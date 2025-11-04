Το κορυφαίο Volkswagen Golf όλων των εποχών τώρα διαθέσιμο για παραγγελία – Δες την τιμή του στη Γερμανία

Η Volkswagen γιορτάζει τα 50α γενέθλια του Golf GTI λανσάροντας το κορυφαίο Golf όλων των εποχών

Το Golf GTI, ένα μοντέλο που σκορπίζει ενθουσιασμό στο κοινό εδώ και 50 χρόνια, γιορτάζει του χρόνου την 50η του επέτειο, με τη Volkswagen να το γιορτάζει με την επετειακή έκδοση GTI Edition 50 -το κορυφαίο Golf στην ιστορία.

50 χρόνια λατρείας

Σχεδόν πέντε δεκαετίες έχουν περάσει απ’ όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Golf GTI, το 1976. Από τότε, η Volkswagen έχει κατασκευάσει περισσότερα από 2,5 εκατ. μονάδες του εμβληματικού hatch, με την εταιρεία να το γιορτάζει με την πιο ισχυρή έκδοση που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Αυτή ονομάζεται GTI Edition 50 και οι αριθμοί του συναρπάζουν: 325 ίπποι, 420 Nm ροπής, τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 270 χλμ./ώρα και 0-100 σε 5,4 δευτερόλεπτα.

Το επετειακό μοντέλο εντυπωσιάζει επίσης με την εξαιρετική δυναμική οδήγησης και τις αποκλειστικές λεπτομέρειες εξοπλισμού. Ένας μπροστινός άξονας MacPherson και ένας πίσω άξονας τεσσάρων συνδέσμων αποτελούν τη βασική διάταξη του πλαισίου, ενώ το επετειακό μοντέλο είναι 15 χλστ. χαμηλότερο από ένα απλό Golf.

Παράλληλα, το προαιρετικό πακέτο GTI Performance περιλαμβάνει semi-slick ελαστικά Potenza Race 235 χλστ., σφυρήλατους τροχούς Warmenau 19 ιντσών, νέο σύστημα εξάτμισης R-Performance με σιγαστήρες από τιτάνιο και φέρνει το Edition 50 5 χλστ. πιο κοντά στην άσφαλτο, κάνοντάς το ακόμα πιο δυναμικό.

Συνολικά, το πακέτο Performance αφαιρεί περίπου 30 «περιττά» κιλά από το κορυφαίο Golf GTI όλων των εποχών, του οποίου οι δυνατότητες επιβεβαιώθηκαν στην πίστα του Nurburgring. Ο οδηγός ανάπτυξης και δοκιμών της Volkswagen «γύρισε» τη θρυλική πίστα σε 7:46:13, χρόνο που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για Golf παραγωγής.

Αποκλειστικός επετειακός εξοπλισμός

Το επετειακό μοντέλο διαθέτει σειρά από αποκλειστικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τόσο εσωτερικά, όσο και στο εξωτερικό του. Από τα σπορ καθίσματα με τα κλασσικά καρό σχέδια, τις πράσινες λεπτομέρειες, τις κόκκινες ζώνες ασφαλείας και το πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι με το σήμα 50 Years GTI, μέχρι τα πλαϊνά μαρσπιέ, τη μαύρη οροφή, τους μαύρους καθρέπτες και τις απολήξεις της εξάτμισης, ο επετειακός εξοπλισμός διαθέτει πινελιές με «άρωμα» μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Volkswagen το προσφέρει σε πέντε αποχρώσεις: Pure White, Moonstone Grey, Grenadilla Black metallic και – αποκλειστικά για το επετειακό μοντέλο – Dark Moss Green metallic και Tornado Red.

Το Golf GTI Edition 50 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στη Γερμανία, με τις τιμές να ξεκινούν από 54.540 ευρώ, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

