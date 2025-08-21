To μεγάλο ιαπωνικό SUV που σάρωσε στα τεστ ασφάλειας – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το νέο μεγάλο SUV της Mazda απέσπασε την ύψιστη διάκριση στην πιο πρόσφατη σειρά δοκιμών του Euro NCAP.

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP αξιολόγησε συνολικά 44 οχήματα, με το Mazda CX-80 να ξεχωρίζει και να κατακτά την κορυφή στην κατηγορία Large SUV. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί σαφή απόδειξη της συνεχούς προσπάθειας της Mazda να προσφέρει κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας στους οδηγούς και επιβάτες της.

Το νέο CX-80 σημείωσε εξαιρετική επίδοση 92% στην κατηγορία «Προστασία ενηλίκων», ενώ διακρίθηκε ιδιαίτερα στις δοκιμές πλευρικής και οπίσθιας πρόσκρουσης. Παράλληλα, η βαθμολογία του 88% στην κατηγορία «Προστασία παιδιών» καταδεικνύει την εξαιρετική προστασία που προσφέρει στους νεαρούς επιβάτες. Στην κατηγορία «Προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου», όπως πεζών και ποδηλατών, το CX-80 σημείωσε ποσοστό 84%.

Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση 79% στον τομέα Safety Assist, χάρη στην ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης και ενεργητικής ασφάλειας.

Πέρα από τις εντυπωσιακές επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας, το Mazda CX-80 διακρίνεται για την άνεση, την ευελιξία και τη χρηστικότητα που προσφέρει, καθιστώντας το μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία των επταθέσιων SUV. Κατασκευασμένο στην Ιαπωνία, το νέο μοντέλο-ναυαρχίδα της Mazda αποτυπώνει την κορυφαία ποιότητα σχεδιασμού και μηχανολογίας της μάρκας.

Η πεντάστερη αξιολόγηση ασφαλείας του CX-80 βασίζεται στην ευέλικτη αρχιτεκτονική Skyactiv Multi-Solution της Mazda, η οποία συνδυάζει εμπρός τοποθετημένο κινητήρα, πίσω κίνηση και τετρακίνηση με κατανομή έμφασης στους πίσω τροχούς. Με τρεις σειρές καθισμάτων, αποτελεί το πιο ευρύχωρο μοντέλο στην ευρωπαϊκή σειρά της Mazda, ενσωματώνοντας τεχνολογικές καινοτομίες, άνεση και κορυφαίες οδηγικές επιδόσεις.

Ο θεσμός Euro NCAP, που λειτουργεί από το 1996 με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, απονέμει κάθε χρόνο τον τίτλο «Best in Class» στα οχήματα με την υψηλότερη συνολική απόδοση στις δοκιμές πρόσκρουσης και συστημάτων ασφαλείας.

Η διάκριση «Best in Class» απονέμεται βάσει σταθμισμένου αθροίσματος επιδόσεων σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: προστασία ενηλίκων, παιδιών, πεζών και υποβοήθηση ασφάλειας. Οι βαθμολογίες υπολογίζονται με βάση τον βασικό εξοπλισμό κάθε μοντέλου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια σαφή εικόνα για τα ασφαλέστερα οχήματα της αγοράς.

Ακολουθούν αναλυτικά οι τιμές του νέου Mazda CX-80 μαζί με το πακέτο εξοπλισμού και τον ανάλογο κινητήρα:

2.5L e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line: 63.691€

2.5L e-Skyactiv PHEV Homura: 69.824€

2.5L e-Skyactiv PHEV Takumi: 70.987€

2.5L e-Skyactiv PHEV Homura Plus: 73.684€

3.3L e-Skyactiv D Exclusive-Line: 61.035€

3.3L e-Skyactiv D Homura: 67.536€

3.3L e-Skyactiv D Takumi: 68.769€

3.3L e-Skyactiv D Homura Plus: 71.684€

