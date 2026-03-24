Το μικρό Toyota Land Cruiser FJ με τιμή αντίστοιχη του Corolla Cross

Το νέο «μικρό» Land Cruiser FJ κάνει το ντεμπούτο του με τιμή κοντά σε ένα πλήρως εξοπλισμένο Corolla Cross — και δεν είναι μόνο του

Η Toyota παρουσίασε επίσημα το νέο Land Cruiser FJ στην Ταϊλάνδη, τη χώρα όπου και κατασκευάζεται, περίπου πέντε μήνες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του. Η εν λόγω πρεμιέρα δεν περιορίστηκε απλώς στο ίδιο το μοντέλο, αλλά λειτούργησε και ως μια επίδειξη των δυνατοτήτων του, με τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ.

Το νέο FJ ξεκινά από τα 1.269.000 μπατ (περίπου 34.000 ευρώ), τιμή που το φέρνει κοντά σε εκδόσεις υψηλού εξοπλισμού ενός Toyota Corolla Cross.

Τέσσερις διαφορετικέ εκδόσεις

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις: Meridian, Nature Explorer, Legendary και Street Cruiser. Κάθε μία από αυτές αναδεικνύει και μια διαφορετική πτυχή του χαρακτήρα του αυτοκινήτου, αξιοποιώντας τη λογική του modular σχεδιασμού και συνδυάζοντας εργοστασιακά αξεσουάρ με aftermarket λύσεις.

Οι τέσσερις αυτές προτάσεις δίνουν έμφαση σε διαφορετικά σενάρια χρήσης: από σκληροπυρηνική εκτός δρόμου οδήγηση και ταξίδια τύπου overlanding, μέχρι πιο ρετρό αισθητική ή αστικό, σπορ προσανατολισμό. Κοινό στοιχείο σε όλες είναι η εκτεταμένη δυνατότητα εξατομίκευσης, με αξεσουάρ τόσο από την ίδια την Toyota όσο και από γνωστούς κατασκευαστές του χώρου, όπως οι ARB, Old Man Emu, Lenso, Brembo και Yokohama.

Σκληροπυρηνική off-road έκδοση

Η έκδοση Meridian ξεχωρίζει αμέσως χάρη στο χρώμα, Cement Gray, και τις μαύρες λεπτομέρειες στο αμάξωμα, αποτελώντας την πιο «σκληροπυρηνική» off-road πρόταση της τετράδας. Είναι εξοπλισμένη εκτενώς με εξαρτήματα της ARB, όπως προστασία κοιλιάς, snorkel, πλαϊνά σκαλοπάτια που λειτουργούν και ως rock sliders, σχάρα οροφής και LED μπάρα φωτισμού. Διαθέτει τροχούς 17 ιντσών Lenso MX Dinero με off-road ελαστικά, ενώ η απόστασή της από το έδαφος αυξάνεται κατά 20 mm χάρη σε ανάρτηση με ελατήρια της Old Man Emu και αμορτισέρ Nitrocharger Plus, ενισχύοντας σημαντικά τις off-road δυνατότητές του.

Έτοιμο για περιπέτεια

Από την άλλη μεριά, η έκδοση Nature Explorer έχει σχεδιαστεί ως μια κινητή βάση για εξορμήσεις στη φύση. Βαμμένη σε Smokey Blue με λευκή οροφή, εξοπλίζεται με πλήρους μεγέθους σχάρα οροφής της ARB, σκηνή οροφής και πλαϊνή τέντα. Για καλύτερη ορατότητα σε νυχτερινές συνθήκες, διαθέτει προβολείς ARB στη μάσκα και πρόσθετα LED Nacho στη βάση του παρμπρίζ. Οι μαύρες ζάντες Lenso MX Marvel συνδυάζονται με all-terrain ελαστικά, ενώ δεν λείπουν και οι λασπωτήρες.

