Το μεταχειρισμένο Nissan του 2002 που πουλήθηκε με τιμή 369.273 ευρώ

Το μοντέλο-θρύλος των 2000s της Nissan βρίσκεται στο γκαράζ των ονείρων του κάθε φανατικού JDM fan

Λίγες λέξεις αρκούν για να προκαλέσουν μια «έκρηξη» ενθουσιασμού σε fans των γρήγορων αυτοκινήτων και της βελτίωσης, και οι λέξεις “GT-R” ή απλά “Skyline“ είναι σίγουρα μέσα σε αυτές. Η θρυλική σειρά μοντέλων καλά κρατεί εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, με κάθε γενιά να έχει τη δικιά της ιστορία και να διατηρεί τη δικιά της ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κάθε «ιαπωνόφιλου» και όχι μόνο.

Ενώ οι νεότεροι προτιμούν την τελευταία έκδοση του GT-R, R35 και οι παλιότεροι δεν μπορούν να ξεχάσουν τo R32, το μοντέλο που «σημάδεψε» τους Millennials είναι αναμφισβήτητα το R34, κυρίως χάρη στον ρόλο του στην δεύτερη ταινία Fast & Furious.

Πολλοί είναι αυτοί που θα έδιναν ευχαρίστως το ένα τους… νεφρό για να αποκτήσουν ένα R34. Η απόδειξη; Κάποιος πλήρωσε παραπάνω απ’ ότι θα έδινε για μια μεταχειρισμένη Ferrari SF90 για να βάλει ένα άψογο παράδειγμα στο γκαράζ του.

Η πιο ποθητή έκδοση

Ο λόγος για την έκδοση M-Spec Nür, την για πολλούς απόλυτη έκδοση του Skyline R34, της οποίας κυκλοφόρησαν μόλις 285 κομμάτια. Σαν να μην έφτανε αυτό, αυτό το πραγματικά υπέροχο παράδειγμα διαθέτει και το πιο ποθητό ασημί χρώμα, Millenium Jade, ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά την τιμή του. Το πανέμορφο R34 άλλαξε χέρια μέσα στην εβδομάδα κατά τη διάρκεια δημοπρασίας του Bring a Trailer, με τον νέο του ιδιοκτήτη να πληρώνει 442.000 δολάρια, δηλαδή 369.273 ευρώ, παρ’ ότι το αυτοκίνητο έχει περίπου 60.000 χλμ. στον μετρητή.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ένα R34 M-Spec Nür με το ίδιο χρώμα πωλείται σε αντίστοιχη τιμή τα τελευταία χρόνια, αφού ένα αντίστοιχο παράδειγμα άλλαξε χέρια έναντι 455.000 δολαρίων το 2023.

‘Ενα R34 “on steroids”

Ενώ όλα τα Nissan Skyline R34 ξεχωρίζουν χάρη στον δυναμικό τους σχεδιασμό και τον χαρακτηριστικό θόρυβο του turbo εξακύλινδρου κινητήρα τους, η συγκεκριμένη έκδοση δεν χρειάζεται «πείραγμα» για να συναρπάσει. Το αυτοκίνητο διαθέτει κινητήρα R2, μια βελτιωμένη έκδοση του εργοστασιακού RB26DETT, ενός θρυλικού κινητήρα της εποχής που έφερε το χαρακτηρισμό του «αλεξίσφαιρου»

Σε αυτή του τη μορφή, ο κινητήρας αποδίδει πάνω από 500 ίππους χάρη σε τροποποιημένους εκκεντροφόρους, μια νέα μονάδα ECU, μεγαλύτερο ψυγείο, αναβαθμισμένο intercooler, νέα εισαγωγή αέρα και ενισχυμένες βάσεις κινητήρα, μαζί με ένα βοηθητικό ψυγείο λαδιού. Σύμφωνα με τον πωλητή, ο νέος κινητήρας εγκαταστάθηκε πριν από περίπου 15.000 χιλιόμετρα, ενώ το πανέμορφο GT-R εισήχθη στις ΗΠΑ το 2025.

Τι κρατάμε:

Ένα από τα 285 Nissan Skyline GT-R M-Spec Nür πουλήθηκε έναντι 369.273 ευρώ σε δημοπρασία

Πρόκειται για την πιο ποθητή έκδοση με το πιο δημοφιλές χρώμα, Millenium Jade

Το αυτοκίνητο διαθέτει κινητήρα R2, με απόδοση που ξεπερνά τους 500 ίππους

Αυτό είναι το δεύτερο Skyline GT-R M-Spec Nür σε χρώμα Millenium Jade που ξεπερνά τα 400.000 δολάρια τα τελευταία χρόνια

Πηγή: Carscoops.com