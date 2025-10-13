Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Hyundai που δίνει 722 km αυτονομίας

Η κοινοπραξία Beijing και Hyundai ανακοίνωσε πως τα βιβλία παραγγελιών για το νέο ηλεκτρικό SUV θα ανοίξουν στις 16 Οκτωβρίου.

Ο λόγος για το νέο Elexio EO, ένα αποτέλεσμα της κοινοπραξίας Beijing και Hyundai. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που έχει βασιστεί στην πλατφόρμα Hyundai’s E-GMP (Electric Global Modular Platform) και είναι εξοπλισμένο με το σύστημα Qualcomm Snapdragon SA8295P και προσφέρει μέχρι και 722 χλμ. αυτονομίας.

Πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μιας πισωκίνητης έκδοσης μονού κινητήρα με ισχύ 215 ίππων (160 kW) και μιας τετρακίνητης με έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα και επιπλέον 98 ίππους (+73 kW). Για το νέο ηλεκτρικό SUV της Hyundai υπάρχουν τρείς επιλογές μπαταρίας (64,2, 64,2 και 88,1 kWh), με αυτονομία 518, 540 και 722 χλμ. αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι χρόνοι φόρτισης από 30% μέχρι 80% είναι περίπου 27 λεπτά.

Παράλληλα, το Hyundai Elexio EO θα κυκλοφορήσει σε 7 χρωματικές παραλλαγές: Πορτοκαλί, ασημί, άσπρο, μπλε, άσπρο ματ, μαύρο και γκρί.

Τεχνολογία και άπλετος χώρος στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό του νέου Elexio EO κυριαρχεί το τεράστιο display 27 ιντσών, το οποίο αποτελείται από μια κεντρική οθόνη και ένα σύστημα ψυχαγωγίας στην πλευρά του συνοδηγού, με ανάλυση 4k, ενώ στην κονσόλα δεν υπάρχει κανένα φυσικό κουμπί. Παράλληλα, το νέο ηλεκτρικό SUV της Hyundai διαθέτει συνολικά 29 αποθηκευτικούς χώρους.

«Από την Κίνα για την Κίνα και τον κόσμο»

Αυτό είναι το σύνθημα των Hyundai και Beijing για το μέλλον, με την κοινοπραξία να σκοπεύει να παρουσιάζει δύο ή τρία νέα μοντέλα τον χρόνο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Μεταξύ αυτών θα είναι μοντέλα τύπου σεντάν, SUV, MPV (Van), αμιγώς ηλεκτρικά, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικά μεγάλης αυτονομίας.

Hyundai και Beijing έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν για το μέλλον, αφού η κοινοπραξία κατάφερε να πουλήσει συνολικά 17.871 οχήματα τον Σεπτέμβριο, μια αύξηση 8% σε σχέση με πέρσι και 19% από μήνα σε μήνα.

