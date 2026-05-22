Το μεγαλύτερο, 7θέσιο Fiat Grande Panda έρχεται και θα ονομάζεται Grizzly

Το νέο μεγάλο οικογενειακό SUV τοποθετείται πάνω από το Grande Panda με 7 θέσεις, 4,5 μέτρα μήκος και στόχο τον «hot» ανταγωνισμό

Η Fiat ετοιμάζει ένα νέο, μεγαλύτερο SUV που έρχεται να τοποθετηθεί πάνω από το Grande Panda και να αποτελέσει το επόμενο βήμα στην ολοκλήρωση της οικογενειακής της γκάμας.

Το μοντέλο, που στις μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρεται ως Fiat Grizzly, εξελίσσεται ως το πιο «ώριμο» και ευρύχωρο μέλος της νέας οικογένειας Panda, με σαφή στόχο τις ανάγκες των μεγάλων οικογενειών και την κατηγορία των μεσαίων SUV.

Το Grizzly δεν είναι απλώς ένα «μεγαλύτερη Panda». Πρόκειται για ένα SUV με μήκος περίπου 4,4 έως 4,5 μέτρα, δηλαδή σε όρια που το φέρνουν απέναντι σε μοντέλα όπως το Dacia Bigster και άλλα οικογενειακά SUV της αγοράς.

Από «Mega Panda» σε Grizzly

Στην εσωτερική ονοματολογία και στα αρχικά concept της Fiat, το project είχε ακουστεί με διάφορα ονόματα όπως Mega Panda, Giga Panda ή ακόμη και Pandissima. Τελικά, το όνομα Grizzly δείχνει να επικρατεί, προβάλλοντας έναν πιο «σκληρό» και SUV χαρακτήρα στο μοντέλο. Εν ολίγοις, παραμένει «αρκουδένιο», αλλά διαχωρίζει τη θέση του από την αστική εικόνα με την οποία έχουμε συνδέσει τα Panda.

Το αυτοκίνητο θεωρείται μέρος της νέας στρατηγικής της Fiat να δημιουργήσει μια ολόκληρη οικογένεια μοντέλων στην Panda φιλοσοφία αλλά με διαφορετικά μεγέθη και αμαξώματα.

Πρακτικότητα και 7 θέσεις

Ένα από τα βασικά στοιχεία του Grizzly θα είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης με έως και 7 θέσεις, κάτι που το φέρνει ξεκάθαρα στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Η Fiat στοχεύει σε ένα ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό, με έμφαση στην πρακτικότητα και τη χρήση για καθημερινή οικογενειακή μετακίνηση ή ταξίδια.

Κινητήρες και πλατφόρμα

Το νέο SUV αναμένεται να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Smart Car του ομίλου Stellantis, πράγμα που σημαίνει ότι θα προσφέρεται με πολλαπλές επιλογές κινητήρων: βενζίνη, mild hybrid και πιθανώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ανάλογα με την αγορά.

Οι κινητήρες αναμένεται να είναι κοινοί με άλλα μοντέλα της εταιρείας, όπως το Grande Panda, κάτι που βοηθά στη μείωση κόστους και στην ευρύτερη εμπορική διάθεση.

Σχεδιασμός με «DNA Panda»

Αν και μεγαλύτερο και πιο «βαρύ» οπτικά, το Grizzly θα συνεχίζει τη σχεδιαστική γλώσσα που ξεκίνησε με το Grande Panda: έντονες γωνίες, κάθετα στοιχεία και retro αναφορές στο κλασικό Panda, αλλά σε πιο SUV εκτέλεση.

Η Fiat θέλει το μοντέλο να δείχνει στιβαρό, οικογενειακό και σύγχρονο, χωρίς να χάνει την απλότητα που χαρακτηρίζει τη νέα της φιλοσοφία.

Συμπέρασμα

Το Fiat Grizzly φαίνεται να είναι το επόμενο μεγάλο βήμα της μάρκας στη στρατηγική επιστροφής στα προσιτά, πρακτικά οικογενειακά αυτοκίνητα. Αν το Grande Panda είναι η «αστική βάση», το Grizzly είναι η μαξιμαλιστική εκδοχή που στοχεύει ξεκάθαρα σε οικογένειες που χρειάζονται χώρο, θέσεις και SUV χαρακτήρα, χωρίς όμως να ανεβαίνουν σε premium τιμές.