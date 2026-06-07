Το κορυφαίο Toyota Corolla που έχει φτιαχτεί ποτέ δεν έχει ιδέα τι σημαίνει η λέξη hybrid

Η Toyota ετοιμάζει μια νέα, ακόμα πιο σκληροπυρηνική έκδοση του GR Corolla, την οποία «ακονίζει» στην πίστα του Nurburgring

Με στόχο να προσφέρει την απόλυτη οδηγική εμπειρία hot hatch, η Toyota εξελίσσει νέα κορυφαία έκδοση του – ήδη απολαυστικού – GR Corolla, με τις σκληρές δοκιμές να πραγματοποιούνται στην πίστα του Nurburgring. O λόγος για το νέο GRMN (Gazoo Racing Masters of Nurburgring) Corolla, το οποίο παίρνει το όνομά του από το τμήμα της Toyota που εστιάζει στην ανάπτυξη κορυφαίων εκδόσεων εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής.

Το νέο GRMN Corolla υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση, βελτιωμένη αεροδυναμική και ακόμα πιο «κοφτερή» συμπεριφορά στην πίστα.

Η κορυφαία έκδοση του θρυλικού μοντέλου

Το GRMN Corolla έρχεται ως η κορυφαία έκδοση του ήδη πολύ δυναμικού GR Corolla. Η Toyota έχει πραγματοποιήσει πολλούς δοκιμαστικούς γύρους στο «Πράσινη Κόλαση» προκειμένου να βελτιστοποιήσει την ανάρτηση, το σύστημα διεύθυνσης, τα ηλεκτρονικά και τη συνολική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Η νέα κορυφαία έκδοση θα διατηρεί τον γνωστό τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1,6 λίτρων της GR Corolla, αλλά με αυξημένη ισχύ και βελτιστοποιημένη απόδοση.

Στο εσωτερικό συναντάμε νέα εξαιρετικά ελαφριά καθίσματα bucket, λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και τιμόνι με επένδυση Alcantara. Το νέο GRMN Corolla θα προσφέρεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Παράλληλα, αναμένεται να διαθέτει βελτιωμένη τετρακίνηση GR-FOUR με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ένα νέο σύστημα ανάρτησης σχεδιασμένο ειδικά για την έκδοση GRMN, ελαφρύτερο αμάξωμα χάρη σε εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, μεγαλύτερα φρένα και νέα αεροδυναμικά βοηθήματα που το κρατάνε «βιδωμένο» στην άσφαλτο.

Όλα αυτά κάνουν το νέο GRMN Corolla ακόμα πιο αποτελεσματικό κι ευχάριστο στην πίστα, χωρίς όμως να θυσιάζεται τελείως η χρηστικότητά του στην καθημερινή οδήγηση.

Ένα Corolla για λίγους

Με το νέο GRMN Corolla, η Toyota ακολουθεί τη φιλοσοφία που εφάρμοσε και σε άλλα GRMN μοντέλα στο παρελθόν, όπως η GRMN Yaris, προσφέροντας μια πιο «σκληροπυρηνική» έκδοση που απευθύνεται σε όσους θέλουν το απόλυτο σε οδηγική συγκίνηση. Το μοντέλο αναμένεται να παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, όπως συνηθίζει το GRMN τμήμα, γεγονός που το καθιστά και συλλεκτικό.

Παρότι η Toyota δεν έχει δώσει ακόμα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά ή ακριβή ημερομηνία παρουσίασης, η GRMN Corolla φαίνεται πως θα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των hot hatch το επόμενο διάστημα, συνεχίζοντας την παράδοση της ιαπωνικής μάρκας να δημιουργεί οδηγοκεντρικά αυτοκίνητα που ως προτεραιότητα έχουν το να χαρίζουν άφθονα χαμόγελα σε όσους τα οδηγούν.

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