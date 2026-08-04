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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που έχανε περίπου 250 ευρώ από την αξία του για κάθε χιλιόμετρο που έκανε

ΤΡΙΤΗ | 04.08.2026
Autotypos Team
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Μία από τις πιο σπάνιες Ferrari Enzo που κατασκευάστηκαν ποτέ ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία στις ΗΠΑ.

Μια υπέροχη μαύρη Ferrari Enzo ετοιμάζεται να βγει στο «σφυρί» και παρότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και διαθέτει πιστοποίηση Ferrari Classiche, τα σχετικά πολλά χιλιόμετρά της αναμένεται να αφήσουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ στο… τραπέζι.

Ferrari Enzo

Μαύρη με κόκκινο εσωτερικό

Η πανέμορφη Enzo με το κατάμαυρο κουστούμι και το κόκκινο εσωτερικό θα δημοπρατηθεί κατά τη διάρκεια της Monterey Car Week, με την τιμή πώλησής της να εκτιμάται μεταξύ 9 και 11 εκατ. δολαρίων (περίπου 7,8 έως 9,54 εκατ. ευρώ). Παρότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο και καλοδιατηρημένο αυτοκίνητο, η αξία του εκτιμάται αρκετά χαμηλότερα από μια αντίστοιχη Enzo που πωλήθηκε νωρίτερα φέτος, κυρίως λόγω των περισσότερων χιλιομέτρων που έχει διανύσει.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από την Broad Arrow Auctions, η οποία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι μια από τις μόλις 12 Enzo που παραδόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με το χρώμα Nero D.S., αντί για το κλασικό κόκκινο της Ferrari. Ακόμη πιο ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις μόλις τρεις μαύρες Enzo που συνδυάζονται με κόκκινο (Rosso) εσωτερικό.

Το αυτοκίνητο παραδόθηκε αρχικά σε ιδιοκτήτη στη Νεβάδα, ενώ το 2009 πέρασε σε νέο κάτοχο στο Κολοράντο. Το 2012 αγοράστηκε από συλλέκτη στην Αριζόνα και το 2022 μεταφέρθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη του στη Φλόριντα. Νωρίτερα μέσα στο 2026 απέκτησε την επίσημη πιστοποίηση Ferrari Classiche, ενώ υποβλήθηκε και σε μεγάλο service αξίας άνω των 80.000 δολαρίων (περίπου 69.400 ευρώ).

Τα χιλιόμετρα μειώνουν την αξία της

Παρότι η κατάσταση του αυτοκινήτου χαρακτηρίζεται εξαιρετική, έχει διανύσει 13.268 μίλια (21.352 χιλιόμετρα), αριθμός αρκετά υψηλός για τα δεδομένα μιας Ferrari Enzo. Συγκριτικά, μία άλλη μαύρη Enzo με επίσης κόκκινο εσωτερικό, που δημοπρατήθηκε από τον ίδιο οίκο τον Μάρτιο, είχε μόλις 430 μίλια (692 χιλιόμετρα) στο οδόμετρο και πωλήθηκε έναντι 15,185 εκατ. δολαρίων (περίπου 13 εκατ. ευρώ), αποτελώντας τη δεύτερη ακριβότερη Ferrari Enzo που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Εάν η συγκεκριμένη Enzo αλλάξει χέρια στο κατώτερο όριο της εκτίμησης, δηλαδή στα 9 εκατ. δολάρια (περίπου 7,8 εκατ. ευρώ), η διαφορά από το αυτοκίνητο που πουλήθηκε τον Μάρτιο θα ξεπεράσει τα 6 εκατ. δολάρια (περίπου 5,2 εκατ. ευρώ). Με λίγα λόγια, η Enzo έχανε περίπου 250 ευρώ (243,536 ευρώ) με κάθε χιλιόμετρο!

Η περίπτωση αυτή δείχνει ξεκάθαρα πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα χιλιόμετρα ακόμη και για ένα από τα πιο συλλεκτικά μοντέλα της Ferrari. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε κανονικά στον δρόμο, αντί να παραμείνει ως συλλεκτικό έκθεμα, του στερεί σήμερα αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε αξία, παρότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σπάνιες Ferrari Enzo που υπάρχουν.

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Tags
#Ferrari#Ferrari Enzo#δημοπρασία
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