EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το μεγάλο SUV της Dacia που είναι πρώτο σε πωλήσεις – Παρουσιάστηκε πριν λίγους μήνες

ΠΕΜΠΤΗ | 22.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-megalo-suv-tis-dacia-pou-einai-proto-se-poliseis-parousiastike-prin-ligous-mines-775443

Το 2025 εξελίχθηκε σε ακόμα μία χρονιά θετικών αποτελεσμάτων για το Renault Group, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη περίοδο ανάπτυξης για τον όμιλο Renault

Με συνολικές πωλήσεις 2.336.807 οχημάτων παγκοσμίως (+3,2%), ο όμιλος ξεπέρασε τον ρυθμό αύξησης της διεθνούς αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής του, ιδιαίτερα στους τομείς των διεθνών αγορών και του εξηλεκτρισμού.

Bigster: το SUV που αλλάζει τις ισορροπίες

Το Bigster, που λανσαρίστηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εξελίχθηκε γρήγορα σε best-seller της κατηγορίας C-SUV στη λιανική αγορά της Ευρώπης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το μοντέλο σηματοδοτεί τη μετάβαση της Dacia σε πιο «ώριμες» και κερδοφόρες κατηγορίες, διατηρώντας παράλληλα τη φιλοσοφία value-for-money που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Μαζί με το Duster, το Bigster αποτέλεσε βασικό μοχλό για την εκρηκτική άνοδο των υβριδικών πωλήσεων της Dacia (+121,7%), οι οποίες πλέον αντιπροσωπεύουν 19,2% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της μάρκας. Σήμερα, ένα στα τέσσερα νέα Dacia που πωλείται είναι εξηλεκτρισμένο — διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2024.

Ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη

Στην ευρωπαϊκή αγορά, ο όμιλος κατέλαβε θέση στο βάθρο των κατασκευαστών με 1.607.848 ταξινομήσεις, χάρη κυρίως στην άνοδο των επιβατικών οχημάτων. Οι πωλήσεις επαγγελματικών  αυξήθηκαν κατά +5,9%, υπερδιπλάσια του μέσου όρου της αγοράς, ενώ τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έδειξαν σαφή σημάδια ανάκαμψης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού, με περίπου 400.000 υβριδικά (+35,1%) και 194.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (+76,7%) να παραδίδονται μέσα στο 2025.

Dacia: ανάπτυξη με ξεκάθαρη SUV στρατηγική

Ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο είχε η πορεία της Dacia, η οποία κατέγραψε 697.408 πωλήσεις παγκοσμίως (+3,1%) και αναδείχθηκε δεύτερη ισχυρότερη μάρκα λιανικής στην Ευρώπη, με μερίδιο 7,9%.

Στην καρδιά αυτής της επιτυχίας βρίσκεται η ανανεωμένη SUV στρατηγική της μάρκας και, κυρίως, το νέο Dacia Bigster.

Προοπτικές: περαιτέρω ενίσχυση της SUV και EV γκάμας

Για το 2026, η στρατηγική παραμένει ξεκάθαρη. Η Dacia θα συνεχίσει να επενδύει στην κατηγορία των SUV και στον εξηλεκτρισμό, με:

  • νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο κατηγορίας A,

  • νέο μοντέλο κατηγορίας C με θερμικές και υβριδικές εκδόσεις,

  • και περαιτέρω κεφαλαιοποίηση της εμπορικής δυναμικής που δημιούργησε το Bigster.

Συμπέρασμα

Το 2025 ανέδειξε τον ρόλο της Dacia ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης του Renault Group, με το Bigster να λειτουργεί ως καταλύτης για την είσοδο της μάρκας σε πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες. Σε συνδυασμό με την ταχεία διείσδυση των υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων, ο όμιλος δείχνει έτοιμος να διατηρήσει τη θετική του πορεία και το 2026 — αυτή τη φορά με τα SUV στο επίκεντρο.

Tags
#Dacia#Dacia Bigster#Renault#Renault Group
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
