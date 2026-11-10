Το κορυφαίο “οικονομικό” Αυτοκίνητο της Χρονιάς σύμφωνα με τους Γερμανούς – Στην Ελλάδα ξεκινά από 24.990 ευρώ

Το Volkswagen ID. Polo αναδείχθηκε Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027, κερδίζοντας και την κατηγορία Budget. Οι τιμές στην Ελλάδα.

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση απέσπασε το νέο Volkswagen ID. Polo, καθώς αναδείχθηκε Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027, επικρατώντας απέναντι σε μοντέλα μεγαλύτερων και ακριβότερων κατηγοριών. Το αμιγώς ηλεκτρικό μικρό της Volkswagen είχε προηγουμένως κερδίσει την κατηγορία «Budget», στην οποία συμμετέχουν αυτοκίνητα με τιμή εκκίνησης κάτω από 25.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το ID. Polo δεν περιορίστηκε στη νίκη της κατηγορίας του. Στην τελική ψηφοφορία επικράτησε και των υπόλοιπων τεσσάρων νικητών, κατακτώντας τον σημαντικότερο τίτλο του θεσμού. Πρόκειται για μια διάκριση με ιδιαίτερη σημασία για τη Volkswagen, η οποία επιχειρεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, επαναφέροντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γκάμας της σε μια εντελώς νέα εποχή.

Πώς αναδείχθηκε Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027;

Ο θεσμός German Car of the Year (GCOTY) διοργανώνεται από ανεξάρτητη επιτροπή, στην οποία φέτος συμμετείχαν 47 Γερμανοί και διεθνείς δημοσιογράφοι αυτοκινήτου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αξιολόγηση νέων μοντέλων που παρουσιάστηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά τους προηγούμενους 12 μήνες, με τους υποψηφίους να χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες.

Το ID. Polo κατέκτησε αρχικά την πρώτη θέση στην κατηγορία «Budget», για μοντέλα με τιμή εκκίνησης κάτω από 25.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία επικράτησε απέναντι σε επτά ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν το νέο Renault Twingo και το Renault Clio.

Tο ηλεκτρικό Polo ξεχώρισε για τη σχεδίαση, την οδηγική ευχαρίστηση, την άνεση, την ασφάλεια και την τεχνολογία του. Μάλιστα, συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία από τον δεύτερο σε τέσσερα από τα πέντε βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Η μεγαλύτερη βαθμολογία του καταγράφηκε στη σχεδίαση και στην οδηγική ευχαρίστηση, όπου απέσπασε 85,8% της μέγιστης αξιολόγησης. Ακολούθησαν η ασφάλεια και το περιβάλλον με 84,2%, η καινοτομία με 83,8% και η άνεση με την πρακτικότητα με 82%.

Κέρδισε ακόμη και τη Mercedes-Benz GLC

Η νίκη στην κατηγορία «Budget» έδωσε στο ID. Polo το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου συμμετείχαν οι πέντε νικητές των επιμέρους κατηγοριών.

Οι φιναλίστ του German Car of the Year 2027 ήταν οι εξής:

Κατηγορία Νικητής Budget – Κάτω από 25.000 € Volkswagen ID. Polo Compact – 25.000 έως 40.000 € Kia PV5 Premium – 40.000 έως 70.000 € Mercedes-Benz GLC Electric Luxury – Πάνω από 70.000 € XPeng X9 Performance Hyundai Ioniq 6 N

Μετά τις τελικές δοκιμές και την ψηφοφορία της επιτροπής, το Volkswagen ID. Polo αναδείχθηκε συνολικός νικητής, με το αποτέλεσμα να ανακοινώνεται στις 3 Νοεμβρίου 2026.

Έτσι, το μικρό ηλεκτρικό κατάφερε να επικρατήσει απέναντι σε μοντέλα που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικές κατηγορίες τιμής και επιδόσεων. Η εξέλιξη παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι η αξιολόγηση ενός αυτοκινήτου δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ισχύ, στον εξοπλισμό ή στην τιμή του.

Σημαντικό ρόλο παίζουν η ισορροπία του συνολικού πακέτου, η πρακτικότητα και ο βαθμός στον οποίο ένα μοντέλο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο γερμανικός θεσμός GCOTY είναι διαφορετικός από το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς (Car of the Year), που αποτελεί ξεχωριστή διοργάνωση.

Τι προσφέρει το νέο Volkswagen ID. Polo;

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, η οποία έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρικά αυτοκίνητα μικρότερων διαστάσεων και χρησιμοποιεί κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το μήκος του φτάνει τα 4,05 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,60 μέτρων επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου.

Ενδεικτικός είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος φτάνει τα 441 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί περίπου στα 1.240 λίτρα.

Στην καμπίνα συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων περίπου 10 ιντσών και κεντρική οθόνη πολυμέσων 13 ιντσών, ενώ η Volkswagen έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εργονομία και στην ευκολία χειρισμού.

Με έως 211 PS και αυτονομία 454 km

Η γκάμα του ID. Polo περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις ισχύος και δύο επιλογές μπαταρίας. Η βασική διαμόρφωση χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 116 PS, ενώ υπάρχει και έκδοση 135 PS. Οι ισχυρότερες εκδόσεις αποδίδουν έως 211 PS, πριν από την ξεχωριστή σπορ έκδοση GTI.

Οι διαθέσιμες μπαταρίες έχουν ωφέλιμη χωρητικότητα 37 και 52 kWh, με διαφορετική χημεία. Η μικρότερη χρησιμοποιεί τεχνολογία LFP, ενώ η μεγαλύτερη είναι τύπου NMC. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Volkswagen, η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως τα 454 km με τη μεγαλύτερη μπαταρία. Αντίστοιχα, η έκδοση των 37 kWh προσφέρει μικρότερη αυτονομία, με το ακριβές αποτέλεσμα να εξαρτάται από τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου.

Στον τομέα της φόρτισης, η μέγιστη ισχύς DC φτάνει τα 90 kW για τη μικρή μπαταρία και τα 105 kW για τη μεγαλύτερη, με τη διαδικασία από το 10% έως το 80% να απαιτεί περίπου 23-24 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες. Το ID. Polo διαθέτει επίσης δυνατότητα λειτουργίας Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Πόσο κοστίζει το Volkswagen ID. Polo στην Ελλάδα;

Η τιμή εκκίνησης του νέου ηλεκτρικού Polo διαμορφώνεται στις 24.990 ευρώ. Το ποσό αφορά τη βασική έκδοση ID. Polo Trend, με ηλεκτροκινητήρα 116 PS και μπαταρία 37 kWh. Σύμφωνα με τον ελληνικό διαμορφωτή, η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει αυτονομία 334 km.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών

Κεντρική οθόνη πολυμέσων 12,9 ιντσών

Αυτόματο κλιματισμό Climatronic

Προβολείς LED

Ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto

Adaptive Cruise Control

Συστήματα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και αλλαγής λωρίδας

Πίσω αισθητήρες στάθμευσης

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν επίσης οι πλουσιότερες εκδόσεις Life και Style, με μεγαλύτερες δυνατότητες εξοπλισμού και επιλογές μπαταρίας.

Τι κρατάμε;