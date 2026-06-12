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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Mazda MX-5 ανανεώθηκε ξανά – Αυτή τη φορά με περισσότερη ισχύ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.06.2026
Autotypos Team
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Η Mazda προχωρά σε μια σειρά στοχευμένων αναβαθμίσεων για το MX-5, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του εμβληματικού roadster

Η Mazda ανανεώνει για άλλη μια φορά το MX-5 Miata ND για την ευρωπαϊκή αγορά, χαρίζοντάς του περισσότερη ισχύ, μια νέα χρωματική επιλογή, αλλά και μια ειδική έκδοση. Οι αλλαγές μπορεί να μην είναι εκτεταμένες, ωστόσο προσθέτουν φρεσκάδα στο μοντέλο, το οποίο βρίσκεται στην αγορά από το 2014 και έχει ήδη δεχθεί ανανεώσεις το 2018 και το 2024.

Nέα απόχρωση και ειδική έκδοση

Εμφανισιακά, το αμάξωμα παραμένει αμετάβλητο, όμως η χρωματική παλέτα εμπλουτίζεται με τη νέα απόχρωση Zinc Green, η οποία κάνει το ντεμπούτο της τόσο στο MX-5 όσο και στο ανανεωμένο CX-30 του 2027. Το σημαντικότερο νέο αφορά την ειδική έκδοση Yakudo, η οποία θα διατίθεται αποκλειστικά στη soft-top έκδοση του μοντέλου. Ξεχωρίζει χάρη στις ασημί λεπτομέρειες στο αμάξωμα, τις ασημί δαγκάνες φρένων και το διθέσιο εσωτερικό με επενδύσεις Alcantara.

Στη γκάμα παραμένουν επίσης οι εκδόσεις Kazari και Homura. Η τελευταία απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς οδηγούς, διαθέτοντας μαύρες ζάντες RAYS 16 ιντσών, κόκκινες δαγκάνες Brembo, αμορτισέρ Bilstein και πρόσθετη ενίσχυση στο εμπρός μέρος του πλαισίου.

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, με το σύστημα infotainment των 8,8 ιντσών που παρουσιάστηκε το 2024 να συνεχίζει κανονικά την πορεία του. Ωστόσο, η Mazda προσθέτει πλέον στον βασικό εξοπλισμό το σύστημα Driver Attention Alert (DAA), το οποίο παρακολουθεί την προσοχή του οδηγού και συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας.

Τέσσερις επιπλέον ίπποι και καλύτερος ήχος

Σε αντίθεση με άλλες αγορές, στην Ευρώπη το MX-5 συνεχίζει να προσφέρεται αποκλειστικά με τον ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα Skyactiv-G 1,5 λίτρων, καθώς ο κινητήρας 2,0 λίτρων έχει αποσυρθεί λόγω των αυστηρότερων κανονισμών εκπομπών ρύπων.

Για το 2027, οι μηχανικοί της Mazda προχώρησαν σε μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η ισχύς αυξάνεται κατά 4 ίππους, φτάνοντας πλέον τους 134 ίππους (136 PS), ενώ η ροπή παραμένει στα 155 Nm. Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει πως έχει βελτιώσει και τον ήχο του κινητήρα, με στόχο να ενισχύσει την άμεση και απολαυστική οδηγική αίσθηση που αποτελεί σήμα κατατεθέν του MX-5.

Οι εκπομπές CO₂ μειώνονται από τα 140-142 g/km στα 139 g/km, ενώ η μέση κατανάλωση σύμφωνα με το πρότυπο WLTP διαμορφώνεται στα 6,1 λίτρα/100 km, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 6,2-6,3 του προηγούμενου μοντέλου.

Η παραγωγή για την Ευρώπη ξεκίνησε τον Μάιο, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις τιμές να ανακοινώνονται λίγο πριν την έναρξη των πωλήσεων. Παρά τα χρόνια που κουβαλά η γενιά ND, το MX-5 αναμένεται να παραμείνει στην αγορά έως το 2029.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο διάδοχός του θα διατηρήσει τον ανάλαφρο χαρακτήρα που το καθιέρωσε, υιοθετώντας παράλληλα κάποια μορφή υβριδικής υποβοήθησης.

Τι κρατάμε:

  • Το Mazda MX-5 ND επιστρέφει με περισσότερη δύναμη και καλύτερο ήχο
  • Τρίτη ανανέωση για ένα μοντέλο που κυκλοφόρησε το 2014
  • Νέα ειδική έκδοση Yakudo και νέα χρωματική επιλογή Zinc Green
  • Πρώτες παραδόσεις τον Σεπτέμβριο με ανακοινώσεις τιμών λίγο πριν
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Tags
#Mazda#mazda CX-30#Mazda MX-5
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