Φόρος τιμής στην ιστορία του Land Cruiser

Η έκδοση Legendary λειτουργεί ως φόρος τιμής στην ιστορία του Land Cruiser, αντλώντας έμπνευση από το κλασικό Toyota Land Cruiser FJ40. Το αμάξωμα σε απόχρωση Sandstone Yellow συνοδεύεται από επενδύσεις στο χρώμα του αμαξώματος, διακριτικές χρωμιωμένες λεπτομέρειες στο πλάι και μαύρα στοιχεία σε ποδιές, σκαλοπάτια και φωτιστικά σώματα. Είναι η μοναδική έκδοση με κυκλικά LED γραφικά, ενισχύοντας τον ρετρό χαρακτήρα της. Ξεχωρίζουν επίσης οι ζάντες 17 ιντσών Lenso MX Duty που θυμίζουν κλασικές μεταλλικές, τα ελαστικά παντός εδάφους, οι λασπωτήρες, τα παραδοσιακά σήματα Land Cruiser στα φτερά και οι μεγαλύτεροι καθρέφτες.

Cruiser… πόλης

Στον αντίποδα, η έκδοση Street Cruiser αφήνει πίσω της τον off-road προσανατολισμό και υιοθετεί μια πιο αστική και σπορ φιλοσοφία, απευθυνόμενη κυρίως σε οδηγούς πόλης. Εξοπλίζεται με ζάντες 20 ιντσών Lenso Jager Astra και ελαστικά δρόμου, χαμηλωμένη ανάρτηση και αναβαθμισμένο σύστημα πέδησης με αεριζόμενους δίσκους και κόκκινες δαγκάνες της Brembo, χωρίς όμως αλλαγές στο σύστημα κίνησης. Το ματ περιτύλιγμα με αγωνιστικά γραφικά συνδυάζεται με γυαλιστερή μαύρη οροφή και μεγάλη πίσω αεροτομή, ενώ στη θέση της ρεζέρβας υπάρχει μια βάση για μεταφορά μοτοσυκλέτας ή ποδηλάτου.

Πλούσια γκάμα αξεσουάρ

Πέρα από τα concept, η Toyota παρουσίασε και μια σειρά από εργοστασιακά αξεσουάρ που είναι ήδη διαθέσιμα στην Ταϊλάνδη για το Land Cruiser FJ. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να αγοραστεί μεμονωμένα, αλλά προσφέρονται και τρία πακέτα εξοπλισμού. Το Unbound Explorer Package κοστίζει 32.450 μπατ (περίπου 870 ευρώ) και περιλαμβάνει snorkel, προστασία κοιλιάς της ARB και λασπωτήρες. Το Urban Unique Package, στα 32.700 μπατ (875 ευρώ), προσθέτει διακοσμητικά μάσκας, κάλυμμα ρεζέρβας, προστατευτικά θυρών, καπάκι ρεζερβουάρ, ανεμοθραύστες και κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω. Τέλος, το Freedom Journey Package, με τιμή 36.400 μπατ (περίπου 974 ευρώ), περιλαμβάνει επιπλέον τη σχάρα οροφής ARB.

Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, το Land Cruiser FJ για την Ταϊλάνδη βασίζεται στην πλατφόρμα IMV και προσφέρεται αποκλειστικά με έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης 2,7 λίτρων, με απόδοση 164 ίππων και 245 Nm ροπής. Ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης με δυνατότητα κλειδώματος πίσω διαφορικού. Το μήκος του φτάνει τα 4.610 mm, με μεταξόνιο 2.580 mm, απόσταση από το έδαφος 245 mm και δυνατότητα διάσχισης νερού βάθους έως 700 mm.

Στην αγορά της Ταϊλάνδης, το μοντέλο διατίθεται σε μία πλούσια εξοπλισμένη έκδοση, με στάνταρ ζάντες 18 ιντσών, φωτιστικά σώματα LED, διζωνικό κλιματισμό, σύστημα infotainment 12,3 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, επενδύσεις από συνθετικό δέρμα, επτά αερόσακους και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS).

Η αρχική τιμή ορίζεται στα 1.269.000 μπατ (περίπου 34.000 ευρώ), τοποθετώντας το πάνω από το κορυφαίο Toyota Corolla Cross GR Sport στην ίδια αγορά.

Τι κρατάμε: