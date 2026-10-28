To Mitsubishi Lancer Evo ζει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το παλιό – Ούτε καν ίδιο σήμα

Το Lancer Evolution μπορεί να έχει αποχωρήσει από την παραγωγή, όμως η Mitsubishi δεν σκοπεύει να αφήσει την κληρονομιά του να ξεχαστεί

Η Mitsubishi θέλει να κρατήσει το όνομα του θρυλικού Evo ζωντανό, ωστόσο, η προσπάθειά της περνά από έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο: ένα ηλεκτρικό SUV που κατασκευάζεται από άλλη εταιρεία, έχει διαφορετικό σήμα και δεν θυμίζει σε τίποτα το θρυλικό σπορ sedan που αγαπήθηκε στους αγώνες Ράλλυ.

Ο λόγος για το Mitsubishi ASX VR-e, το οποίο θα διατεθεί στην Αυστραλία και υπόσχεται επιδόσεις που ξεπερνούν εκείνες των ισχυρότερων Lancer Evolution παραγωγής.

Στην ηλεκτρική εποχή μέσω άλλου κατασκευαστή

Το ASX VR-e βασίζεται στο Foxtron Bria, ένα ηλεκτρικό crossover της Foxtron Vehicle Technologies, του αυτοκινητιστικού βραχίονα του ταϊβανέζικου ομίλου Foxconn. Η εταιρεία είναι ευρύτερα γνωστή για την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, μεταξύ των οποίων και iPhone για λογαριασμό της Apple, όμως τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται και στον κλάδο του αυτοκινήτου.

Το αμάξωμα του Bria έχει σχεδιαστεί από την Pininfarina, ενώ η Mitsubishi έχει προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του πλαισίου και έχει προσθέσει ονομασίες που παραπέμπουν στην αγωνιστική ιστορία της. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό SUV που επιχειρεί να συνδέσει το παρελθόν της ιαπωνικής μάρκας με το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, χωρίς όμως να αποτελεί εξέλιξη της παραδοσιακής συνταγής του Lancer Evolution.

Μιλώντας στο αυστραλιανό μέσο Drive, ο επικεφαλής της Mitsubishi στην τοπική αγορά, Shunichi Kihara, δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να διατηρήσει την κληρονομιά του Evo «με κάποια μορφή». Όπως εξήγησε, η αγωνιστική ταυτότητα της Mitsubishi συνδέεται στενά τόσο με το Pajero όσο και με το Evo, δύο μοντέλα για τα οποία εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση από τους φίλους της μάρκας.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατασκευάζουμε κάποιο όχημα τύπου Evo, και γι’ αυτό παρουσιάζουμε το VR-e με αυτές τις υψηλές επιδόσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

459 ίπποι και 0-100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα

Η κορυφαία έκδοση ASX VR-e GSR διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και σύστημα τετρακίνησης, αποδίδοντας 459 ίππους και 700 Nm ροπής. Σύμφωνα με τη Mitsubishi, επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, επίδοση που την καθιστά το μοντέλο με την ταχύτερη επιτάχυνση στην αυστραλιανή γκάμα της εταιρείας.

Σε επίπεδο αριθμών, το νέο ηλεκτρικό SUV ξεπερνά ακόμη και τις ισχυρότερες εκδόσεις παραγωγής του Lancer Evolution. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Lancer Evolution FX-440 MR, το οποίο είχε αποδώσει 440 ίππους από έναν δίλιτρο κινητήρα και είχε χαρακτηριστεί κάποτε ως το ισχυρότερο τετρακύλινδρο αυτοκίνητο παραγωγής.

Ωστόσο, οι επιδόσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να χαρακτηριστεί το ASX VR-e διάδοχος του Evo. Το ιστορικό μοντέλο βασίστηκε στον συνδυασμό ενός turbo κινητήρα, τετρακίνησης, αγωνιστικής τεχνογνωσίας και ενός sedan αμαξώματος με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην οδήγηση. Το νέο ηλεκτρικό crossover δανείζεται στοιχεία από αυτήν την κληρονομιά, αλλά δεν ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία.

Από το Galant VR-4 στο νέο ASX VR-e

Η ονομασία VR-e δεν επιλέχθηκε τυχαία. Παραπέμπει στο Mitsubishi Galant VR-4, ένα ακόμη μοντέλο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση της εταιρείας στους αγώνες ράλλυ, πριν το Lancer Evolution βρεθεί στο επίκεντρο. Αντίστοιχα, το σήμα GSR έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές γενιές του Lancer Evolution. Στο νέο ηλεκτρικό SUV χαρακτηρίζει την κορυφαία έκδοση, η οποία διαθέτει και ειδική λειτουργία Sport για την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες.

Στην κανονική ρύθμιση, η κατανομή είναι 50:50 μεταξύ εμπρός και πίσω τροχών. Με την επιλογή Sport, το σύστημα μεταφέρει μεγαλύτερο ποσοστό της ροπής πίσω, φτάνοντας σε αναλογία 30:70. Πρόκειται για μια ρύθμιση που αποσκοπεί σε πιο σπορ χαρακτήρα, αν και δεν μετατρέπει το SUV σε άμεσο αντικαταστάτη του Lancer Evolution.

Θα επιστρέψει ποτέ το πραγματικό Lancer Evolution;

Η Mitsubishi δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς την ιδέα της επιστροφής του Evo. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Keisuke Kishiura, έχει χαρακτηρίσει πρόσφατα το μοντέλο έναν από τους «θησαυρούς» της μάρκας, εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει κάποια στιγμή, μαζί με τα Galant και Diamante.

Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για την αναβίωση κανενός από αυτά τα μοντέλα, ενώ η ίδια η εταιρεία παραδέχεται ότι δεν βρίσκεται σήμερα σε θέση να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Δεν προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ενός νέου sedan με σήματα Mitsubishi που θα βασίζεται απλώς σε μοντέλο άλλου κατασκευαστή.

Με τις υπόλοιπες προτεραιότητες να παραμένουν σε πρώτο πλάνο, ένα πραγματικό Lancer Evolution XI δύσκολα θα εμφανιστεί πριν από τη δεκαετία του 2030, εφόσον τελικά δοθεί το πράσινο φως. Μέχρι τότε, οι φίλοι της μάρκας θα πρέπει να αρκεστούν σε ένα ηλεκτρικό crossover που αξιοποιεί το όνομα και ορισμένα σύμβολα του παρελθόντος.