990 ευρώ, διατηρώντας την ίδια ισχύ των 421 PS, αλλά αυξάνοντας την αυτονομία στα 615 km. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Privilege AWD με διπλό κινητήρα και τετρακίνηση, συνδυαστική ισχύ 646 PS, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,8 δλ., τελική ταχύτητα 240 km/h και αυτονομία 543 km. Η τιμή της ορίζεται στα 66.490 ευρώ.

