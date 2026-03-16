Το κορυφαίο hot-hatch όλων των εποχών επιστρέφει – Ίσως για τελευταία φορά

Μια τελευταία, συλλεκτική έκδοση του Civic Type R φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών, με βελτιώσεις στην αεροδυναμική και στο στήσιμο.

Το νέο πρωτότυπο Civic Type R της HRC (Honda Racing Corporation) βάζει «φωτιά» στις φήμες για μια νέα, κορυφαία και σίγουρα συλλεκτική έκδοση της τρέχουσας γενιάς, με σημαντικές βελτιώσεις σε αεροδυναμική και πλαίσιο.

Το Type R δεν πάει πουθενά (ακόμα)

Οργιάζουν τον τελευταίο καιρό οι φήμες γύρω από την πιθανή απόσυρση του θρυλικού Civic Type R, ενός εκ των κορυφαίων hatchback μοντέλων στην ιστορία. Πρόσφατα, η έκδοση “Ultimate Edition” έκανε πολλούς να πιστεύουν πως αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο του Type R, αλλά η Honda φρόντισε να μας καθησυχάσει, παρουσιάζοντας ένα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο.

Ο λόγος για το HRC concept, ένα αυτοκίνητο που μοιάζει με Honda Civic Type R γενιάς FL5 με… στεροειδή, επηρεασμένο από το αγωνιστικό Civic που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Super Taikyu. Φήμες αναφέρουν ότι η παρουσίασή του μπορεί να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2026, με τη νέα έκδοση να λειτουργεί ως το «κύκνειο άσμα» της τρέχουσας γενιάς.

Με το μυαλό στην πίστα

Σε σύγκριση με το κανονικό Civic Type R, το νέο πρωτότυπο είναι εμφανώς πιο «πρησμένο», με επιθετικό σχεδιασμό και επιβλητικές ανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα, φαρδύτερα φτερά και πιο έντονες πλαϊνές ποδιές. Στο πίσω μέρος βλέπουμε έναν προφυλακτήρα με σαφώς πιο επιθετικό σχεδιασμό και μια νέα αεροτομή.

Παρότι το HRC Type R εμφανίστηκε ως concept, η εταιρεία λέει πως η εξέλιξή του συνεχίζεται, με απώτερο στόχο να μπει στην παραγωγή. Η Honda δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά υπόσχεται σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς, κάτι που επιβεβαιώνεται παρατηρώντας τον σαφώς πιο επιθετικό και αεροδυναμικό του σχεδιασμό.

Oι αλλαγές στην αεροδυναμική πιθανότατα θα συνοδεύονται από μείωση του βάρους και κι από αλλαγές στην απόδοση του turbo κινητήρα 2,0 λίτρων, όπως καλύτερη ψύξη και ένα νέο σύστημα εξάτμισης. Στόχος είναι οι ακόμα καλύτερες επιδόσεις στην πίστα και πιθανότατα νέα ρεκόρ γύρου. Αναφορικά, το Honda Civic Type R (FL5) κατέχει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Nurburgring για μπροστοκίνητα αυτοκίνητα παραγωγής από το 2023, όταν «γύρισε» το θρυλικό Green Hell σε 7:44,881, εκθρονίζοντας το Renault Megane RS Trophy-R.

Σύμφωνα με το περιοδικό Best Car, η νέα κορυφαία έκδοση του Type R ίσως φτάσει στην ιαπωνική αγορά με τιμή περίπου 10.000.000 γιεν (περίπου 54.400 ευρώ), δηλαδή περίπου όσο δύο απλά Type R.

