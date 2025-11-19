Το Leapmotor B10 κάνει ντεμπούτο στην Ελλάδα – Αυτονομία έως 434 km και τιμή-σοκ

Το Leapmotor B10 μπήκε στη σκηνή με έναν ήρεμο, μεθοδικό τρόπο, όμως από τα πρώτα στοιχεία έγινε φανερό ότι πρόκειται για μοντέλο ικανό να ταράξει την υπάρχουσα ισορροπία της αγοράς.

Υπάρχουν στιγμές σε παρουσιάσεις που νιώθεις ότι ένα μοντέλο δεν «βγαίνει απλώς στην αγορά», αλλά έρχεται για να αλλάξει ισορροπίες. Το Leapmotor B10 έδωσε ακριβώς αυτό το συναίσθημα: ένα ηλεκτρικό οικογενειακό SUV με καθαρό προσανατολισμό στην πρακτικότητα, απλό στη γκάμα, γενναιόδωρο στον εξοπλισμό και κυρίως, διαβασμένο σε αυτό που χρειάζεται ο Έλληνας αγοραστής το 2025.

Από 25.900€

Η Leapmotor κρατά την υπόθεση απλή. Τρεις εκδόσεις: Life, Life Max, Design Max, με τις εκδόσεις Max να εφοδιάζονται με μεγαλύτερη μπαταρία. Η πρώτη, με μπαταρία 56,2 kWh και αυτονομία 361 km WLTP, τοποθετείται στην πιο προσιτή κατηγορία με τιμή 28.900€ (ή 32.900€ χωρίς προωθητική) η οποία φτάνει τις 25.900€ με την κρατική επιδότηση. Στο live περιβάλλον της παρουσίασης φαινόταν ξεκάθαρα: το Life είναι το αυτοκίνητο που παίρνεις χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί ήδη από τη βάση έχειπλούσιο εξοπλισμό: 14,6’’ οθόνη με CarPlay/Android Auto, 360° κάμερα, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο και 17 λειτουργίες ADAS. Κοινώς, δεν σου λείπει τίποτα.

H αμέσως επόμενη έκδοση είναι το Β10 Life Max. Η κίνηση εδώ είναι ξεκάθαρη: μεγαλύτερη μπαταρία στα 67,1 kWh, αυτονομία που ανεβαίνει στα 434 km WLTP και τιμή στα 30.400€ με την προσφορά. Για όσους κάνουν συχνές διαδρομές εκτός πόλης, αυτή είναι η έκδοση που μπαίνει κατευθείαν στο επίκεντρο. Ο εξοπλισμός ανεβαίνει: 18άρες ζάντες, πιο πλήρες ADAS, καλύτερα φώτα, συνολικά ένα πιο «έτοιμο για ταξίδι» πακέτο. Είναι εύκολο να δεις ότι η Life Max θα γίνει το best-seller της γκάμας.

Στην κορυφή κάθεται η Design Max, η πιο ολοκληρωμένη και premium εκδοχή του B10. Κρατά την ίδια μεγάλη μπαταρία, άρα και τα 434 km αυτονομίας, αλλά αλλάζει ατμόσφαιρα μόλις μπεις μέσα. Οικολογικό δέρμα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα εμπρός, ambient φωτισμός, ηλεκτρική πίσω πόρτα, αναδιπλούμενοι καθρέφτες, 12 ηχεία και σκουρόχρωμα τζάμια πίσω. Είναι η έκδοση που θέλει να σε πείσει ότι δεν χρειάζεται να πληρώσεις γερμανικά νούμερα για να έχεις premium αίσθηση σε ένα ηλεκτρικό SUV. Η τιμή της — 31.900€ με τη προωθητική ενέργεια, κάνει το επιχείρημα αρκετά ισχυρό.

Σε τεχνικό επίπεδο, το B10 πατάει πάνω σε ένα μονοκινητήριο σύνολο που αποδίδει 218 ίππους (160 kW) και 240 Nm ροπής, στοιχεία που τοποθετούν το μοντέλο στο κέντρο της κατηγορίας χωρίς να υπόσχεται κάτι που δεν μπορεί να υποστηρίξει. Η τελική ταχύτητα είναι 170 km/h, ενώ το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα, χρόνος απόλυτα συμβατός με το βάρος και τον οικογενειακό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή είναι η πίσω κίνηση, η οποία δίνει καλύτερη κατανομή βάρους και πιο φυσική συμπεριφορά σε καθημερινές συνθήκες, χωρίς να μετατρέπει το B10 σε «σπορ» ηλεκτρικό — απλώς σε σωστά ρυθμισμένο.

Στον δρόμο της εικόνας, το B10 έχει ωριμότητα. Καθαρό εμπρός μέρος, LED γραμμή που δίνει συνοχή, έντονες αλλά όχι υπερβολικές καμπύλες στο προφίλ, και μια παρουσία που αποφεύγει συνειδητά την «επιθετική ηλεκτρική μόδα». Δείχνει απλώς μοντέρνο — όχι παράξενο, όχι υπερβολικό, όχι τεχνο-φουτουριστικό για εντύπωση. Ένα κανονικό SUV, όπως θα έπρεπε να είναι.

Η ουσία; Το Leapmotor B10 μπαίνει στην ελληνική αγορά με ένα value-for-money πακέτο που δύσκολα αγνοείς. Αυτονομία 434 km με τιμές λίγο πάνω από 30 χιλιάδες, εξοπλισμός που ακουμπά premium προτάσεις, πισωκίνητη διάταξη και γκάμα που σε 60 δευτερόλεπτα έχεις καταλάβει τι χρειάζεται να επιλέξεις. Δεν πειραματίζεται, δεν μπερδεύει, δεν σε αναγκάζει να ανέβεις διαδοχικά σκαλοπάτια. Αυτό είναι το μεγάλο του ατού.

