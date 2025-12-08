Το Μετρό Θεσσαλονίκης ξανά σε λειτουργία — Η αντίστροφη μέτρηση για την Καλαμαριά άρχισε

Δύο μέρες νωρίτερα άνοιξαν οι πύλες του μετρό μετά την πρώτη φάση αναστολής λειτουργίας για τις συνδέσεις των δύο γραμμών

Από τις 06:30 το πρωί, οι συρμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης άρχισαν ξανά να κινούνται στο υπόγειο δίκτυο της πόλης, σηματοδοτώντας το τέλος της πρώτης περιόδου διακοπής λειτουργίας. Η προσωρινή παύση, που είχε ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου, κρίθηκε απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθεί ένα κρίσιμο στάδιο δοκιμών και διασύνδεσης των συστημάτων του βασικού δικτύου με την υπό ολοκλήρωση επέκταση προς Καλαμαριά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά συνεργεία πραγματοποίησαν συνεχείς ελέγχους στη σηματοδότηση και στην αυτόματη λειτουργία των συρμών, ώστε οι δύο γραμμές να λειτουργούν στο μέλλον ως ενιαίο δίκτυο, με πλήρη συνεργασία του εξοπλισμού και των λειτουργικών πρωτοκόλλων. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν δοκιμαστικά δρομολόγια και στις δύο κατευθύνσεις για τη βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας.

Με την επαναφορά του μετρό, η κυκλοφορία στο κέντρο αναμένεται να αποσυμφορηθεί άμεσα, δίνοντας ανάσα στους κατοίκους και εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης.

Πώς θα λειτουργούν οι δύο γραμμές

Μόλις η επέκταση της Καλαμαριάς τεθεί σε λειτουργία, η γραμμή θα «διακλαδώνεται» στον σταθμό 25ης Μαρτίου:

Γραμμή 1 → Νέα Ελβετία

Γραμμή 2 → Μίκρα μέσω Καλαμαριάς

Οι δύο γραμμές θα μοιράζονται τους 11 πρώτους σταθμούς από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως και την 25ης Μαρτίου, κάτι που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια στο σύστημα διαχείρισης των συρμών. Το αυτόματο σύστημα θα κατανέμει τις διαδρομές με αναλογία 2 δρομολόγια προς Μίκρα και 1 προς Νέα Ελβετία.

Πρόγραμμα λειτουργίας και νέα τρένα

Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, η λειτουργία διαμορφώνεται ως εξής:

06:30 – 23:30 καθημερινά

Από τις 20 Δεκεμβρίου και μέσα στις γιορτές:

05:30 – 00:30, ενώ Παρασκευή & Σάββατο μέχρι 02:00

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται και ο στόλος: από τους 15 νέους συρμούς που έχουν παραγγελθεί, οι 8 βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολόκληρη η παραλαβή θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Φεβρουαρίου. Συνολικά 33 τρένα θα εξυπηρετούν την πόλη όταν η νέα γραμμή ανοίξει.

Στόχος είναι, στις ώρες αιχμής, να διέρχεται συρμός κάθε 90 δευτερόλεπτα, μια συχνότητα που παραπέμπει σε μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Η τελική ευθεία

Πριν την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, αναμένεται ακόμη μία σύντομη διακοπή ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίοι τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές ασφαλείας. Ο προγραμματισμός θέλει το μετρό Καλαμαριάς να ανοίγει στο τέλος Μαρτίου

Η νέα γραμμή θα περιλαμβάνει τις στάσεις:

Νομαρχία

Καλαμαριά

Αρετσού

Νέα Κρήνη

Μίκρα

Πρόκειται για μια επέκταση που κάνει το δίκτυο μεγαλύτερο από την αρχική γραμμή, δίνοντας πρόσβαση σε μία πυκνοκατοικημένη και δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή.

