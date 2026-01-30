Το μέρος που οι κλέφτες λατρεύουν το δημοφιλές SUV της Toyota – Προσοχή

Η Toyota έκλεισε το 2025 στην πρώτη θέση των πωλήσεων, αλλά τα δημοφιλή μοντέλα φαίνεται πως τραβούν το ενδιαφέρον και του λάθος κόσμου

Αναρωτηθήκατε ποτέ πως δημοφιλή pickup της Toyota φτάνουν να… πολεμάνε σε κάποιο πεδίο μάχης της Ουκρανίας ή της Μέσης Ανατολής; Μια πιθανή απάντηση δίνει μια είδηση που μας έρχεται από τη μακρινή Αυστραλία, στην οποία τα δημοφιλή μοντέλα της Toyota φιγουράρουν στην πρώτη πεντάδα μιας λίστα στην οποία κανένα αυτοκίνητο δεν θα ήθελε να βρίσκεται: αυτή των 5 πιο συχνά κλεμμένων.

Τέσσερις από τις πέντε θέσεις στο συγκεκριμένο top5 κατέχει πια η Toyota, με την εταιρεία να λέει πως τα μοντέλα της έχουν μπει στο στόχαστρο οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

High-tech κλέφτες

Η Toyota κάνει λόγο για «οργανωμένες εγκληματικές ομάδες», που χρησιμοποιούν εξελιγμένες και συχνά δαπανηρές τεχνολογίες για να διευκολύνουν τη δουλειά τους, γεγονός που έχει οδηγήσει στην σημαντική αύξηση των κλοπών. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εταιρεία δεν έδωσε παραπάνω λεπτομέρειες για τις ακριβείς μεθόδους που χρησιμοποιούνται, αλλά λέει πως συνεργάζεται με τις αρχές σε Βικτώρια και Κουίνσλαντ για να τον εντοπισμό των συσκευών και την ανάπτυξη αντιμέτρων.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει σθεναρά την απαγόρευση «συσκευών που χρησιμοποιούνται για εγκληματικές δραστηριότητες και τη ρύθμιση των νόμιμων συσκευών που χρησιμοποιούνται από κλειδαράδες, μηχανικούς και άλλους επαγγελματίες του χώρου της αυτοκινητοβιομηχανίας».

Τέσσερα Toyota στο top5

Εκτός από την πρώτη, όλες οι υπόλοιπες θέσεις στο top5 των πιο συχνά κλεμμένων οχημάτων στη Βικτώρια ανήκουν στην Toyota. Μετά το Holden Commodore, τα μοντέλα που μπήκαν πιο συχνά στο στόχαστρο κλεφτών μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2025 ήταν τα Toyota, Corolla, HiLux, Land Cruiser και RAV4. Το πρόβλημα φαίνεται πως συνεχίζεται παρά τα αντιμέτρα που άρχισε να παίρνει η Toyota.

Η Toyota βελτίωσε την ασφάλεια σε πολλά μοντέλα πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων των HiLux, Land Cruiser 300 και Land Cruiser Prado, ενώ προσφέρει και σειρά αξεσουάρ που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου immobilizer.

Σε κοντέινερ για Μέση Ανατολή

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι αρχές στο Μπρίσμπεϊν προχώρησαν στην εξάρθρωση μιας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που επικεντρωνόταν στην κλοπή αυτοκινήτων της Toyota. Σύμφωνα με την αστυνομία του Κουίνσλαντ, ομάδα αλλοδαπών προσγειώθηκε τον Οκτώβριο στο Μπρίσμπεϊν με σκοπό να κλέψουν Toyota Land Cruisers.

Η εν λόγω εγκληματίες κατάφεραν να κλέψουν 60 αυτοκίνητα μεταξύ 20ης Οκτωβρίου και 1ης Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, με αυτά στη συνέχεια να φορτώνονται σε κοντέινερ με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι αρχές περίμεναν κάποιο «στραβοπάτημα» της οργάνωσης κι αυτή ήρθε όταν δύο κλεμμένα Toyota εντοπίστηκαν σε μάντρα στις 2 Δεκεμβρίου.

Στην επιχείρηση που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα SUV μέσα σε κοντέινερ κρυμμένα πίσω από στοίβες ανταλλακτικών. Μια εβδομάδα μετά, άλλα τέσσερα κλεμμένα Toyota εντοπίστηκαν μέσα σε κοντέινερ στο λιμάνι του Κουίνσλαντ, με τέσσερα επιπλέον να εντοπίζονται στη Μελβούρνη.

Η αστυνομία συνέλαβε 7 άτομα οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάνω από 300 κατηγορίες.

Τι κρατάμε:

Πρωτιά για την Toyota στην πωλήσεις, πρωτιά και στις καρδιές των… κλεφτών

4 στα 5 πιο κλεμμένα αυτοκίνητα στη Βικτώρια το 2025 ήταν της Toyota

Η εταιρεία λέει πως τα αυτοκίνητά της έχουν μπει στο στόχαστρο εγκληματικής ομάδας

Η αστυνομία εντόπισε κλεμμένα Toyota σε κοντέινερ λίγο πριν ταξιδέψουν στη Μέση Ανατολή

Πηγή: Carscoops.com