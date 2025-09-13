Το κορυφαίο SUV της Toyota μόλις παρουσιάστηκε

Ακόμα πιο έντονα off-road χαρακτηριστικά και Ντακάρ DNA για το εμβληματικό SUV της Toyota.

Νέα έκδοση Rally Raid για το εμβληματικό Lang Cruiser παρουσίασε η Toyota

Αυτή βασίζεται στην κορυφαία έκδοση, Land Cruiser GR Sport

Περιορισμένη παραγωγή 12 κομματιών + 12 κιτ μετατροπής για κατόχους της έκδοσης GR Sport

Μπορεί το Land Cruiser να είναι ήδη γνωστό για τις off-road δυνατότητές του, ωστόσο, οι άνθρωποι της Toyota σε συνεργασία με τη θυγατρική, Toyota Auto Body, είπαν να ανεβάσουν την κορυφαία έκδοση, GR Sport, ένα σκαλί παραπάνω. Αφορμή ήταν η κυριαρχία του εμβληματικού SUV στην κατηγορία του στο Ράλλυ Ντακάρ για 12η συνεχόμενη χρονιά.

Κάτι περισσότερο από μια απλή αλλαγή στο όνομα

Η νέα έκδοση δεν πρόκειται απλά για ένα Land Cruiser GR Sport με το – Rally Raid να προστίθεται στο όνομα, αλλά για ένα μοντέλο που αναμένεται να ανεβάσει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Η έκδοση Rally Raid επωφελείται από νέες αναρτήσεις και νέους τροχούς 18 ιντσών Enkei PDT1, τυλιγμένους με all-terrain ελαστικά Toyo Open Country.

Διαβάστε επίσης: Ήρθε στην Ελλάδα το premium οικογενειακό SUV με τα 1.100 km αυτονομία και τους 537 ίππους – Φοβερή τιμή

To ανανεωμένο του look συμπληρώνουν οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων, οι γάντζοι ρυμούλκησης στο μπροστά μέρος και οι λασπωτήρες, μαρτυρώντας πως ειδικά αυτό το Land Cruiser δεν ντρέπεται να… λασπωθεί.

Η Toyota θα κατασκευάσει συνολικά 12 Land Cruiser Rally Raid, με 12 έξτρα κιτ μετατροπής να γίνονται διαθέσιμα σε ισάριθμους κατόχους Land Cruiser 300 GR Sport. Δυστυχώς όλα αυτά μόνο για την αγορά της Ιαπωνίας.

Καμία αλλαγή στον κινητήρα

Τα Toyota Land Cruiser Rally Raid θα τροφοδοτούνται από τον ίδιο twin-turbo V6 πετρελαιοκινητήρα 3,3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 304 ίππους με 700 Nm ροπής. Αυτοί αποστέλλονται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 10 σχέσεων. Η ειδική έκδοση, αφιερωμένη στην κυριαρχία του μοντέλου στο Ντακάρ, θα κοστίζει περίπου 54.350 ευρώ στην Ιαπωνία, ενώ το κιτ μετατροπής θα κοστίζει περίπου 8.700.

Όσο για το ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα καταφέρουν να βάλουν ένα στο γκαράζ τους, αυτοί θα βγουν μέσω λοταρίας και τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στις 17 Οκτωβρίου, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Πηγή: Carscoops.com

