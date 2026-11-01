Το μικρό των 19.990 ευρώ που μόλις ήρθε Ελλάδα, έφτασε τα 1 εκατ. αυτοκίνητα

Ένα από τα πιο δημοφιλή αμιγώς ηλεκτρικά compact μοντέλα στον κόσμο πάτησε επίσημα Ελλάδα, με αρχική τιμή 19.990 ευρώ

Το Geely E2, ένα από τα πιο δημοφιλή αμιγώς ηλεκτρικά compact μοντέλα στον κόσμο, πάτησε επίσημα τους τροχούς του στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή 19.990 ευρώ (ή 186 €/μήνα άτοκα), γιορτάζοντας παράλληλα ένα εντυπωσιακό ορόσημο: την παραγωγή 1.000.000 αυτοκινήτων. Το εκατομμυριοστό Geely E2 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής περίπου δύο χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του μοντέλου στην Κίνα, τον Οκτώβριο του 2024. Η μοναδική αυτή επίδοση αποτυπώνει την τεράστια απήχηση του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου και τη δεσπόζουσα θέση που έχει κατακτήσει σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές παγκοσμίως.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, το Geely E2 κατέγραψε 465.775 λιανικές πωλήσεις στην Κίνα, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των μοντέλων, ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της China Passenger Car Association (CPCA).

Πλέον, η πορεία του αποκτά παράλληλα διεθνή διάσταση, αποτελώντας έναν σημαντικό σταθμό για τη Geely στην ανάπτυξη της ηλεκτρικής της γκάμας στις παγκόσμιες αγορές.

Τι προσφέρει το Geely E2 στην Ελλάδα

Το Geely E2 είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, δίνοντας νέα διάσταση στην καθημερινή ηλεκτροκίνηση. Συνδυάζει εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και επίπεδα άνεσης που ξεπερνούν τις προσδοκίες της κατηγορίας του. Χάρη στο ευρύχωρο εσωτερικό του και την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, το νέο compact μοντέλο προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία για κίνηση εντός και εκτός πόλης, μαζί με την ποιότητα κατασκευής που αναζητά κανείς σε ένα αυτοκίνητο ανώτερης κατηγορίας.

Κορυφαία Ασφάλεια 5 Αστέρων Euro NCAP (Πρωτόκολλο 2026)

Το Geely E2 απέσπασε την ανώτατη συνολική αξιολόγηση των 5 αστέρων στις απαιτητικές δοκιμές του Euro NCAP για το 2026.

Με βάση το νέο πρωτόκολλο, το οποίο εξετάζει την ασφάλεια σε τέσσερα στάδια, το κινεζικό μοντέλο σημείωσε:

79% στην ασφαλή οδήγηση

στην ασφαλή οδήγηση 72% στην αποφυγή σύγκρουσης

στην αποφυγή σύγκρουσης 86% στην προστασία κατά τη σύγκρουση

στην προστασία κατά τη σύγκρουση 95% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση

Η αξιολόγηση αυτή αναδεικνύει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Geely E2 στην προστασία των επιβατών. Στις σημειώσεις του Euro NCAP αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα συστήματα αναγνώρισης λανθασμένης χρήσης της ζώνης ασφαλείας, η παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού και το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού. Παράλληλα, το προηγμένο σύστημα eCall έλαβε την πλήρη βαθμολογία για τις πληροφορίες που μεταδίδει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά από ενδεχόμενη σύγκρουση.

Τιμές, Εκδόσεις και Πρόγραμμα FREEDOM 100

Το νέο Geely E2 είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Geely. Η απόκτησή του διευκολύνεται μέσω του προγράμματος FREEDOM 100, με τις εξής επιλογές:

FREEDOM Bonus: Απόκτηση με άμεσο οικονομικό όφελος 2.000 €

FREEDOM Finance: Προνομιακή χρηματοδότηση με επιλογή ανάμεσα σε:

0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις 186 €/μήνα , ή

για 60 μήνες και μόλις , ή 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση 238 €/μήνα

(Σημείωση: Τα προγράμματα FREEDOM Bonus και FREEDOM Finance δεν συνδυάζονται).

Μοντέλο / Έκδοση Χωρητικότητα Μπαταρίας Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με FREEDOM Bonus GEELY E2 PRO (BEV) 35 kWh 21.990,00 € 19.990,00 € GEELY E2 TECH (BEV) 47 kWh 23.990,00 € 21.990,00 € GEELY E2 ULTRA (BEV) 47 kWh 25.990,00 € 23.990,00 €

Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Συνδυαστικά με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», οι τιμές του Geely E2 ξεκινούν πλέον από τις 16.990 €!

6 Χρόνια Εγγύηση και Οδική Βοήθεια

Το compact ηλεκτρικό μοντέλο της Geely συνοδεύεται από ένα πλήρες πακέτο καλύψεων και εγγυήσεων:

Εργοστασιακή εγγύηση: 6 έτη ή 150.000 χλμ.

6 έτη ή 150.000 χλμ. Εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης (HV Battery): 8 έτη ή 150.000 χλμ.

8 έτη ή 150.000 χλμ. Δωρεάν οδική βοήθεια: 6 έτη με υπηρεσία mobile service.

Το Geely E2 συνεχίζει την παγκόσμια πορεία του, σχεδιασμένο για να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, εύκολη και ελκυστική από ποτέ.