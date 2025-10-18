quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Mazda που αρίστευσε στην προστασία παιδιών με 93% – Έρχεται και στην Ελλάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.10.2025
Autotypos Team
to-mazda-pou-aristefse-stin-prostasia-paidion-me-93-erchetai-kai-stin-ellada-766704

To νέο μοντέλο της Mazda έλαβε την κορυφαία βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού, Euro NCAP.

Το νέο Mazda 6e πήρε άριστα στις δοκιμές του Euro NCAP, επιτυγχάνοντας τη βαθμολογία 5 αστέρων στην σειρά δοκιμών του ανεξάρτητου οργανισμού. Το δυνατότερό σημείο του νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Mazda είναι η προστασία ενηλίκων και παιδιών, όπου και απέσπασε την εξαιρετική βαθμολογία του 93%.

Mazda 6e

Κορυφαίο στην ασφάλεια των επιβατών

Η σχεδόν τέλεια αξιολόγηση του 93% στις κατηγορίες της προστασίας ανηλίκων και παιδιών είναι αποτέλεσμα της μέγιστης βαθμολογίας στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης και την επαρκή προστασία σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος, κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Ο πλευρικός αερόσακος του νέου Mazda 6e έχει σχεδιαστεί για τον μετριασμό των τραυματισμών μεταξύ επιβατών σε πλευρικές συγκρούσεις, παρέχοντας ιδανική προστασία σε οδηγό και συνοδηγό.

Παράλληλα, τα προσκέφαλα στα μπροστινά και πίσω καθίσματα επέδειξαν μοναδική ικανότητα προστασίας από τραυματισμούς του αυχένα σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης: Ποια μάρκα που ξεπουλάει στην Ελλάδα, πέρυσι έκανε ρεκόρ πωλήσεων σε V8 μοντέλα;

Στην κατηγορία προστασίας των παιδιών, το νέο πεντάθυρο hatchback της Mazda σημείωσε επίσης συνολική βαθμολογία 93% και πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία στις δοκιμές πρόσκρουσης, τόσο με Μετωπική, όσο και με Πλευρική Σύγκρουση σε παιδιά ηλικίας από έξι έως και δέκα ετών. Η σωστή εγκατάσταση των παιδικών καθισμάτων -με σύστημα Ελέγχου Εγκατάστασης CRS- έλαβε επίσης τη μέγιστη βαθμολογία και το Σύστημα Παρακολούθησης Επιβατών του Mazda 6e, που ενημερώνει τον οδηγό για την παρουσία των παιδιών στο αυτοκίνητο, αναγνωρίστηκε ως μια ιδιαίτερα θετική προσθήκη.

Ασφαλές και για τους άλλους χρήστες του δρόμου

Στην κατηγορία Ευάλωτων Χρηστών του δρόμου, το νέο Mazda 6e παρείχε επαρκή προστασία για τους πεζούς, ενώ τα συστήματα αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) και υποστήριξης λωρίδας πέτυχαν τη μέγιστη βαθμολογία για την προστασία των μοτοσυκλετιστών. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία στην προστασία των ποδηλατών με το σύστημα AEB και τις προειδοποιήσεις ανοίγματος θυρών, με συνολική βαθμολογία 74% σε αυτήν την κατηγορία.

Η ολοκληρωμένη γκάμα Προηγμένων Συστημάτων Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS) του νέου Mazda 6e το βοήθησε να εξασφαλίσει μια πολύ καλή βαθμολογία που αφορά στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφάλειας (77%). Το σύστημα AEB έδειξε να είναι πολύ σωστά ρυθμισμένο και να αντιδρά σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα, σε άλλα οχήματα.

Όταν το στάνταρ σύστημα παρακολούθηση κατάστασης οδηγού ανιχνεύσει κόπωση και απόσπαση της προσοχής, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας διορθώνει διακριτικά την πορεία του οχήματος και το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας αναγνωρίζει τα όρια ταχύτητας.

Τι κρατάμε:

  • Κορυφαίες τιμές αξιολόγησης στους τομείς της προστασίας επιβατών, ενηλίκων και παιδιών για το νέο Mazda 6e
  • Ανώτερη απόδοση και πληρότητα, στο σύστημα AEB, που προστατεύει ποδηλάτες και μοτοσyκλετιστές
  • Το σύστημα παρακολούθησης επιβατών και ανάλογης ενημέρωσης του οδηγού αναγνωρίζεται ως μια ιδιαίτερα θετική προσθήκη στον εξοπλισμό

Όλες οι ειδήσεις

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Euro NCAP#Mazda#Mazda 6e
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-megalo-iaponiko-suv-pou-sarose-sta-test-asfaleias-poso-kostizei-stin-ellada-771839

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.08.2025

To μεγάλο ιαπωνικό SUV που σάρωσε στα τεστ ασφάλειας – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
ta-pentastera-tou-euro-ncap-afta-einai-ta-pio-asfali-aftokinita-tis-agoras-747840

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.01.2025

Τα «πεντάστερα» του Euro NCAP: Αυτά είναι τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα της αγοράς
to-kineziko-suv-pou-erchetai-stin-ellada-epiase-ta-5-asteria-sto-euro-ncap-ti-timi-echei-770491

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.10.2025

Το κινεζικό SUV που έρχεται στην Ελλάδα, έπιασε τα 5 αστέρια στο Euro NCAP – Τι τιμή έχει;
afto-einai-to-asfalestero-smart-olon-ton-epochon-756081

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.09.2025

Αυτό είναι το ασφαλέστερο Smart όλων των εποχών 
to-ilektriko-polis-pou-apespase-5-asteria-sto-euro-ncap-kostizei-17-290-evro-763926

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.09.2025

Το ηλεκτρικό πόλης που απέσπασε 5 αστέρια στο Euro NCAP – Κοστίζει 17.290 ευρώ
seat-ibiza-kai-arona-ananeosi-gia-ta-pio-prosita-montela-774080

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.09.2025

Seat Ibiza και Arona: Ανανέωση για τα πιο προσιτά μοντέλα

Πρόσφατες Ειδήσεις