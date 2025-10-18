Το Mazda που αρίστευσε στην προστασία παιδιών με 93% – Έρχεται και στην Ελλάδα

To νέο μοντέλο της Mazda έλαβε την κορυφαία βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού, Euro NCAP.

Το νέο Mazda 6e πήρε άριστα στις δοκιμές του Euro NCAP, επιτυγχάνοντας τη βαθμολογία 5 αστέρων στην σειρά δοκιμών του ανεξάρτητου οργανισμού. Το δυνατότερό σημείο του νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Mazda είναι η προστασία ενηλίκων και παιδιών, όπου και απέσπασε την εξαιρετική βαθμολογία του 93%.

Κορυφαίο στην ασφάλεια των επιβατών

Η σχεδόν τέλεια αξιολόγηση του 93% στις κατηγορίες της προστασίας ανηλίκων και παιδιών είναι αποτέλεσμα της μέγιστης βαθμολογίας στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης και την επαρκή προστασία σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος, κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Ο πλευρικός αερόσακος του νέου Mazda 6e έχει σχεδιαστεί για τον μετριασμό των τραυματισμών μεταξύ επιβατών σε πλευρικές συγκρούσεις, παρέχοντας ιδανική προστασία σε οδηγό και συνοδηγό.

Παράλληλα, τα προσκέφαλα στα μπροστινά και πίσω καθίσματα επέδειξαν μοναδική ικανότητα προστασίας από τραυματισμούς του αυχένα σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης: Ποια μάρκα που ξεπουλάει στην Ελλάδα, πέρυσι έκανε ρεκόρ πωλήσεων σε V8 μοντέλα;

Στην κατηγορία προστασίας των παιδιών, το νέο πεντάθυρο hatchback της Mazda σημείωσε επίσης συνολική βαθμολογία 93% και πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία στις δοκιμές πρόσκρουσης, τόσο με Μετωπική, όσο και με Πλευρική Σύγκρουση σε παιδιά ηλικίας από έξι έως και δέκα ετών. Η σωστή εγκατάσταση των παιδικών καθισμάτων -με σύστημα Ελέγχου Εγκατάστασης CRS- έλαβε επίσης τη μέγιστη βαθμολογία και το Σύστημα Παρακολούθησης Επιβατών του Mazda 6e, που ενημερώνει τον οδηγό για την παρουσία των παιδιών στο αυτοκίνητο, αναγνωρίστηκε ως μια ιδιαίτερα θετική προσθήκη.

Ασφαλές και για τους άλλους χρήστες του δρόμου

Στην κατηγορία Ευάλωτων Χρηστών του δρόμου, το νέο Mazda 6e παρείχε επαρκή προστασία για τους πεζούς, ενώ τα συστήματα αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) και υποστήριξης λωρίδας πέτυχαν τη μέγιστη βαθμολογία για την προστασία των μοτοσυκλετιστών. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία στην προστασία των ποδηλατών με το σύστημα AEB και τις προειδοποιήσεις ανοίγματος θυρών, με συνολική βαθμολογία 74% σε αυτήν την κατηγορία.

Η ολοκληρωμένη γκάμα Προηγμένων Συστημάτων Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS) του νέου Mazda 6e το βοήθησε να εξασφαλίσει μια πολύ καλή βαθμολογία που αφορά στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφάλειας (77%). Το σύστημα AEB έδειξε να είναι πολύ σωστά ρυθμισμένο και να αντιδρά σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα, σε άλλα οχήματα.

Όταν το στάνταρ σύστημα παρακολούθηση κατάστασης οδηγού ανιχνεύσει κόπωση και απόσπαση της προσοχής, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας διορθώνει διακριτικά την πορεία του οχήματος και το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας αναγνωρίζει τα όρια ταχύτητας.

Τι κρατάμε:

Κορυφαίες τιμές αξιολόγησης στους τομείς της προστασίας επιβατών, ενηλίκων και παιδιών για το νέο Mazda 6e

Ανώτερη απόδοση και πληρότητα, στο σύστημα AEB, που προστατεύει ποδηλάτες και μοτοσyκλετιστές

Το σύστημα παρακολούθησης επιβατών και ανάλογης ενημέρωσης του οδηγού αναγνωρίζεται ως μια ιδιαίτερα θετική προσθήκη στον εξοπλισμό

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή