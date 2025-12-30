Το κορυφαίο plug-in hybrid SUV της Mitsubishi ξανά στην Ελλάδα – Δες τιμή

Το SUV της Mitsubishi επιστρέφει στην Ελλάδα με 306 PS, τετρακίνηση και έως 86 km ηλεκτρική αυτονομία. Δες εκδόσεις και εξοπλισμό.

Η Mitsubishi επαναφέρει στην ελληνική αγορά την SUV ναυαρχίδα της, το Outlander PHEV, ένα μοντέλο που συνδυάζει καθημερινή οικονομία με δυνατότητες ταξιδιού και στάνταρ τετρακίνηση. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 53.000 €, με πέντε επίπεδα εξοπλισμού (Invite, Invite+, Intense+, Instyle, Diamond) και πλούσιο στάνταρ πακέτο ήδη από τη βάση.

Υβριδική τεχνολογία & επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας 2,4 λίτρων (136 PS, 203 Nm) που συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες: 116 PS εμπρός και 136 PS πίσω. Η συνδυαστική απόδοση ανέρχεται σε 306 PS και 450 Nm. Η μπαταρία των 22,7 kWh εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 km, ενώ με γεμάτο ρεζερβουάρ/μπαταρία η συνολική αυτονομία φτάνει τα 844 km.

Η φόρτιση γίνεται σε AC αλλά και DC ταχυφόρτιση, όπου το Outlander PHEV ολοκληρώνει ένα κύκλο σε περίπου 32 λεπτά. Σημειώστε ότι η υποδοχή ταχείας φόρτισης είναι CHAdeMO. Το μοντέλο υποστηρίζει λειτουργία One-Pedal Drive με ρυθμιζόμενη ανάκτηση για οδήγηση πόλης με ελάχιστη χρήση φρένου.

Εξοπλισμός: από πλήρης, μέχρι… πολυτελής

Ήδη από τη βάση συναντάμε δύο οθόνες 12,3”, adaptive cruise control, περιμετρικές κάμερες, LED προβολείς, αντλία θερμότητας για αποδοτικό κλιματισμό, keyless και διζωνικό A/C. Στα ανώτερα επίπεδα προστίθενται δερμάτινη επένδυση, ηλεκτρικές/θερμαινόμενες/αεριζόμενες θέσεις, θερμαινόμενο τιμόνι, Head-Up Display, ασύρματη φόρτιση, ηχοσύστημα έως 12 ηχείων, τριζωνικός κλιματισμός, ζάντες 20” και λειτουργία μασάζ. Η εγγύηση 8 ετών ενισχύει το συνολικό value-for-money του μοντέλου.

Στα «κρυφά χαρτιά» του Outlander συγκαταλέγονται οι V2G/V2H δυνατότητες (τροφοδότηση δικτύου/κατοικίας) και δύο ενσωματωμένες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος (έως 1.500 W έκαστη) — μία στην καμπίνα και μία στο χώρο αποσκευών.

Τιμές & εκδόσεις (Ελλάδα)

Invite – 53.000 €

Invite+ – 56.000 €

Intense+ – 61.000 €

Instyle – 68.000 €

Diamond – 74.000 €

Τι κρατάμε;