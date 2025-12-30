quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το κορυφαίο plug-in hybrid SUV της Mitsubishi ξανά στην Ελλάδα – Δες τιμή

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
AutoTypos Team
to-koryfaio-plug-in-hybrid-suv-tis-mitsubishi-xana-stin-ellada-des-timi-788029

Το SUV της Mitsubishi επιστρέφει στην Ελλάδα με 306 PS, τετρακίνηση και έως 86 km ηλεκτρική αυτονομία. Δες εκδόσεις και εξοπλισμό.

Η Mitsubishi επαναφέρει στην ελληνική αγορά την SUV ναυαρχίδα της, το Outlander PHEV, ένα μοντέλο που συνδυάζει καθημερινή οικονομία με δυνατότητες ταξιδιού και στάνταρ τετρακίνηση. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 53.000 €, με πέντε επίπεδα εξοπλισμού (Invite, Invite+, Intense+, Instyle, Diamond) και πλούσιο στάνταρ πακέτο ήδη από τη βάση.

Υβριδική τεχνολογία & επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας 2,4 λίτρων (136 PS, 203 Nm) που συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες: 116 PS εμπρός και 136 PS πίσω. Η συνδυαστική απόδοση ανέρχεται σε 306 PS και 450 Nm. Η μπαταρία των 22,7 kWh εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 km, ενώ με γεμάτο ρεζερβουάρ/μπαταρία η συνολική αυτονομία φτάνει τα 844 km.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η φόρτιση γίνεται σε AC αλλά και DC ταχυφόρτιση, όπου το Outlander PHEV ολοκληρώνει ένα κύκλο σε περίπου 32 λεπτά. Σημειώστε ότι η υποδοχή ταχείας φόρτισης είναι CHAdeMO. Το μοντέλο υποστηρίζει λειτουργία One-Pedal Drive με ρυθμιζόμενη ανάκτηση για οδήγηση πόλης με ελάχιστη χρήση φρένου.

Εξοπλισμός: από πλήρης, μέχρι… πολυτελής

Ήδη από τη βάση συναντάμε δύο οθόνες 12,3”, adaptive cruise control, περιμετρικές κάμερες, LED προβολείς, αντλία θερμότητας για αποδοτικό κλιματισμό, keyless και διζωνικό A/C. Στα ανώτερα επίπεδα προστίθενται δερμάτινη επένδυση, ηλεκτρικές/θερμαινόμενες/αεριζόμενες θέσεις, θερμαινόμενο τιμόνι, Head-Up Display, ασύρματη φόρτιση, ηχοσύστημα έως 12 ηχείων, τριζωνικός κλιματισμός, ζάντες 20” και λειτουργία μασάζ. Η εγγύηση 8 ετών ενισχύει το συνολικό value-for-money του μοντέλου.

Στα «κρυφά χαρτιά» του Outlander συγκαταλέγονται οι V2G/V2H δυνατότητες (τροφοδότηση δικτύου/κατοικίας) και δύο ενσωματωμένες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος (έως 1.500 W έκαστη) — μία στην καμπίνα και μία στο χώρο αποσκευών.

Τιμές & εκδόσεις (Ελλάδα)

  • Invite – 53.000 €

  • Invite+ – 56.000 €

  • Intense+ – 61.000 €

  • Instyle – 68.000 €

  • Diamond – 74.000 €

Τι κρατάμε;

  • Επιστροφή Outlander PHEV στην Ελλάδα με τιμή από 53.000 €.

  • 306 PS & 450 Nm, στάνταρ τετρακίνηση με δύο e-motors.

  • Μπαταρία 22,7 kWh: έως 86 km ηλεκτρικά, 844 km σύνολο.

  • DC ταχυφόρτιση 32’, υποδοχή CHAdeMO.

  • V2G/V2H και δύο πρίζες 230V (1.500 W) για τροφοδοσία συσκευών.

  • Πλούσιος εξοπλισμός από τη βάση, εγγύηση 8 ετών.

