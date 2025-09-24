Το Μετρό κατεβαίνει στη Γλυφάδα – Πώς θα αλλάξει την καθημερινότητα;

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς Ελληνικό και Γλυφάδα. Δες το χρονοδιάγραμμα και τις επόμενες κινήσεις.

Ξεκινούν μελέτες για την επέκταση του μετρό προς Ελληνικό και Γλυφάδα.

Προτεραιότητα δίνεται στη γραμμή Ανθούπολη – Ίλιον με τρεις νέους σταθμούς.

Μελετάται και η σύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το δίκτυο.

Τα έργα έχουν ορίζοντα 5–10 ετών ή και περισσότερο.

Η ανακοίνωση για το Ελληνικό και τη Γλυφάδα

Το Μετρό της Αθήνας προχωρά σε νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, Νίκο Κουρέτα, να επιβεβαιώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για την επέκταση της γραμμής προς Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη ημέρα των μεγάλων έργων σταθερής τροχιάς.

Οι επεκτάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη

Παράλληλα, η πρώτη προτεραιότητα φαίνεται πως είναι η γραμμή Ανθούπολη – Ίλιον, με τρεις νέους σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο. Το έργο αυτό συνοδεύεται από τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.

Μελέτες και νέες συνδέσεις

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με το δίκτυο του μετρό. Πρόκειται για έναν κόμβο με τεράστια επισκεψιμότητα, γεγονός που καθιστά τη διασύνδεση με τα μέσα σταθερής τροχιάς κρίσιμη για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Χρονοδιάγραμμα και προκλήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, ο χρονικός ορίζοντας για τις νέες επεκτάσεις ποικίλλει:

5–10 χρόνια για αρκετές μελέτες.

Ορισμένα έργα μπορεί να χρειαστούν ακόμα περισσότερο.

Όπως εξήγησε, «τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα και πολύπλοκα. Απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φτάσουμε στη συμβασιοποίησή τους».

Η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων απαιτεί καλές μελέτες, σωστή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στην πορεία.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους Γλυφάδας και Ελληνικού

Η επέκταση του μετρό προς τα νότια προάστια δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι μετακινήσεις προς το κέντρο της Αθήνας θα γίνουν ταχύτερες και πιο αξιόπιστες , μειώνοντας δραστικά τον χρόνο που απαιτείται με το αυτοκίνητο.

Θα δοθεί σημαντική ανάσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση των λεωφόρων Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

Οι τιμές των ακινήτων και η εμπορική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές αναμένεται να ενισχυθούν , καθώς θα αποκτήσουν ακόμα καλύτερη σύνδεση με το δίκτυο ΜΜΜ.

Τέλος, θα βελτιωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού περισσότεροι κάτοικοι θα στραφούν στο μετρό αντί για το ΙΧ.

Το ευρύτερο πλάνο για τα ΜΜΜ

Πέρα από την Αθήνα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη τόσο του υπεραστικού σιδηροδρόμου στην επαρχία, όσο και στα μέσα σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών, ικανού να στηρίξει την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Πηγή: Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025

