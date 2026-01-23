Το κορυφαίο B-SUV της Ford τώρα ακόμη πιο φθηνό – Δες τη νέα τιμή

Το Ford Puma πέφτει σε τιμή και συνοδεύεται από 0,9% επιτόκιο ή προκαταβολή από 10% και έως 84 μήνες αποπληρωμή. Δες τι προσφέρει.

Το Ford Puma γίνεται ακόμη πιο προσιτό στην Ελλάδα με νέα τιμή 22.550 €. Παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα B-SUV χάρη στον συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας, χώρων και του αποδοτικού EcoBoost Hybrid.

Νέα τιμή και χρηματοδότηση

Η Ford συνοδεύει την τιμή με ευέλικτη απόκτηση μέσω Ford Finance:

Επιτόκιο 0,9% ή

Προκαταβολή από 10% με διάρκεια έως 84 μήνες

Παράλληλα ισχύει πολυετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, που μειώνει το κόστος ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια αποπληρωμής.

* Όροι/προϋποθέσεις διαμορφώνονται ανά περίπτωση πελάτη. ** Ενδεικτικά στοιχεία από τον επίσημο εισαγωγέα.

Σχεδίαση και καμπίνα

Το Puma συνεχίζει με δυναμική γραμμή και λεπτομέρειες που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, η προσέγγιση είναι ανθρωποκεντρική με προσεγμένα υλικά και εργονομία που «αγκαλιάζει» οδηγό και επιβάτες. Η συνδεσιμότητα βασίζεται στο SYNC 4 νέας γενιάς, οθόνη 12″ και ψηφιακό πίνακα 12,8″, για άμεση πρόσβαση σε πλοήγηση, media και ρυθμίσεις οχήματος.

Χώροι και MegaBox

Στην πράξη, το Puma ξεχωρίζει για πραγματικούς χώρους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα όρθια και έως 1.126 λίτρα με πλήρη αναδίπλωση. Το MegaBox προσθέτει 80 λίτρα κάτω από το δάπεδο, ιδανικό για ογκώδη ή «βρώμικο» εξοπλισμό, με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού. Όλα αυτά σε αμάξωμα περίπου 4,3 m, που παραμένει ευέλικτο στην πόλη και άνετο σε ταξίδι.

EcoBoost Hybrid

Ο 1.0 EcoBoost Hybrid 125 PS υποβοηθείται από ηλεκτροκινητήρα/γεννήτρια που ανακτά ενέργεια στην πέδηση και την επιστρέφει στην επιτάχυνση, βελτιώνοντας απόκριση και κατανάλωση. Τα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slippery) προσαρμόζουν απόδοση, τιμόνι και συστήματα ευστάθειας στις ανάγκες του οδηγού. Το αποτέλεσμα είναι ισορροπία ανάμεσα σε οικονομία, άνεση και σπορ χαρακτήρα.

Σε ποιον ταιριάζει

Σε οδηγούς που αναζητούν value-for-money B-SUV με τεχνολογία, χώρους και χαμηλό κόστος χρήσης. Με τη νέα τιμή και τα χρηματοδοτικά, το Puma γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό για οικογένειες και για όσους μετακινούνται καθημερινά εντός πόλης, χωρίς να θυσιάζουν δυνατότητες φόρτωσης ή άνεσης.

Τι κρατάμε;