Το Mitsubishi Eclipse επιστρέφει αλλά από κάτω κρύβεται ένα μοντέλο που ξέρουμε ήδη

Τα καλά νέα είναι ότι το Mitsubishi Eclipse επιστρέφει, τα κακά πως είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που θυμόμαστε

Η Mitsubishi επαναφέρει το όνομα Eclipse στη γκάμα της, όμως όσοι περίμεναν έναν πνευματικό διάδοχο του θρυλικού σπορ κουπέ μάλλον θα απογοητευτούν. Μετά το Eclipse Cross, η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε το νέο Eclipse Sportback EV, ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover που θα λανσαριστεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πίσω από το νέο Eclipse κρύβεται ουσιαστικά η νέα γενιά του Nissan Leaf, με περιορισμένες σχεδιαστικές παρεμβάσεις που έχουν στόχο να διαφοροποιήσουν οπτικά το νέο μοντέλο από το «αδερφάκι» του.

Στιλιστικές αλλαγές

Στο εμπρός μέρος συναντάμε νέο προφυλακτήρα, διαφορετική μάσκα και ανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα με αεροδυναμικές λεπτομέρειες. Παρότι η Mitsubishi κάνει λόγο για ξεχωριστή σχεδίαση, τα LED φωτιστικά σώματα θυμίζουν έντονα εκείνα του Leaf, με τη βασική διαφορά να εντοπίζεται στην απουσία της μαύρης λωρίδας που τα ενώνει.

Το προφίλ παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, διατηρώντας τη fastback crossover σιλουέτα του Leaf. Ωστόσο, το Eclipse Sportback αποκτά νέα λογότυπα EV στα εμπρός φτερά, επιχρωμιωμένες λεπτομέρειες γύρω από τα παράθυρα και τροχούς 18 ιντσών με αεροδυναμικά καλύμματα.

Στο πίσω μέρος οι αλλαγές είναι επίσης διακριτικές. Ξεχωρίζουν ο νέος προφυλακτήρας, το διαφορετικό πορτμπαγκάζ και τα ανασχεδιασμένα LED φώτα με νέα φωτεινή υπογραφή. Παράλληλα, δεν θα διαθέτει τα προηγμένα 3D holographic LED που συναντώνται στην κορυφαία έκδοση Nissan Leaf Platinum+.

Η Mitsubishi δεν έχει αποκαλύψει ακόμη εικόνες του εσωτερικού, ωστόσο δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το Leaf. Το τελευταίο διαθέτει δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ή 14,3 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού. Παραμένει άγνωστο αν το Eclipse Sportback θα προσφέρεται με πανοραμική ηλεκτροχρωμική οροφή και το ηχοσύστημα Bose Personal με ηχεία ενσωματωμένα στα προσκέφαλα.

Leaf και κάτω από το δέρμα

Σε τεχνικό επίπεδο, το νέο ηλεκτρικό SUV βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV, την οποία χρησιμοποιούν ήδη τα Nissan Leaf και Ariya. Οι πλήρεις προδιαγραφές θα ανακοινωθούν αργότερα, όμως το Leaf προσφέρεται με μπαταρίες 52 kWh ή 75 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 174 ίππων ή 214 ίππων. Η μέγιστη αυτονομία σύμφωνα με τον κύκλο EPA φτάνει τα 488 km.

Η Mitsubishi αναμένεται να δημοσιοποιήσει σύντομα περισσότερες πληροφορίες και τις τιμές του νέου Eclipse Sportback. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι στις αρχές του 2027 θα ακολουθήσει μία πιο σκληροτράχηλη, εκτός δρόμου έκδοση του Outlander, ενώ έως το 2030 η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάζει κάθε χρόνο ένα νέο ή σημαντικά ανανεωμένο μοντέλο.

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