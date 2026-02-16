Το L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda για πρώτη φορά στη Σπάρτη

Το L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda έρχεται το 2026 για πρώτη φορά στη Σπάρτη, μεταφέροντας τον παλμό της κορυφαίας ποδηλατικής διοργάνωσης σε έναν τόπο με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, η Σπάρτη θα βρεθεί στο επίκεντρο, φιλοξενώντας έναν αγώνα που συνδέεται διαχρονικά με την αντοχή, τη δύναμη και το αθλητικό πνεύμα. Με τη σφραγίδα του θρυλικού Tour de France, η διοργάνωση υλοποιείται με τη συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού και στην ανάδειξη της Λακωνίας ως προορισμού εμπειρίας σε διεθνές επίπεδο.

Η Skoda συμμετέχει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της σχέση με την ποδηλασία και τον Γύρο της Γαλλίας. Μέσα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση, η εταιρεία αναδεικνύει τη δέσμευσή της για πιο καθαρή και έξυπνη μετακίνηση, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και σε λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια, την πρακτικότητα και την εμπειρία χρήσης.

Ο αγώνας αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες, προσφέροντας επιλογές για κάθε επίπεδο:

The Race : 140 χλμ. με 1.700 μ. υψομετρικά

The Ride : 67 χλμ. με 1.250 μ. υψομετρικά

The Fun Ride: επίπεδη, μη αγωνιστική διαδρομή 15 χλμ., για συμμετέχοντες από 9 έως 99 ετών

Ως Επίσημος Mobility Partner, η Skoda υποστηρίζει και επιχειρησιακά τη διοργάνωση, εφαρμόζοντας στην πράξη τη φιλοσοφία της για υπεύθυνη και σύγχρονη μετακίνηση. Σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση περνά σταδιακά από τη θεωρία στην καθημερινότητα, η παρουσία της στη διοργάνωση συνδέει την τεχνολογία με τον ενεργό τρόπο ζωής και τη βιωσιμότητα, δίνοντας έμφαση σε λύσεις που υπηρετούν τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον.