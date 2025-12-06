Το Lexus LFA επέστρεψε χωρίς V10 κινητήρα – Κλαίνε οι παραδοσιακοί

Παράλληλα με την πολυαναμενόμενη αποκάλυψη του νέου supercar της Toyota πραγματοποιήθηκε και η επιστροφή του LFA της Lexus, αλλά δεν πήγε όπως περιμέναμε

Μπορεί εκ πρώτης όψεως τα δύο αυτοκίνητα των Lexus και Toyota να μοιάζουν αρκετά, ωστόσο, η πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική. Όταν μάθαμε πως η Lexus εργάζεται πάνω στον πολυαναμενόμενο διάδοχο του θρυλικού LFA, σύσσωμος ο κόσμος της αυτοκίνησης περίμενε να ακούσει την αναγεννημένη V10 μελωδία του εμβληματικού μοντέλου. Ωστόσο, η Lexus έμελλε να μας απογοητεύσει.

Πως λέμε «παλιό LFA» – Καμία σχέση!

Το νέο πρωτότυπο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Ιαπωνία με το όνομα Lexus LFA Concept, από το αρχικό Lexus Sport Concept που είδαμε πριν μερικούς μήνες. Το μεγαλύτερο σοκ, ωστόσο, ήρθε όταν μάθαμε πως κάτω από το καπό δεν υπάρχει ένας V10 κινητήρα ούτε ένας υβριδικός twin-turbo V8, όπως στο Toyota GR GT. Αντίθετα (πιο αντίθετα δεν γίνεται), το νέο LFA θα είναι… ηλεκτρικό.

Σύμφωνα με τη Lexus, το όνομα LFA «δεν περιορίζεται σε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης», αλλά αντιθέτως συμβολίζει ένα όχημα που «ενσαρκώνει τις τεχνολογίες που οι μηχανικοί της εποχής του θα πρέπει να διατηρήσουν και να μεταδώσουν στην επόμενη γενιά».

Κι ενώ η Toyota φρόντισε να μας «βομβαρδίσει» με πληροφορίες σχετικά με το νέο της supercar, η Lexus κρατά ακόμα τα χαρτιά της κλειστά σχετικά με το νέο LFA. Άγνωστο παραμένει το πόσο ισχυρό θα είναι το νέο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες μπαίνουν λίγο-πολύ σε… δεύτερη μοίρα. Η ουσία είναι πως ο κόσμος περίμενε να ακούσει ξανά τον «βρυχηθμό» ενός V10 – κάτι που έχει σχεδόν ταυτιστεί με το όνομα LFA, αλλά τελικά μάλλον θα μείνουμε στο… περίμενε.

Μια περίεργη επιλογή

Πραγματικά αδυνατούμε να καταλάβουμε τη λογική πίσω από αυτήν την επιλογή. Η επιλογή ενός ηλεκτρικού συστήματος έναντι ενός θερμικού V10, ή έστω ενός V8, θα έβγαζε νόημα αν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών supercars ήταν «στον Θεό», αλλά στην πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Μετά την αρχική περίοδο ενθουσιασμού, όλοι και λιγότεροι είναι αυτοί που ξοδεύουν υπέρογκα ποσά για να αποκτήσουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar, προτιμώντας υβριδικές και θερμικές εναλλακτικές.

Η Lexus φαίνεται πως επέλεξε να ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση από την Toyota, όχι βασιζόμενη σε κάποια πραγματικά στοιχεία, αλλά μόνο και μόνο για να το κάνει.

Θα της δίναμε ευχαρίστως ένα μικρό “pass” άμα ένας θερμικός κινητήρας απλώς δεν χωρούσε να μπει στο νέο LFA, ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Το νέο Lexus LFA Concept μοιράζεται το ίδιο πλαίσιο με το Toyota GR GT, κάτι που σημαίνει πως ο χώρος φτάνει και… περισσεύει.

Εκεί που δεν μας «το χάλασε» βέβαια η Lexus είναι στον τομέα της εξωτερικής εμφάνισης, με το νέο LFA να είναι ένα πραγματικό στολίδι απ’ όπου κι αν το κοιτάξεις. Οι μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με το «ξαδερφάκι» του από Toyota μεριά βρίσκονται στο εσωτερικό, το οποίο μοιάζει να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας δίπλα σε αυτό του νέου GR GT.

Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως αυτό που βλέπουμε είναι απλώς ένα πρωτότυπο και όχι το τελικό προϊόν.

Τι κρατάμε;

Η Lexus αποκάλυψε το LFA δεύτερης γενιάς

Αυτό βασίζεται στην ίδια αλουμινένια πλατφόρμα με το Toyota GR GT, αλλά οι ομοιότητες σταματάνε εδώ

Το νέο LFA δεν θα τροφοδοτείται από έναν V10 κινητήρα, ούτε από έναν υβριδικό V8 όπως το GR GT, αλλά θα είναι… ηλεκτρικό

Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του ηλεκτρικού συστήματος και το πότε θα κυκλοφορήσει στην αγορά

