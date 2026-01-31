quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το μεταχειρισμένο Nissan του 2002 που πουλήθηκε με τιμή 369.273 ευρώ

ΣΑΒΒΑΤΟ | 31.01.2026
Autotypos Team
to-metacheirismeno-nissan-tou-2002-pou-poulithike-me-timi-369-273-evro-791130

Το μοντέλο-θρύλος των 2000s της Nissan βρίσκεται στο γκαράζ των ονείρων του κάθε φανατικού JDM fan

Λίγες λέξεις αρκούν για να προκαλέσουν μια «έκρηξη» ενθουσιασμού σε fans των γρήγορων αυτοκινήτων και της βελτίωσης, και οι λέξεις “GT-R” ή απλά Skyline είναι σίγουρα μέσα σε αυτές. Η θρυλική σειρά μοντέλων καλά κρατεί εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, με κάθε γενιά να έχει τη δικιά της ιστορία και να διατηρεί τη δικιά της ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κάθε «ιαπωνόφιλου» και όχι μόνο.

Ενώ οι νεότεροι προτιμούν την τελευταία έκδοση του GT-R, R35 και οι παλιότεροι δεν μπορούν να ξεχάσουν τo R32, το μοντέλο που «σημάδεψε» τους Millennials είναι αναμφισβήτητα το R34, κυρίως χάρη στον ρόλο του στην δεύτερη ταινία Fast & Furious.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολλοί είναι αυτοί που θα έδιναν ευχαρίστως το ένα τους… νεφρό για να αποκτήσουν ένα R34. Η απόδειξη; Κάποιος πλήρωσε παραπάνω απ’ ότι θα έδινε για μια μεταχειρισμένη Ferrari SF90 για να βάλει ένα άψογο παράδειγμα στο γκαράζ του.

Η πιο ποθητή έκδοση

Ο λόγος για την έκδοση M-Spec Nür, την για πολλούς απόλυτη έκδοση του Skyline R34, της οποίας κυκλοφόρησαν μόλις 285 κομμάτια. Σαν να μην έφτανε αυτό, αυτό το πραγματικά υπέροχο παράδειγμα διαθέτει και το πιο ποθητό ασημί χρώμα, Millenium Jade, ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά την τιμή του. Το πανέμορφο R34 άλλαξε χέρια μέσα στην εβδομάδα κατά τη διάρκεια δημοπρασίας του Bring a Trailer, με τον νέο του ιδιοκτήτη να πληρώνει 442.000 δολάρια, δηλαδή 369.273 ευρώ, παρ’ ότι το αυτοκίνητο έχει περίπου 60.000 χλμ. στον μετρητή.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ένα R34 M-Spec Nür με το ίδιο χρώμα πωλείται σε αντίστοιχη τιμή τα τελευταία χρόνια, αφού ένα αντίστοιχο παράδειγμα άλλαξε χέρια έναντι 455.000 δολαρίων το 2023.

‘Ενα R34 “on steroids”

Ενώ όλα τα Nissan Skyline R34 ξεχωρίζουν χάρη στον δυναμικό τους σχεδιασμό και τον χαρακτηριστικό θόρυβο του turbo εξακύλινδρου κινητήρα τους, η συγκεκριμένη έκδοση δεν χρειάζεται «πείραγμα» για να συναρπάσει. Το αυτοκίνητο διαθέτει κινητήρα R2, μια βελτιωμένη έκδοση του εργοστασιακού RB26DETT, ενός θρυλικού κινητήρα της εποχής που έφερε το χαρακτηρισμό του «αλεξίσφαιρου»

Σε αυτή του τη μορφή, ο κινητήρας αποδίδει πάνω από 500 ίππους χάρη σε τροποποιημένους εκκεντροφόρους, μια νέα μονάδα ECU, μεγαλύτερο ψυγείο, αναβαθμισμένο intercooler, νέα εισαγωγή αέρα και ενισχυμένες βάσεις κινητήρα, μαζί με ένα βοηθητικό ψυγείο λαδιού. Σύμφωνα με τον πωλητή, ο νέος κινητήρας εγκαταστάθηκε πριν από περίπου 15.000 χιλιόμετρα, ενώ το πανέμορφο GT-R εισήχθη στις ΗΠΑ το 2025.

Τι κρατάμε:

  • Ένα από τα 285 Nissan Skyline GT-R M-Spec Nür πουλήθηκε έναντι 369.273 ευρώ σε δημοπρασία
  • Πρόκειται για την πιο ποθητή έκδοση με το πιο δημοφιλές χρώμα, Millenium Jade
  • Το αυτοκίνητο διαθέτει κινητήρα R2, με απόδοση που ξεπερνά τους 500 ίππους
  • Αυτό είναι το δεύτερο Skyline GT-R M-Spec Nür σε χρώμα Millenium Jade που ξεπερνά τα 400.000 δολάρια τα τελευταία χρόνια

Πηγή: Carscoops.com

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fast And Furious#Ferrari SF90#Nissan Skyline#δημοπρασία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

tromaktiko-atychima-des-mia-mercedes-na-ektoxevetai-se-diastavrosi-pano-apo-ta-alla-aftokinita-786157

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.12.2025

Τρομακτικό ατύχημα: Δες μία Mercedes να εκτοξεύεται σε διασταύρωση πάνω από τα άλλα αυτοκίνητα
poleitai-to-diasimotero-mazda-rx-7-olon-ton-epochon-to-xereis-sigoura-ki-esy-781744

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Πωλείται το διασημότερο Mazda RX-7 όλων των εποχών – Το ξέρεις σίγουρα κι εσύ
afxanetai-i-astynomefsi-se-3-perioches-tis-elladas-des-pou-tha-kykloforoun-ta-nea-ochimata-tis-trochaias-770505

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.08.2025

Αυξάνεται η αστυνόμευση σε 3 περιοχές της Ελλάδας – Δες πού θα κυκλοφορούν τα νέα οχήματα της Τροχαίας
to-aftokinito-pou-meta-apo-1-chrono-kai-1-200-km-echase-schedon-90-000-evro-apo-tin-axia-tou-791419

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.01.2026

Το αυτοκίνητο που μετά από 1 χρόνο και 1.200 km έχασε σχεδόν 90.000 ευρώ από την αξία του
to-dimofiles-etairiko-audi-pou-kanei-139-km-choris-na-kapsei-stagona-venzinis-echei-kai-crossover-ekdosi-791641

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.01.2026

Το δημοφιλές εταιρικό Audi που κάνει 139 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης – Έχει και crossover έκδοση
episimi-dilosi-ola-ta-nea-audi-tha-echoun-afti-ti-maska-ti-thymizei-773231

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.01.2026

Επίσημη δήλωση: Όλα τα νέα Audi θα έχουν αυτή τη μάσκα – Τι θυμίζει;

Πρόσφατες Ειδήσεις